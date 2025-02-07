開發營運平台 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

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自動建置適用於 Windows、Linux 和 Mac 的 Python、Perl 和 Tcl 執行時間，或下載我們流行的預先建置 ActivePython、ActivePerl 或 ActiveTcl 發行版之一。 20 多年來，ActiveState 一直在為開發人員創建創新工具，包括我們受歡迎的 Perl、Python 和 Tcl 開源語言發行版、我們屢獲殊榮的 Komodo IDE 以及最近推出的強大測試版 ActiveState 平台。為 Python、Perl 和 Tcl 建置運行時...只需幾分鐘！借助 ActiveState 平台，您可以使用數百個流行的、經過審查的第三方套件自動建立您的語言，這樣您就可以立即開始編碼。需要加入依賴嗎？自動從原始程式碼（包括連結的 C 程式庫）建立它們，解決衝突，並將它們打包用於 Windows、Mac 或 Linux。借助 ActiveState 平台，開發人員可以： 消除「在我的機器上執行」問題 - 在所有開發、測試和生產系統中建置和部署一致的、可重現的執行環境。避免「依賴地獄」—在可能的情況下，自動為您解決依賴關係 自動打包—需要最少的語言/作業系統專業知識。自動化安裝 – 使用命令列介面（狀態工具）透過單一命令將執行階段安裝到虛擬環境中。使用狀態工具（ActiveState 平台的 CLI）自動化您的開發工作流程。用它來： 自動設定任何環境的運行時，簡化自述文件方法。以簡單且安全的方式分享秘密（即 API 金鑰、使用者憑證）。建立跨平台腳本。它是如何運作的？可以將其視為基於 SaaS 的「語言即服務」功能。使用我們的平台為您的下一個專案建立自訂運行時，僅包括您的專案所需的語言和套件。選擇一種語言（Python、Perl 或 Tcl）。選擇您的作業系統（Linux 或 Windows，以及適用於 Python 的 Mac）。添加您的項目所需的包。 ActiveState 定期從每種語言的標準開源儲存庫（CPAN、PyPI 等）中提取軟體包，以確保您的開源語言和元件是最新的、可以從原始碼編譯，然後經過驗證可以在以下發行版中協同工作：為大多數主要作業系統打包。 ActiveState 用於建立開源語言發行版的工具現在可供任何開發人員免費試用。如果您是建立 Python、Perl 和 Tcl 版本的開發人員，ActiveState Platform 可以為您完成大部分運行工作。它可以僅使用運行專案所需的語言和套件來創建您的建置 - 從原始程式碼！ ActiveState 平台使開發人員可以自由地使用開源語言進行創新，同時為企業提供降低風險所需的集中可見度和控制。開發人員經常在開始編碼之前花費太多時間在管理依賴項和配置 Python 或其他語言運行時等低價值工作上。 ActiveState 平台透過自動解決依賴關係並編譯準備就緒的自訂執行時間來處理底層管道，因此開發人員可以專注於生產力。同樣，企業希望採用開源語言來實現速度、創新和節省成本。但他們也必須降低安全漏洞、第三方智慧財產權不受控制的使用以及許可和來源不明確的風險。 ActiveState 平台是基於預先驗證且已知良好的軟體包構建，因此安全性和合規性團隊可以預先評估風險並降低補救成本。此外，他們還可以輕鬆查看顯示每種語言運行時的內容和歷史記錄的物料清單。其他亮點： 優先支援：金融服務、航空航太與國防、科技等產業的領導者匯豐銀行、Altair、微軟使用 ActiveState 平台加速應用程式開發並確保遵守開源授權政策。預先建置執行時間：使用專門建置的執行時間解決常見用例，例如用於機器學習的 Python、Python 2 到 3 遷移和 Web 開發，其中包括最受歡迎的軟體包。需要從原始碼建置運行時環境？ ActiveState 平台可讓您存取預先配置的建置環境