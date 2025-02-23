開發營運平台 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
DevOps 平台為團隊提供必要的工具和自動化功能，以有效管理持續交付。持續交付是一種專注於快速、敏捷地建立、測試和發佈軟體的開發方法。這些平台支援持續整合（CI）和持續部署（CD），自動執行各種開發任務以建立強大的交付管道。 透過使用 DevOps 平台，團隊可以確保其持續交付流程明確定義、完全自動化且在統一框架內易於管理，從而培育高效敏捷的 DevOps 環境。這些平台通常包含應用程式發布編排和建立自動化軟體的完整功能，促進 CI/CD 流程的本機管理、自動化和執行。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
Github，Inc。是一家美國跨國公司，為使用GIT提供軟件開發和版本控制的託管。它提供了GIT的分佈式版本控制和源代碼管理（SCM）功能，以及其自己的功能。它為每個項目提供訪問控制和幾個協作功能，例如錯誤跟踪，功能請求，任務管理和Wiki。它總部位於加利福尼亞州，自2018年以來一直是Microsoft的子公司。Github免費提供其基本服務。它更高級的專業和企業服務是商業化。免費的GitHub帳戶通常用於託管開源項目。截至2019年1月，Github向所有計劃（包括免費帳戶）提供無限的私人存儲庫，但每個存儲庫中最多只允許三位合作者。從2020年4月15日開始，免費計劃允許無限的合作者，但每月將私人存儲庫限制為2,000分鐘。截至2020年1月，Github報告說，擁有超過4000萬用戶和超過1億個存儲庫（包括至少2800萬個公共存儲庫），使其成為世界上最大的源代碼。
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一個即用型平台，有助於簡化跨各種雲端環境的軟體開發。透過提供預先配置開源工具的緊密結合，CodeNOW 可以管理軟體開發過程的各個方面。這使您的開發團隊能夠專注於為您的業務建立功能元件，而不是花費時間來管理和自動化雲端基礎架構。 CodeNOW 提供強大的預設角色和權限，協助管理本地或遠端的開發團隊。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公有雲平台或您自己的內部伺服器上進行部署。 CodeNOW 特別適合基於微服務或事件驅動架構建構的軟體。這些架構使獨立團隊能夠快速迭代並為您的業務創造價值。您可以利用 Kubernetes 的強大功能，而無需管理其複雜性。 CodeNOW 負責雲端自動化，而您的開發人員則專注於編碼。我們的專家團隊將根據您的業務需求引導您升級 Kubernetes 叢集。從本質上講，CodeNOW 可以讓您自信且有效地擴展您的軟體開發！
Randoli
randoli.io
App Director 是一個平台工程解決方案，適用於在雲端原生上使用 kubernetes 建立現代軟體的公司。該平台透過使用黃金路徑來提高開發人員的生產力，使他們能夠專注於編寫出色的軟體和滿足業務需求。 DevOps 團隊實現了重複任務的自動化，使他們能夠專注於影響更大的活動。
Cycleops
cycleops.io
實踐中的開發和營運協作使您的開發團隊能夠自動部署他們每天編寫的程式碼。敏捷方法論和提高生產力的協同作用從未如此簡單地整合到您的組織中！透過 UI 或 CLI 輕鬆存取自動化工具 Cycleops 提供透過使用者友好的 UI 或命令列介面 (CLI) 輕鬆存取自動化工具。開發人員可以選擇自己喜歡的方法，使技術和非技術用戶都可以輕鬆利用平台的自動化功能。加快程式碼變更或更新的上市時間透過利用 Cycleop 的功能和自動化功能，您的開發人員可以顯著縮短從開發到生產的程式碼變更或更新所需的時間。他們可以簡化部署流程、消除手動任務並標準化工作流程，從而更快地交付到市場。按需建置從沙箱到發布測試的整個環境最後但並非最不重要的一點是，Cycleops 允許您的團隊創建整個環境- 從用於實驗和開發的沙箱環境，到用於在部署之前驗證程式碼更改的發布測試環境。這種按需功能意味著您的開發人員可以快速配置用於開發或測試目的的必要資源和配置，而無需手動設定或配置。
Appcircle
appcircle.io
Appcircle 是一款行動 ci/cd 工具，可透過自動建置、測試和部署的平台簡化行動應用程式開發。我們的工具支援從 React Native 到 Objective-C/Swift 等流行框架，並與 Firebase 和 Amazon S3 等第三方服務整合。自動執行關鍵操作，例如 iOS 和 Android 程式碼簽名，並執行測試並立即獲得結果。分發您的應用程式以供各個測試人員和團隊進行測試，並將其部署到應用程式商店，包括我們自己的 Appcircle 企業應用程式商店。將行動 DevOps 轉變為行動“NoOps”，並加入今天轉向 Appcircle 的眾多開發者行列！
ActiveState
activestate.com
自動建置適用於 Windows、Linux 和 Mac 的 Python、Perl 和 Tcl 執行時間，或下載我們流行的預先建置 ActivePython、ActivePerl 或 ActiveTcl 發行版之一。 20 多年來，ActiveState 一直在為開發人員創建創新工具，包括我們受歡迎的 Perl、Python 和 Tcl 開源語言發行版、我們屢獲殊榮的 Komodo IDE 以及最近推出的強大測試版 ActiveState 平台。為 Python、Perl 和 Tcl 建置運行時...只需幾分鐘！借助 ActiveState 平台，您可以使用數百個流行的、經過審查的第三方套件自動建立您的語言，這樣您就可以立即開始編碼。需要加入依賴嗎？自動從原始程式碼（包括連結的 C 程式庫）建立它們，解決衝突，並將它們打包用於 Windows、Mac 或 Linux。借助 ActiveState 平台，開發人員可以： 消除「在我的機器上執行」問題 - 在所有開發、測試和生產系統中建置和部署一致的、可重現的執行環境。避免「依賴地獄」—在可能的情況下，自動為您解決依賴關係 自動打包—需要最少的語言/作業系統專業知識。自動化安裝 – 使用命令列介面（狀態工具）透過單一命令將執行階段安裝到虛擬環境中。使用狀態工具（ActiveState 平台的 CLI）自動化您的開發工作流程。用它來： 自動設定任何環境的運行時，簡化自述文件方法。以簡單且安全的方式分享秘密（即 API 金鑰、使用者憑證）。建立跨平台腳本。它是如何運作的？可以將其視為基於 SaaS 的「語言即服務」功能。使用我們的平台為您的下一個專案建立自訂運行時，僅包括您的專案所需的語言和套件。選擇一種語言（Python、Perl 或 Tcl）。選擇您的作業系統（Linux 或 Windows，以及適用於 Python 的 Mac）。添加您的項目所需的包。 ActiveState 定期從每種語言的標準開源儲存庫（CPAN、PyPI 等）中提取軟體包，以確保您的開源語言和元件是最新的、可以從原始碼編譯，然後經過驗證可以在以下發行版中協同工作：為大多數主要作業系統打包。 ActiveState 用於建立開源語言發行版的工具現在可供任何開發人員免費試用。如果您是建立 Python、Perl 和 Tcl 版本的開發人員，ActiveState Platform 可以為您完成大部分運行工作。它可以僅使用運行專案所需的語言和套件來創建您的建置 - 從原始程式碼！ ActiveState 平台使開發人員可以自由地使用開源語言進行創新，同時為企業提供降低風險所需的集中可見度和控制。開發人員經常在開始編碼之前花費太多時間在管理依賴項和配置 Python 或其他語言運行時等低價值工作上。 ActiveState 平台透過自動解決依賴關係並編譯準備就緒的自訂執行時間來處理底層管道，因此開發人員可以專注於生產力。同樣，企業希望採用開源語言來實現速度、創新和節省成本。但他們也必須降低安全漏洞、第三方智慧財產權不受控制的使用以及許可和來源不明確的風險。 ActiveState 平台是基於預先驗證且已知良好的軟體包構建，因此安全性和合規性團隊可以預先評估風險並降低補救成本。此外，他們還可以輕鬆查看顯示每種語言運行時的內容和歷史記錄的物料清單。其他亮點： 優先支援：金融服務、航空航太與國防、科技等產業的領導者匯豐銀行、Altair、微軟使用 ActiveState 平台加速應用程式開發並確保遵守開源授權政策。預先建置執行時間：使用專門建置的執行時間解決常見用例，例如用於機器學習的 Python、Python 2 到 3 遷移和 Web 開發，其中包括最受歡迎的軟體包。需要從原始碼建置運行時環境？ ActiveState 平台可讓您存取預先配置的建置環境
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一個端到端安全平台，讓安全和開發團隊更輕鬆地使用 AppSec。我們掃描、偵測並提供即時指導以儘早修復漏洞。 GuardRails 受到全球數百個團隊的信賴，可以建立更安全的應用程序，它可以無縫整合到開發人員的工作流程中，在編碼時安靜地進行掃描，並展示如何透過即時培訓現場解決安全問題。 GuardRails 致力於保持低噪音，僅報告與您的組織相關的高影響漏洞。 GuardRails 協助組織將安全性轉移到各處並建立強大的 DevSecOps 管道，以便他們可以更快地進入市場，而不會冒安全風險。
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith 是一個軟體即服務 (SaaS) 平台，可作為世界各地軟體的單一事實來源。我們協助組織在一個集中位置可靠地管理其軟體堆疊的依賴關係、部署和分發，確保其軟體供應鏈保持安全。我們致力於協助團隊更快地交付軟體，不受管理不同資產類型的限制，同時保持可擴展性和成本效益。從源頭到交付——完全信任、控制和安全。
Flosum
flosum.com
真正完整的解決方案：Flosum 是一個完整的端對端 Native DevOps 解決方案，可處理完整的開發生命週期，包括合併元件、版本控制、持續部署、靜態程式碼分析、使用者故事管理和迴歸測試。是什麼讓Flosum與眾不同？更好的版本控制：雖然 Flosum 與 GIT 完全集成，但我們還提供自己的本機版本控制，專為 Salesforce 開發而構建，可順利處理聲明式、編程序和復雜組件的合併。 Lightning Ready：Flosum 專為 Salesforce 開發而構建，可完美處理所有 Salesforce 元件類型，例如 Lightning 元件。一流的安全性：Flosum 是唯一不需要您開放 IP 範圍或開放對生產組織的存取的解決方案。所有其他供應商都可以透過後門存取您的生產數據，但 Flosum 數據始終儲存在 Salesforce 平台上。
Qovery
qovery.com
Qovery 是內部開發人員平台，為開發人員減少噪音，為生產鋪路。測試、臨時環境並推動改進軟體的行動。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore 是市場上最快的持續整合和交付 (CI/CD) 平台，為世界上最好的工程團隊提供支援。我們的目標是讓開發人員更容易使用 CI/CD 實踐，提供出色的使用者體驗，並像我們希望的那樣對待我們的客戶。將程式碼推送到 GitHub 或 Bitbucket 後，它會在預先安裝了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支援和 100 多個工具的平台上快速執行您的測試。自動化任何持續交付管道。透過可自訂階段、並行執行、控制流程切換、秘密和依賴關係管理來獲得完全控制。使用 Semaphore CLI 啟動建置、檢查日誌、直接透過 SSH 進入作業或建立自訂儀表板。它已經受到全球數千家企業的信任，也可以幫助您的團隊更快採取行動。可在雲端、本機或透過自託管代理程式作為混合解決方案使用。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity 是建置和管理雲端基礎架構的最快方式。 Gravity 的內部開發人員平台使工程團隊能夠透過無程式碼自動化和護欄在雲端上運行軟體，從而降低雲端成本
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是適用於現代應用程式的下一代 CI/CD。我們透過閃電般快速的建置以及金絲雀和藍/綠 GitOps 部署，幫助您實現從程式碼到雲端的自動化。來自 GoodRx、Monday.com、Deloitte 等公司的 DevOps 團隊依靠 Codefresh 以安全且可擴展的方式建置和部署他們的軟體。
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 協助您的軟體交付團隊實現業務轉型。 CloudBees 平台將開發、營運、IT、安全和業務團隊聚集在一起，以便： 透過可擴展、可重複的工作流程快速建立。透過快速、可控制地逐步交付功能，持續改善客戶體驗。透過跨工具、團隊、管道和流程的更高階可見性、管理和智慧來指揮一切……一切都在企業規模上進行
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智慧測試失敗診斷透過找出並集中在最關鍵的問題，解決了傳統錯誤分類的障礙。將 Launchable 視為您的 AI 副駕駛，用於簡化識別、分類和處理測試失敗的過程，最終加快您的錯誤分類工作流程。智慧測試故障診斷提供了有關測試會話的全面視角，無論您是要尋找與故障相關的叢集、檢測重複出現的問題還是監控測試模式。使用 Launchable 消除錯誤分類的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 無所畏懼地啟動。 80% 的軟體測試毫無意義。 Launchable 是開發智慧平台層，可向您顯示最重要的 20%。 Launchable 透過數據驅動的測試見解和行動解決運輸挑戰，從而加快開發回饋循環。透過機器學習，Launchable 透過識別和運行失敗機率最高的測試並追蹤測試套件見解來優化 CI 管道，以縮短開發人員的等待時間。財富 100 強領先品牌依靠 Launchable 透過測試重要內容來更快地提供更多功能。 Launchable 的預測測試選擇使用機器學習來選擇針對特定程式碼變更執行的正確測試。這使得您能夠在軟體開發生命週期的不同階段運行一組小得多的測試，從而加速交付。透過預測測試選擇，Launchable 實際上會根據正在測試的變更告訴您的測試運行者要執行哪些測試。 Launchable 還可以對您的測試資料進行匯總分析，以呈現測試見解。您可以使用這些資訊來改善測試套件的運作狀況並從測試運行中獲得最大價值。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份驗證和授權 - 洞察力和可觀察性：日誌、追蹤、指標、警報、分析、DORA 指標、業務洞察
Zeet
zeet.co
Kubernetes 和 Terraform 的雲伴侶。協助您營運雲端的 CI/CD 和部署平台： - 在 AWS、Linode、CoreWeave、GCP 等實現多雲 - 追蹤對您的服務所做的更改以及由誰進行 - 在您的 Slack 中取得叢集崩潰警報 - 建立預覽環境並點擊新增副本
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信賴的軟體。唯一的軟體供應鏈平台，可為您提供端到端的可見度、安全性和控制，以自動交付可信任版本。 可大規模擴展的混合 JFrog 平台開放、靈活，並與構成軟體供應鏈的所有成套技術和工具整合。 組織受益於對任何類型的發布和部署環境的完全可追溯性，包括機器學習模型、在邊緣運行的軟體以及在生產資料中心部署的軟體。
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，簡化了跨雲端和本地環境的 Kubernetes 操作，透過改進的軟體交付機制和自助服務功能將最佳實踐嵌入到開發人員生產力中。這個與雲端無關的平台可以減少 DevOps 開銷，並促進任何規模的團隊進行有效的基礎設施管理，而無需鎖定供應商。該平台將可見性、可觀察性和自動化整合到單一解決方案中，以實現完整的 Kubernetes 控制。它優化 CI/CD 工作流程並確保企業級安全性。 mogenius 非常適合希望快速部署、降低雲端成本和維護開銷的團隊，尤其是在內部資源有限的情況下。 DevOps 和平台工程師可以在幾天內快速建立自己的內部開發人員平台。提供免費方案。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Gearset
gearset.com
Gearset 是領先的 Salesforce DevOps 平台，為元資料和 CPQ 部署、CI/CD、自動化測試、沙箱播種和備份提供強大的解決方案。它幫助 Salesforce 團隊將 DevOps 最佳實踐應用到他們的開發和發布流程中，以便他們可以快速、安全地交付更高品質的專案。數千名 Salesforce 專業人員使用 Gearset，並已交付數百萬次部署、運行數十億次自動化測試並備份數十億筆記錄。 Gearset 具有解決 Salesforce DevOps 基本挑戰的內建智能，是一種獨特可靠的解決方案，受到 McKesson、Accenture 和 IBM 等 2000 多家公司的信賴。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是領先的開源自動化伺服器，提供數百個外掛程式來支援任何專案的建置、部署和自動化。
Dagster
dagster.io
從拉取請求到生產。毫不費力。 此企業編排平台將開發人員體驗放在首位，具有完全無伺服器或混合部署、本機分支和開箱即用的 CI/CD。
CircleCI
circleci.com
CircleCI 是全球最大的共享持續整合和持續交付 (CI/CD) 平台，也是程式碼從創意到交付的中心樞紐。作為最常用的 DevOps 工具之一，每天處理超過 100 萬個構建，CircleCI 擁有對有關工程團隊如何運作及其程式碼如何運行的資料的獨特存取權。 Spotify、Coinbase、Stitch Fix 和 BuzzFeed 等公司利用我們來提高工程團隊的生產力、發布更好的產品並更快地進入市場。
Buddy
buddy.works
利用 Buddy 的交付管道節省您的時間，消除日常開發中的重複任務。透過一次 git 推送、點擊或循環自動建置和發布 Web 專案。輕鬆定義您自己的交付流程，就像建造一座磚房一樣：從建置和測試，到部署、自訂腳本和網站監控。透過本機 Docker 支援將最新技術引入您團隊的堆疊：容器、微服務、Kubernetes 部署等。
Bitrise
bitrise.io
Bitrise 為行動應用程式開發人員提供服務，協助他們應對不斷變化的應用程式開發、測試和應用程式商店發布領域。 Bitrise 超越了傳統 CI/CD 平台的界限，在不影響應用程式品質的情況下加快了發布週期。 Bitrise 憑藉其完全託管、以行動為優先的 DevOps 解決方案提升了開發人員體驗，並由與 CI 無關的遠端建置快取平台提供支援。客戶包括 Reddit、Grindr、Equinox、GoDaddy、Careem、Buffer、Sixt 等排行榜冠軍。
Azure DevOps
azure.com
計劃更智能，更好地合作，並使用Azure DevOps Services（以前稱為Visual Studio Team Services服務）更快。獲取敏捷工具，CI/CD等。