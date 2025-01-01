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開發營運平台 - 最受歡迎的應用程式

DevOps 平台為團隊提供必要的工具和自動化功能，以有效管理持續交付。持續交付是一種專注於快速、敏捷地建立、測試和發佈軟體的開發方法。這些平台支援持續整合（CI）和持續部署（CD），自動執行各種開發任務以建立強大的交付管道。 透過使用 DevOps 平台，團隊可以確保其持續交付流程明確定義、完全自動化且在統一框架內易於管理，從而培育高效敏捷的 DevOps 環境。這些平台通常包含應用程式發布編排和建立自動化軟體的完整功能，促進 CI/CD 流程的本機管理、自動化和執行。

提議新的應用程式


GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps是一個雲端平台，用於簡化軟件開發，包括計劃、開發、測試和部署等功能，支持敏捷和DevOps實踐。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI是一個雲端CI/CD平台，提供持續集成與部署的解決方案，幫助開發團隊自動化軟體開發與交付流程。

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins是一款開源自動化服務器，支持構建、測試和部署項目，並提供超過1800個插件以滿足不同需求。

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise是一個雲端自動化構建平台，專為iOS和Android應用開發設計，簡化構建、測試及發布流程。

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh 是一個現代CI/CD工具，幫助自動化軟體部署，支持GITOPS、金絲雀與藍綠部署，並整合Kubernetes和Docker。

Gearset

Gearset

gearset.com

齒輪集是Salesforce DevOps平台，提供元數據部署、CI/CD、自動化測試及備份，幫助團隊優化開發和發布流程。

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster是一個開源數據編排平台，簡化數據工作流的開發、執行和監視，支持靈活的部署和多種數據集成。

Buddy

Buddy

buddy.works

Buddy 應用程序透過自動化交付流程，簡化網頁項目的構建和部署，支持 Docker、微服務及 Kubernetes，提升開發效率。

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle是一個移動CI/CD工具，簡化應用開發，支持自動建構、測試和部署，適用於多種框架和第三方服務。

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW是一個即用型平台，簡化軟體開發，管理雲端環境下的開發過程，幫助團隊專注於功能建設，而非基礎設施管理。

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo是一個內部開發者平台，幫助加速數位體驗的創建，讓開發者可以輕鬆建構、部署、監控和管理雲原生應用程式。

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery是一個內部開發平台，簡化雲基礎設施管理，提供自助功能和自動環境供應，支持資源部署和安全管理。

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore是一個快速的持續集成和部署平台，幫助開發者自動化測試和軟件交付過程，提高代碼質量和可靠性。

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

重力雲是一個雲基礎設施管理平台，支持無碼自動化和安全功能，幫助團隊簡化雲操作及控制資源。

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius 是一個雲基礎架構平台，透過自動化和 CI/CD 簡化 Kubernetes 應用程式的部署與管理，適合各類開發團隊使用。

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Cycleops 是一款自動化工具，幫助開發團隊簡化部署流程，快速建立測試環境，加速代碼更新推向市場。

Randoli

Randoli

randoli.io

Randoli是一個平台工程解決方案，幫助企業在雲原生環境中使用Kubernetes，提升開發者生產力及自動化重複性任務。

ActiveState

ActiveState

activestate.com

ActiveState應用程式可自動為Windows、Linux和Mac建構Python、Perl和Tcl的執行環境，並支援自動解析依賴關係。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable 是一款智慧測試失敗診斷工具，幫助用戶快速識別和處理測試失敗，優化測試過程，提升開發效率。

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog是一個綜合的DevOps平台，提供軟件交付自動化、全程可見性及安全性，支持多種包裝格式及多雲部署選項。

Zeet

Zeet

zeet.co

Zeet 是一款 CI/CD 和部署平台，支援多雲環境，追蹤服務變更，提供崩潰警報，並簡化預覽環境和副本的創建。

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith是一個SaaS平台，集中管理軟件依賴、部署及分配，確保軟件供應鏈安全，簡化開發生命周期。

Flosum

Flosum

flosum.com

Flosum是一個專為Salesforce開發設計的DevOps解決方案，提供全面的版本控制、自動化測試和持續部署等功能。

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees是一個全面的DevOps平台，幫助團隊自動化軟件交付流程，支持CI/CD和各種開發工具的集成。

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