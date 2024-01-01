開發營運平台 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
DevOps 平台為團隊提供必要的工具和自動化功能，以有效管理持續交付。持續交付是一種專注於快速、敏捷地建立、測試和發佈軟體的開發方法。這些平台支援持續整合（CI）和持續部署（CD），自動執行各種開發任務以建立強大的交付管道。 透過使用 DevOps 平台，團隊可以確保其持續交付流程明確定義、完全自動化且在統一框架內易於管理，從而培育高效敏捷的 DevOps 環境。這些平台通常包含應用程式發布編排和建立自動化軟體的完整功能，促進 CI/CD 流程的本機管理、自動化和執行。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
Azure DevOps
azure.com
使用 Azure DevOps 服務（以前稱為 Visual Studio Team Services）更聰明地規劃、更好地協作並更快地交付。取得敏捷工具、CI/CD 等。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
CircleCI
circleci.com
CircleCI 是全球最大的共享持續整合和持續交付 (CI/CD) 平台，也是程式碼從創意到交付的中心樞紐。作為最常用的 DevOps 工具之一，每天處理超過 100 萬個構建，CircleCI 擁有對有關工程團隊如何運作及其程式碼如何運行的資料的獨特存取權。 Spotify、Coinbase、Stitch Fix 和 BuzzFeed 等公司利用我們來提高工程團隊的生產力、發布更好的產品並更快地進入市場。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是領先的開源自動化伺服器，提供數百個外掛程式來支援任何專案的建置、部署和自動化。
Bitrise
bitrise.io
Bitrise 為行動應用程式開發人員提供服務，協助他們應對不斷變化的應用程式開發、測試和應用程式商店發布領域。 Bitrise 超越了傳統 CI/CD 平台的界限，在不影響應用程式品質的情況下加快了發布週期。 Bitrise 憑藉其完全託管、以行動為優先的 DevOps 解決方案提升了開發人員體驗，並由與 CI 無關的遠端建置快取平台提供支援。客戶包括 Reddit、Grindr、Equinox、GoDaddy、Careem、Buffer、Sixt 等排行榜冠軍。
Buddy
buddy.works
利用 Buddy 的交付管道節省您的時間，消除日常開發中的重複任務。透過一次 git 推送、點擊或循環自動建置和發布 Web 專案。輕鬆定義您自己的交付流程，就像建造一座磚房一樣：從建置和測試，到部署、自訂腳本和網站監控。透過本機 Docker 支援將最新技術引入您團隊的堆疊：容器、微服務、Kubernetes 部署等。
Gearset
gearset.com
Gearset 是領先的 Salesforce DevOps 平台，為元資料和 CPQ 部署、CI/CD、自動化測試、沙箱播種和備份提供強大的解決方案。它幫助 Salesforce 團隊將 DevOps 最佳實踐應用到他們的開發和發布流程中，以便他們可以快速、安全地交付更高品質的專案。數千名 Salesforce 專業人員使用 Gearset，並已交付數百萬次部署、運行數十億次自動化測試並備份數十億筆記錄。 Gearset 具有解決 Salesforce DevOps 基本挑戰的內建智能，是一種獨特可靠的解決方案，受到 McKesson、Accenture 和 IBM 等 2000 多家公司的...
Dagster
dagster.io
從拉取請求到生產。毫不費力。 此企業編排平台將開發人員體驗放在首位，具有完全無伺服器或混合部署、本機分支和開箱即用的 CI/CD。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是適用於現代應用程式的下一代 CI/CD。我們透過閃電般快速的建置以及金絲雀和藍/綠 GitOps 部署，幫助您實現從程式碼到雲端的自動化。來自 GoodRx、Monday.com、Deloitte 等公司的 DevOps 團隊依靠 Codefresh 以安全且可擴展的方式建置和部署他們的軟體。
Qovery
qovery.com
Qovery 是內部開發人員平台，為開發人員減少噪音，為生產鋪路。測試、臨時環境並推動改進軟體的行動。
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，簡化了跨雲端和本地環境的 Kubernetes 操作，透過改進的軟體交付機制和自助服務功能將最佳實踐嵌入到開發人員生產力中。這個與雲端無關的平台可以減少 DevOps 開銷，並促進任何規模的團隊進行有效的基礎設施管理，而無需鎖定供應商。該平台將可見性、可觀察性和自動化整合到單一解決方案中，以實現完整的 Kubernetes 控制。它優化 CI/CD 工作流程並確保企業級安全性。 mogenius 非常適合希望快速部署、降低雲端成本和維護開銷的團隊，尤其是在內部資源有限的情況下。 DevOps 和平台工程師可以在幾天內快速建立自己的內部開發人...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle 是一款行動 ci/cd 工具，可透過自動建置、測試和部署的平台簡化行動應用程式開發。我們的工具支援從 React Native 到 Objective-C/Swift 等流行框架，並與 Firebase 和 Amazon S3 等第三方服務整合。自動執行關鍵操作，例如 iOS 和 Android 程式碼簽名，並執行測試並立即獲得結果。分發您的應用程式以供各個測試人員和團隊進行測試，並將其部署到應用程式商店，包括我們自己的 Appcircle 企業應用程式商店。將行動 DevOps 轉變為行動“NoOps”，並加入今天轉向 Appcircle 的眾多開發者行列！
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一個即用型平台，有助於簡化跨各種雲端環境的軟體開發。透過提供預先配置開源工具的緊密結合，CodeNOW 可以管理軟體開發過程的各個方面。這使您的開發團隊能夠專注於為您的業務建立功能元件，而不是花費時間來管理和自動化雲端基礎架構。 CodeNOW 提供強大的預設角色和權限，協助管理本地或遠端的開發團隊。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公有雲平台或您自己的內部伺服器上進行部署。 CodeNOW 特別適合基於微服務或事件驅動架構建構的軟體。這些架構使獨立團隊能夠快速迭代並為您的業務創造價值。您可以利用 Kubernetes 的...
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...
Cycleops
cycleops.io
實踐中的開發和營運協作使您的開發團隊能夠自動部署他們每天編寫的程式碼。敏捷方法論和提高生產力的協同作用從未如此簡單地整合到您的組織中！透過 UI 或 CLI 輕鬆存取自動化工具 Cycleops 提供透過使用者友好的 UI 或命令列介面 (CLI) 輕鬆存取自動化工具。開發人員可以選擇自己喜歡的方法，使技術和非技術用戶都可以輕鬆利用平台的自動化功能。加快程式碼變更或更新的上市時間透過利用 Cycleop 的功能和自動化功能，您的開發人員可以顯著縮短從開發到生產的程式碼變更或更新所需的時間。他們可以簡化部署流程、消除手動任務並標準化工作流程，從而更快地交付到市場。按需建置從沙箱到發布測試的整個環...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一個端到端安全平台，讓安全和開發團隊更輕鬆地使用 AppSec。我們掃描、偵測並提供即時指導以儘早修復漏洞。 GuardRails 受到全球數百個團隊的信賴，可以建立更安全的應用程序，它可以無縫整合到開發人員的工作流程中，在編碼時安靜地進行掃描，並展示如何透過即時培訓現場解決安全問題。 GuardRails 致力於保持低噪音，僅報告與您的組織相關的高影響漏洞。 GuardRails 協助組織將安全性轉移到各處並建立強大的 DevSecOps 管道，以便他們可以更快地進入市場，而不會冒安全風險。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore 是市場上最快的持續整合和交付 (CI/CD) 平台，為世界上最好的工程團隊提供支援。我們的目標是讓開發人員更容易使用 CI/CD 實踐，提供出色的使用者體驗，並像我們希望的那樣對待我們的客戶。將程式碼推送到 GitHub 或 Bitbucket 後，它會在預先安裝了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支援和 100 多個工具的平台上快速執行您的測試。自動化任何持續交付管道。透過可自訂階段、並行執行、控制流程切換、秘密和依賴關係管理來獲得完全控制。使用 Semaphore CLI 啟動建置、檢查日誌、直接透過 SSH 進入作業或建立自訂儀表板。它已經受到全球數千...
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智慧測試失敗診斷透過找出並集中在最關鍵的問題，解決了傳統錯誤分類的障礙。將 Launchable 視為您的 AI 副駕駛，用於簡化識別、分類和處理測試失敗的過程，最終加快您的錯誤分類工作流程。智慧測試故障診斷提供了有關測試會話的全面視角，無論您是要尋找與故障相關的叢集、檢測重複出現的問題還是監控測試模式。使用 Launchable 消除錯誤分類的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 無所畏懼地啟動。 80% 的軟體測試毫無意義。 Launchable 是開發智慧平台層，可向您顯示最...
Randoli
randoli.io
App Director 是一個平台工程解決方案，適用於在雲端原生上使用 kubernetes 建立現代軟體的公司。該平台透過使用黃金路徑來提高開發人員的生產力，使他們能夠專注於編寫出色的軟體和滿足業務需求。 DevOps 團隊實現了重複任務的自動化，使他們能夠專注於影響更大的活動。
ActiveState
activestate.com
自動建置適用於 Windows、Linux 和 Mac 的 Python、Perl 和 Tcl 執行時間，或下載我們流行的預先建置 ActivePython、ActivePerl 或 ActiveTcl 發行版之一。 20 多年來，ActiveState 一直在為開發人員創建創新工具，包括我們受歡迎的 Perl、Python 和 Tcl 開源語言發行版、我們屢獲殊榮的 Komodo IDE 以及最近推出的強大測試版 ActiveState 平台。為 Python、Perl 和 Tcl 建置運行時...只需幾分鐘！借助 ActiveState 平台，您可以使用數百個流行的、經過審查的第三方套件自...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith 是一個軟體即服務 (SaaS) 平台，可作為世界各地軟體的單一事實來源。我們協助組織在一個集中位置可靠地管理其軟體堆疊的依賴關係、部署和分發，確保其軟體供應鏈保持安全。我們致力於協助團隊更快地交付軟體，不受管理不同資產類型的限制，同時保持可擴展性和成本效益。從源頭到交付——完全信任、控制和安全。
Flosum
flosum.com
真正完整的解決方案：Flosum 是一個完整的端對端 Native DevOps 解決方案，可處理完整的開發生命週期，包括合併元件、版本控制、持續部署、靜態程式碼分析、使用者故事管理和迴歸測試。是什麼讓Flosum與眾不同？更好的版本控制：雖然 Flosum 與 GIT 完全集成，但我們還提供自己的本機版本控制，專為 Salesforce 開發而構建，可順利處理聲明式、編程序和復雜組件的合併。 Lightning Ready：Flosum 專為 Salesforce 開發而構建，可完美處理所有 Salesforce 元件類型，例如 Lightning 元件。一流的安全性：Flosum 是唯一不...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity 是建置和管理雲端基礎架構的最快方式。 Gravity 的內部開發人員平台使工程團隊能夠透過無程式碼自動化和護欄在雲端上運行軟體，從而降低雲端成本
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 協助您的軟體交付團隊實現業務轉型。 CloudBees 平台將開發、營運、IT、安全和業務團隊聚集在一起，以便： 透過可擴展、可重複的工作流程快速建立。透過快速、可控制地逐步交付功能，持續改善客戶體驗。透過跨工具、團隊、管道和流程的更高階可見性、管理和智慧來指揮一切……一切都在企業規模上進行
Zeet
zeet.co
Kubernetes 和 Terraform 的雲伴侶。協助您營運雲端的 CI/CD 和部署平台： - 在 AWS、Linode、CoreWeave、GCP 等實現多雲 - 追蹤對您的服務所做的更改以及由誰進行 - 在您的 Slack 中取得叢集崩潰警報 - 建立預覽環境並點擊新增副本
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信賴的軟體。唯一的軟體供應鏈平台，可為您提供端到端的可見度、安全性和控制，以自動交付可信任版本。 可大規模擴展的混合 JFrog 平台開放、靈活，並與構成軟體供應鏈的所有成套技術和工具整合。 組織受益於對任何類型的發布和部署環境的完全可追溯性，包括機器學習模型、在邊緣運行的軟體以及在生產資料中心部署的軟體。