桌面排版軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
桌面出版軟體使用戶能夠以專業的方式創建和發布頁面設計和各種印刷材料。這些工具有助於設計印刷或數位格式的文字和圖形文件的佈局，重點是雜誌、部落格、電子書、報紙和其他線上出版物等材料。 這些解決方案通常包括預製範本庫和使用者友好的功能，無需事先編輯技能，因此適合經驗豐富的設計師和新手設計師。該軟體還可以提供拖放頁面建立器以及編輯和設計功能，讓使用者可以根據特定需求建立自訂和獨特的佈局。設計完成後，這些佈局可以輕鬆以各種格式匯出。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall 是一個設計應用，使用戶能輕鬆創建各類視覺內容，如海報、傳單和社交媒體圖形，並提供多種模板和設計工具。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一個圖形設計平台，使用者可以快速創建專業的視覺內容，提供多種模板和可定制選項。
Desygner
desygner.com
Desygner是一款圖形設計工具，適合非設計師使用，用戶可以創建社交媒體帖文、廣告、簡報等各類內容。
Designrr
designrr.io
Designrr是一款雲端應用，可將網頁、文檔、音頻和視頻轉換為電子書、PDF和其他格式，並提供編輯功能和模板。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Venngage
venngage.com
Venngage是一個用於創建視覺內容的工具，提供多種模板，幫助用戶輕鬆設計信息圖表和報告，適合商業溝通和數據可視化。
Template.net
template.net
Template.NET 提供易於編輯的模板，幫助用戶快速製作專業文檔和演示，支援多種用途。
Marq
marq.com
Marq是一款基於網路的設計工具，用於創建行銷材料，如小冊子、傳單和社交媒體帖子，並具備實時協作和品牌管理功能。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker是一款多功能的設計工具，幫助用戶創建社交媒體圖形、海報和廣告，並提供模板、拖放自定義和分析功能。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote是一個協作寫作工具，專為開放科學和可重現性設計，允許用戶實時編輯技術內容並導出至期刊模板。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud是一個基於雲的設計平台，讓用戶通過模板輕鬆創建和管理數字內容，包括網站和市場推廣材料。
iPaper
ipaper.io
iPaper是一個數位目錄平台，將印刷型小冊子轉換為互動式購物體驗，支持產品圖片、影片及直接購物功能。
Publitas
publitas.com
Publitas是一個數字出版平台，幫助用戶創建和共享交互式數字內容，支持PDF轉換為可嵌入多媒體的網絡出版物。
Smore
smore.com
Smore是一個協作新聞通訊工具，簡化創建和共享多媒體內容，特別適用於教育和培訓材料。提供自定義模板和分析工具。
Curated
curated.co
Curated應用程式幫助用戶發送精美的電子郵件簡報。其可自訂的模板在各種郵件客戶端中表現良好，讓您專注於內容創作。