桌面排版軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 迦納

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
桌面出版軟體使用戶能夠以專業的方式創建和發布頁面設計和各種印刷材料。這些工具有助於設計印刷或數位格式的文字和圖形文件的佈局，重點是雜誌、部落格、電子書、報紙和其他線上出版物等材料。 這些解決方案通常包括預製範本庫和使用者友好的功能，無需事先編輯技能，因此適合經驗豐富的設計師和新手設計師。該軟體還可以提供拖放頁面建立器以及編輯和設計功能，讓使用者可以根據特定需求建立自訂和獨特的佈局。一旦設計完成，這些佈局就可以輕鬆地以各種格式匯出。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall 讓小型企業能夠快速、輕鬆地與資金更充足的競爭對手競爭。我們全套的行銷工具包括圖形和視訊設計、電子郵件活動和多種發布選項。從超過一百萬個專業設計、易於自訂的圖形、電子郵件和視訊範本中進行選擇。客戶使用 PosterMyWall 設計選單、廣告、圖形、電子郵件、電子報和影片 - 他們可以列印、直接發佈到社交媒體、作為電子郵件活動發送、嵌入網站、作為網頁發布或以數位形式運行標牌內容。與全球數百萬企業和組織一起，透過 PosterMyWall 實現創意。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一個一體化品牌平台，為用戶提供最好的線上工具，讓他們以最少的時間和精力創建高品質的影片、圖形設計、徽標、模型和網站。與線上商標製作者一起開始創建過程，無需聘請設計團隊即可打造獨特且令人難忘的品牌。該工具可讓您根據不同需求製作高解析度的自訂徽標，只需點擊幾下即可下載。使用逼真的模型在各種物件和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的即用型模型模板庫中，選擇您最喜歡的模板，上傳文件，更改顏色，並獲得高品質的視覺效果。影片編輯器可讓您製作工作室品質的解釋動畫、徽標展示、簡介、幻燈片和許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您所需要做的就是瀏覽影片模板庫，選擇您最喜歡的模板，直接在...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate（前 Crello）是一個圖形設計平台，任何人都可以快速創建適合任何行業或場合的引人入勝的項目 - 設計技能是可選的。首先從 150K 多個經過專業設計的範本中進行選擇，這些範本已經預先格式化並可自訂。只需點擊幾下即可快速編輯、調整圖像大小和刪除圖像背景。編輯影片內容並添加音樂以創建多維視覺效果。上傳您的照片或使用包含 7000 萬以上免版稅創意資源的龐大庫，包括優質圖像、影片和向量。您也可以使用品牌套件功能輕鬆為您的內容建立品牌。透過 VistaCreate，每個人都可以在幾分鐘內製作出看似花了數小時的設計。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
Desygner
desygner.com
面向非設計師的平面設計工具。適合所有人的內容創作。使用 Desygner 加入超過 2000 萬人和 6 萬家企業的行列。設計社群媒體貼文、廣告、簡報、名片、傳單等內容。
Designrr
designrr.io
上傳任何網頁、MS Word、影片、播客或 YouTube，它將創建一本令人驚嘆的電子書，並將其轉換為 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易於使用。包括全面培訓、24x7 支援和 Facebook 群組。
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Venngage
venngage.com
Venngage 是一個資訊設計平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便於在組織內部和外部輕鬆交流複雜訊息，無需設計師。 Venngage 的產品提供了引人入勝的視覺材料，可添加到您的學習和發展課程中，從而幫助您的組織了解重要的決策和流程。 Venngage 的產品有助於轉變資料洞察力，以創建引人入勝且強大的視覺內容/研究文檔，從而在 B2B 領域建立思想領導力。 Venngage 還提供有用的外部溝通模板，協助與潛在客戶和買家分享您公司的故事。如果您提供的解決方案很複雜，並且需要一種更簡單的方式來傳達您的業務價值主張，Venngage 的資訊圖表範本將確保他們了解您的產品。 Venngage...
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）幫助組織內的任何人滿足對內容不斷增長的需求。推動您的組織向前發展，並將創意團隊的願景與銷售和行銷團隊的工作無縫結合。使用 Marq，您可以創建小冊子、傳單、社交媒體、海報、名片等。由於其拖放模板和協作功能，它已成為當今忙碌的營銷人員的首選工具。 Marq 可讓您鎖定品牌、自動化內容並透過許多社交/數位和印刷管道匯出。
Template.net
template.net
設計精美、可輕鬆編輯的模板，讓您更快、更聰明地完成工作。只需瀏覽、搜尋、儲存和下載我們易於使用的範本。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote 是一款協作寫作工具，專為開放科學和可重複性而設計。即時建立和編輯技術內容（包括 Jupyter 中的方程式、參考文獻、圖表和互動式繪圖）迭代工作，納入回饋，然後匯出到任何期刊範本。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智慧人工智慧驅動的社群媒體平台！ Picmaker 擁有超過 100 萬用戶並且還在不斷增加，對於希望提升社交影響力的企業和個人來說，Picmaker 是一款終極的一體化解決方案。 發現熱門主題、創建令人驚嘆的設計、安排貼文、吸引受眾並分析指標——所有這些都在一處完成。此外，Picmaker 的人工智慧功能可協助您提供無盡的設計建議、智慧的貼文標題、發布的最佳時間、趨勢內容並在競爭中保持領先地位。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一種基於範本的創建和編輯工具，任何人（即使沒有設計經驗）都可以為其業務製作專業品質的行銷材料。拖放編輯器可以靈活地創建社交媒體貼文、電子書、展示橫幅廣告、幻燈片演示等。 Xara 會自動匯入您的顏色、徽標、字體樣式，以便您可以專注於您的訊息，同時知道品牌和設計元素已排序。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
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