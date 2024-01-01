桌面排版軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
桌面出版軟體使用戶能夠以專業的方式創建和發布頁面設計和各種印刷材料。這些工具有助於設計印刷或數位格式的文字和圖形文件的佈局，重點是雜誌、部落格、電子書、報紙和其他線上出版物等材料。 這些解決方案通常包括預製範本庫和使用者友好的功能，無需事先編輯技能，因此適合經驗豐富的設計師和新手設計師。該軟體還可以提供拖放頁面建立器以及編輯和設計功能，讓使用者可以根據特定需求建立自訂和獨特的佈局。一旦設計完成，這些佈局就可以輕鬆地以各種格式匯出。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
VistaCreate
create.vista.com
最簡單的線上圖像編輯器 ᐉ VistaCrate（以前稱為 Crello） ➤ 創建您自己的設計 ✓ 發布 ✓ 封面 ✓ 動畫 ☝ 使用最好的線上設計軟體 ⏩ 簡單且免費！ 免費的圖形設計工具可幫助您在幾分鐘內創建令人印象深刻的內容。瀏覽數千個專業範本並立即進行編輯。
PosterMyWall
postermywall.com
美麗的設計。推廣毫不費力。透過精彩的社群媒體圖片、影片、海報和傳單進行宣傳。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
#1 Adobe® Acrobat® 替代方案：萬興PDF專家是您的一體化 PDF 解決方案。以更好的方式建立、編輯、轉換和簽署 PDF 文件。
Desygner
desygner.com
面向非設計師的平面設計工具。適合所有人的內容創作。使用 Desygner 加入超過 2000 萬人和 6 萬家企業的行列。設計社群媒體貼文、廣告、簡報、名片、傳單等內容。
Renderforest
renderforest.com
您的所有設計工具都集中在一處。 透過創建令人驚嘆的影片、動畫、品牌、模型、簡報、圖形和專業網站來開始發展您的業務！
Designrr
designrr.io
上傳任何網頁、MS Word、影片、播客或 YouTube，它將創建一本令人驚嘆的電子書，並將其轉換為 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易於使用。包括全面培訓、24x7 支援和 Facebook 群組。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）使組織中的每個人都能夠使用鎖定的品牌模板建立品牌內容。告別你的創意積壓。
Template.net
template.net
設計精美、可輕鬆編輯的模板，讓您更快、更聰明地完成工作。只需瀏覽、搜尋、儲存和下載我們易於使用的範本。
Curvenote
curvenote.com
科學寫作平台。一款專為技術寫作而設計的精美寫作工具，與 Jupyter 連接。
Xara Cloud
xara.com
更少的設計工作，更多的業務成果。 建立與您的受眾對話的內容。一個完整的工具包，透過視覺結果反映您的想法。無需設計技能。
Picmaker
picmaker.com
使用 Picmaker 的人工智慧管理工具提升您的社群媒體遊戲。透過先進的演算法和自動化來簡化您的內容創建、排程和分析。現在試試看！
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Publitas
publitas.com
我們幫助品牌在線上發布目錄，以提供美好的購物體驗。
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smore.com
Smore 是一款協作新聞通訊工具，專注於易用性、美觀且有意義的結果、整合和簡單的自動化。
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提供您的讀者真正喜歡的令人驚嘆的電子郵件通訊。我們堅如磐石（可自訂）的範本在每個電子郵件用戶端中看起來都很棒，因此您可以專注於內容，而不是設計。