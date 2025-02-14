桌面排版軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
桌面出版軟體使用戶能夠以專業的方式創建和發布頁面設計和各種印刷材料。這些工具有助於設計印刷或數位格式的文字和圖形文件的佈局，重點是雜誌、部落格、電子書、報紙和其他線上出版物等材料。 這些解決方案通常包括預製範本庫和使用者友好的功能，無需事先編輯技能，因此適合經驗豐富的設計師和新手設計師。該軟體還可以提供拖放頁面建立器以及編輯和設計功能，讓使用者可以根據特定需求建立自訂和獨特的佈局。設計完成後，這些佈局可以輕鬆以各種格式匯出。
提議新的應用程式
Visme
visme.co
Visme是授權非設計專業人員的多合一平台，以改變他們創建和共享和發布引人入勝的演示文稿，文檔，視覺報告，數據可視化和其他視覺格式的方式。來自IBM，Goldenstate Warriors，Gartner，Nationwide和1500萬用戶的用戶利用Visme作為內容創建工具來講述和介紹他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨或作為團隊合作工作。在線發布，嵌入到您的網站或下載以供離線使用。用戶可以在文件夾中協作，組織項目數據，並為相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme具有出版和顯示的幾個自動化功能，使出版商可以設置時代以自動化在線演示文稿和分析以跟踪已發佈內容的有效性。
Curated
curated.co
提供您的讀者真正喜歡的令人驚嘆的電子郵件通訊。我們堅如磐石（可自訂）的範本在每個電子郵件用戶端中看起來都很棒，因此您可以專注於內容，而不是設計。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智慧人工智慧驅動的社群媒體平台！ Picmaker 擁有超過 100 萬用戶並且還在不斷增加，對於希望提升社交影響力的企業和個人來說，Picmaker 是一款終極的一體化解決方案。 發現熱門主題、創建令人驚嘆的設計、安排帖子、吸引觀眾並分析指標——所有這些都在一個地方完成。此外，Picmaker 的人工智慧功能可協助您提供無盡的設計建議、智慧的貼文標題、發布的最佳時間、趨勢內容並在競爭中保持領先地位。
Publitas
publitas.com
幫助線上購物者發現他們喜歡的東西。賣更多。 ~50% 的購物者知道自己想要什麼；他們搜尋、選擇和結帳。其他人呢？他們喜歡瀏覽、發現並獲得靈感。網上商店適合第一組；然而，將一個品牌與第二個群體聯繫起來需要更多的東西......而這正是 Publitas 所提供的。它提供身臨其境的購物體驗，旨在激勵購物者，同時補充線上商店、線下商店和電子商務目標。一位客戶報告說，當他們的「只是瀏覽」受眾瀏覽 Publitas 出版物時，他們的轉換率提高了 40% 到 308%。 超過 2000 家客戶（包括 METRO Cash & Carry、Crate & Barrel 和 Williams-Sonoma 等領先零售商）透過 Publitas 在線發布他們的目錄，以擴大覆蓋範圍和轉換率。 作為雇主，Publitas 關心員工和影響力。這意味著結果比花費的時間更重要。它希望每個人都按照自己的方式工作並享受數位遊牧者的生活。環遊世界或只是在值得信賴的沙發上工作。用戶可以遠端連線並且完全獨立於位置。 如果用戶從一天中獲得更多收穫，那麼 Publitas 也會如此！它重視每個人，並致力於幫助他們發現並提高他們的優勢和熱情。在招募過程中，它確保候選人在他們所申請的職位中獲得真正的工作經驗。他們將經歷一些挑戰並會見未來的團隊成員。 Publitas 喜歡將自己視為一支多元化的國際運動隊，每個人都在自己喜歡的比賽位置上表現出色。為了聘請具有適當技能和文化契合度的最佳人才，該公司在全球進行招募。
Designrr
designrr.io
上傳任何網頁、MS Word、影片、播客或 YouTube，它將創建一本令人驚嘆的電子書，並將其轉換為 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易於使用。包括全面培訓、24x7 支援和 Facebook 群組。 Designrr 是一個一體化平台，用於從您上傳的媒體建立電子書、翻頁書、PDF、網頁、表演筆記和影片腳本。該媒體可以包括影片、播客、PDF、部落格文章，甚至 Facebook 貼文。 上傳您的內容後，Designrr 會將其提取並將其轉換為您選擇的媒介。您可以上傳各種內容，從直接 URL 連結到社交媒體貼文等。 由於 Designrr 是基於雲端的軟體，因此您可以跨裝置使用它，而無需將任何內容下載到任何一台裝置。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一種基於範本的創建和編輯工具，任何人（即使沒有設計經驗）都可以為其業務製作專業品質的行銷材料。拖放編輯器可以靈活地創建社交媒體貼文、電子書、展示橫幅廣告、幻燈片演示等。 Xara 會自動匯入您的顏色、徽標、字體樣式，以便您可以專注於您的訊息，同時知道品牌和設計元素已排序。
Template.net
template.net
設計精美、可輕鬆編輯的模板，讓您更快、更聰明地完成工作。只需瀏覽、搜尋、儲存和下載我們易於使用的範本。
Smore
smore.com
Smore 是一款協作新聞通訊工具，專注於易用性、美觀且有意義的結果、整合和簡單的自動化。
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形，演示文稿，海報，文檔和其他視覺內容。用戶可以從許多專業設計的模板中進行選擇，並編輯設計並通過拖放界面上傳自己的照片。該平台可以免費使用，並提供付費訂閱，例如Canva Pro和Canva for Enterprise，以提供其他功能。用戶還可以支付打印和發貨的實體產品。根據2019年的籌集資金為32億美元，在190個國家/地區擁有超過2000萬用戶。2020年6月，Canva籌集了6000萬美元，估價為60億美元。這幾乎使2019年的最後一次估值翻了一番。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一個資訊設計平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便於在組織內部和外部輕鬆交流複雜訊息，無需設計師。 Venngage 的產品提供了引人入勝的視覺材料，可添加到您的學習和發展課程中，從而幫助您的組織了解重要的決策和流程。 Venngage 的產品有助於轉變資料洞察力，以創建引人入勝且強大的視覺內容/研究文檔，從而在 B2B 領域建立思想領導力。 Venngage 還提供有用的外部溝通模板，協助與潛在客戶和買家分享您公司的故事。如果您提供的解決方案很複雜，並且需要一種更簡單的方式來傳達您的業務價值主張，Venngage 的資訊圖表範本將確保他們了解您的產品。 Venngage 是為您的組織創建和組織重要視覺資產的好地方，例如報告、組織結構和資訊、入職指南和材料、研究文件和白皮書等。您可以透過使用數據驅動的故事敘述來激勵您的組織和客戶以視覺形式理解高科技訊息，從而使自己與其他公司區分開來。每天使用 Venngage 加入 500 多個團隊和組織，簡化他們的溝通並吸引他們的團隊和受眾。將您品牌的訊息和內容從技術含量高且令人困惑的術語轉變為具有視覺吸引力和引人注目的資訊圖形。讓分散的團隊保持聯繫並保持一致，以實現更好的企業溝通。了解為什麼沃爾瑪、阿斯特捷利康、Facebook、GoodLife 等企業將 Venngage 視為維持組織高效、協調和參與的重要工具。
Renderforest
renderforest.com
RenderForest是一個多合一的品牌平台，為用戶提供最佳的在線工具，以創建高質量的視頻，圖形設計，徽標，模型和網站，並且時間和精力很少。使用在線徽標製造商開始創建過程，以在不僱用設計團隊的情況下建立一個獨特而令人難忘的品牌。 該工具使您可以製作高分辨率，定制的徽標，適合不同的需求，並只需單擊幾下即可下載它們。 使用現實的模型在各種對象和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的現成模型模板的庫中，選擇最喜歡的模型，上傳文件，更改顏色並獲得高質量的視覺效果。 視頻編輯器允許您製作工作室質量的解釋器動畫，徽標揭示，介紹，幻燈片以及許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您需要做的就是瀏覽視頻模板庫，選擇您喜歡的模板庫，在瀏覽器中直接編輯它，然後眨眼就可以準備好視頻。 在沒有任何編碼知識的情況下創建響應迅速的現代網站。使用內置工具從頭開始組裝網站或編輯預設計的模板。將您的網站自定義為您內心的內容，查看其在不同設備上的外觀，然後單擊一次。 使用圖形製造商的直觀工具來設計令人印象深刻的瀏覽現成設計包的類別，選擇模板，自定義並下載文件。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall 讓小型企業能夠快速、輕鬆地與資金更充足的競爭對手競爭。我們全套的行銷工具包括圖形和視訊設計、電子郵件活動和多種發布選項。從超過一百萬個專業設計、易於自訂的圖形、電子郵件和視訊範本中進行選擇。客戶使用 PosterMyWall 設計選單、廣告、圖形、電子郵件、電子報和影片 - 他們可以列印、直接發佈到社交媒體、作為電子郵件活動發送、嵌入網站、作為網頁發布或以數位形式運行標牌內容。與全球數百萬企業和組織一起，透過 PosterMyWall 實現創意。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）幫助組織內的任何人滿足對內容不斷增長的需求。推動您的組織向前發展，並將創意團隊的願景與銷售和行銷團隊的工作無縫結合。使用 Marq，您可以創建小冊子、傳單、社交媒體、海報、名片等。由於其拖放模板和協作功能，它已成為當今忙碌的營銷人員的首選工具。 Marq 可讓您鎖定品牌、自動化內容並透過許多社交/數位和印刷管道匯出。
Desygner
desygner.com
面向非設計師的平面設計工具。適合所有人的內容創作。使用 Desygner 加入超過 2000 萬人和 6 萬家企業的行列。設計社群媒體貼文、廣告、簡報、名片、傳單等內容。 Desygner 領先的企業設計自動化解決方案可協助組織創建、客製化和傳播符合全球治理和可審核性的品牌內容。端到端品牌管理平台可以節省時間和成本，消除設計瓶頸，使具有最低限度甚至沒有設計技能的員工能夠安全地創建和共享符合公司品牌準則和內容治理的內容。 Desygner 是一家總部位於黃金海岸的澳洲科技公司，成立於 2016 年，是當今成長最快的 Martech 公司之一，擁有超過 3,000 萬用戶，遍佈全球 20 萬家企業。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote 是一款協作寫作工具，專為開放科學和可重複性而設計。即時建立和編輯技術內容（包括 Jupyter 中的方程式、參考文獻、圖表和互動式繪圖）迭代工作，納入回饋，然後匯出到任何期刊範本。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate 是一個圖形設計平台，每個人都可以在其中創建看似花費數小時或幾分鐘的設計。 VistaCreate 是 Vista 系列產品的成員。 VistaCreate、99Designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷合作夥伴關係，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。 VistaCreate 幫助小型企業輕鬆製作專業且獨特的社交和數位內容。 Vista 的 99Designs 允許企業主與專業設計師合作，製作完美的標誌、網站、包裝或品牌資產。 VistaPrint 讓小型企業能夠列印所需的一切，從小冊子和貼紙到包裝和標誌。