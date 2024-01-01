開發營運平台 - 最受歡迎的應用程式 - 捷克

Cycleops

cycleops.io

實踐中的開發和營運協作使您的開發團隊能夠自動部署他們每天編寫的程式碼。敏捷方法論和提高生產力的協同作用從未如此簡單地整合到您的組織中！透過 UI 或 CLI 輕鬆存取自動化工具 Cycleops 提供透過使用者友好的 UI 或命令列介面 (CLI) 輕鬆存取自動化工具。開發人員可以選擇自己喜歡的方法，使技術和非技術用戶都可以輕鬆利用平台的自動化功能。加快程式碼變更或更新的上市時間透過利用 Cycleop 的功能和自動化功能，您的開發人員可以顯著縮短從開發到生產的程式碼變更或更新所需的時間。他們可以簡化部署流程、消除手動任務並標準化工作流程，從而更快地交付到市場。按需建置從沙箱到發布測試的整個環...