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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
桌面出版軟體使用戶能夠以專業的方式創建和發布頁面設計和各種印刷材料。這些工具有助於設計印刷或數位格式的文字和圖形文件的佈局，重點是雜誌、部落格、電子書、報紙和其他線上出版物等材料。 這些解決方案通常包括預製範本庫和使用者友好的功能，無需事先編輯技能，因此適合經驗豐富的設計師和新手設計師。該軟體還可以提供拖放頁面建立器以及編輯和設計功能，讓使用者可以根據特定需求建立自訂和獨特的佈局。設計完成後，這些佈局可以輕鬆以各種格式匯出。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。
Desygner
desygner.com
Desygner是一款圖形設計工具，適合非設計師使用，用戶可以創建社交媒體帖文、廣告、簡報等各類內容。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一個圖形設計平台，使用者可以快速創建專業的視覺內容，提供多種模板和可定制選項。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Designrr
designrr.io
Designrr是一款雲端應用，可將網頁、文檔、音頻和視頻轉換為電子書、PDF和其他格式，並提供編輯功能和模板。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall 是一個設計應用，使用戶能輕鬆創建各類視覺內容，如海報、傳單和社交媒體圖形，並提供多種模板和設計工具。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
Venngage
venngage.com
Venngage是一個用於創建視覺內容的工具，提供多種模板，幫助用戶輕鬆設計信息圖表和報告，適合商業溝通和數據可視化。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）幫助組織內的任何人滿足對內容不斷增長的需求。推動您的組織向前發展，並將創意團隊的願景與銷售和行銷團隊的工作無縫結合。使用 Marq，您可以創建小冊子、傳單、社交媒體、海報、名片等。由於其拖放模板和協作功能，它已成為當今忙碌的營銷人員的首選工具。 Marq 可讓您鎖定品牌、自動化內容並透過許多社交/數位和印刷管道匯出。
Smore
smore.com
Smore 是一款協作新聞通訊工具，專注於易用性、美觀且有意義的結果、整合和簡單的自動化。
Template.net
template.net
設計精美、可輕鬆編輯的模板，讓您更快、更聰明地完成工作。只需瀏覽、搜尋、儲存和下載我們易於使用的範本。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一種基於範本的創建和編輯工具，任何人（即使沒有設計經驗）都可以為其業務製作專業品質的行銷材料。拖放編輯器可以靈活地創建社交媒體貼文、電子書、展示橫幅廣告、幻燈片演示等。 Xara 會自動匯入您的顏色、徽標、字體樣式，以便您可以專注於您的訊息，同時知道品牌和設計元素已排序。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote 是一款協作寫作工具，專為開放科學和可重複性而設計。即時建立和編輯技術內容（包括 Jupyter 中的方程式、參考文獻、圖表和互動式繪圖）迭代工作，納入回饋，然後匯出到任何期刊範本。
Publitas
publitas.com
幫助線上購物者發現他們喜歡的東西。賣更多。 ~50% 的購物者知道自己想要什麼；他們搜尋、選擇和結帳。其他人呢？他們喜歡瀏覽、發現並獲得靈感。網上商店適合第一組；然而，將一個品牌與第二個群體聯繫起來需要更多的東西......而這正是 Publitas 所提供的。它提供身臨其境的購物體驗，旨在激勵購物者，同時補充線上商店、線下商店和電子商務目標。一位客戶報告說，當他們的「只是瀏覽」受眾瀏覽 Publitas 出版物時，他們的轉換率提高了 40% 到 308%。 超過 2000 家客戶（包括 METRO Cash & Carry、Crate & Barrel 和 Williams-Sonoma 等領先零售商）透過 Publitas 在線發布他們的目錄，以擴大覆蓋範圍和轉換率。 作為雇主，Publitas 關心員工和影響力。這意味著結果比花費的時間更重要。它希望每個人都按照自己的方式工作並享受數位遊牧者的生活。環遊世界或只是在值得信賴的沙發上工作。用戶可以遠端連線並且完全獨立於位置。 如果用戶從一天中獲得更多收穫，那麼 Publitas 也會如此！它重視每個人，並致力於幫助他們發現並提高他們的優勢和熱情。在招募過程中，它確保候選人在他們所申請的職位中獲得真正的工作經驗。他們將經歷一些挑戰並會見未來的團隊成員。 Publitas 喜歡將自己視為一支多元化的國際運動隊，每個人都在自己喜歡的比賽位置上表現出色。為了聘請具有適當技能和文化契合度的最佳人才，該公司在全球進行招募。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智慧人工智慧驅動的社群媒體平台！ Picmaker 擁有超過 100 萬用戶並且還在不斷增加，對於希望提升社交影響力的企業和個人來說，Picmaker 是一款終極的一體化解決方案。 發現熱門主題、創建令人驚嘆的設計、安排帖子、吸引觀眾並分析指標——所有這些都在一個地方完成。此外，Picmaker 的人工智慧功能可協助您提供無盡的設計建議、智慧的貼文標題、發布的最佳時間、趨勢內容並在競爭中保持領先地位。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
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