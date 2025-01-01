找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
辦公桌預訂解決方案簡化了在工作空間中預訂單一辦公桌的過程。這些工具可讓員工查看和預訂公司平面圖中的可用辦公桌，該平面圖通常是互動的，並具有 3D 視覺效果和沈浸式元素，以幫助用戶探索他們的工作空間。辦公桌預訂軟體通常用於混合工作場所模式，員工可以靈活選擇在辦公室工作的日期和遠端工作的日期。然而，該軟體可用於固定（已分配）和開放（未分配）平面圖，使其成為擁有全職辦公室員工和混合員工的公司的理想解決方案。 辦公桌預訂軟體使企業能夠為某些團隊或部門分配辦公室的特定區域，從而增強辦公室員工之間的協作。管理員可以使用這些產品代表使用者預訂辦公桌、限制可預訂的辦公桌或區域，並透過工作場所分析監控使用情況。透過訪問工作場所分析，企業可以就辦公室佈局和利用需求做出明智的決策。許多辦公桌預訂解決方案都可以透過行動應用程式使用，讓員工可以輕鬆地在旅途中預訂辦公桌。
提議新的應用程式
Skedda
skedda.com
Skedda是全球領先的桌面管理平台，簡化辦公空間的預訂和組織，支持團隊在混合辦公環境中高效運作。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是一款綜合解決方案，幫助管理工作場所，包括桌位和會議室預訂、交付管理及占用分析。
Robin
robinpowered.com
Robin 是一個辦公室管理平台，提供桌位和會議室預訂軟體，以自動化和分析幫助企業優化空間及提高效率。
deskbird
deskbird.com
Deskbird是一款辦公空間管理應用，幫助員工輕鬆預訂桌子和會議室，並查看同事出勤狀況。
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly是一款工作區管理應用，方便用戶在線預訂辦公桌及會議室，並提供實時佔用見解和空間利用分析。
Yoffix
yoffix.com
Yoffix是一個桌面預訂應用，幫助用戶有效管理共享工作空間，支持混合工作環境中的辦公室和房間預訂。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一個簡化靈活和混合辦公環境管理的軟體平台，提供會員管理、預訂系統及分析報告，支持運營效率提升。
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo是一個簡便的桌面預訂解決方案，旨在促進混合工作場所的協作和空間利用，提高工作效率。
Optix
optixapp.com
Optix是一款協同工作空間管理系統，提供簡化的操作工具，包括資源預訂、自動發票及會員管理，提升業務運營效率。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個企業級數位標示平台，用於內部和業務溝通，允許用戶輕鬆廣播內容並管理權限，多種整合選項可用。
Joan
getjoan.com
Joan 是一個綜合的工作場所管理系統，旨在優化空間使用、提升員工生產力及簡化辦公室管理。
m-work
m-work.co
m-work 是一個工作空間管理解決方案，簡化遠端辦公與實體辦公室的協調。可與現有工具整合，提供團隊狀態即時可見、辦公空間預訂及數據分析。
Whatspot
whatspot.app
Whatspot 是一款工作空間管理應用，適用於預訂辦公桌、會議室及停車位，支援多用戶使用，提供即時預訂和空間統計功能。
Matrix Booking
matrixbooking.com
矩陣預訂是一款辦公室預訂管理工具，幫助企業有效管理熱桌、會議室及其他可預訂資源。
Dibsido
dibsido.com
Dibsido是一款辦公室管理應用，簡化工作區預訂，支持即時統計和靈活管理，共享桌位、停車位及會議室等資源。
Nibol
nibol.com
Nibol是一款結合辦公室管理和可預訂工作空間的應用程式，幫助用戶輕鬆預訂桌子和會議室，有效管理工作區資源。
Zynq
zynq.io
Zynq是一個辦公空間管理平台，提供智能預訂、訪客管理和數據分析，幫助企業優化工作環境及提高效率。
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor是一款工作區管理應用，提供辦公桌和空間預訂功能，以便員工在混合工作環境中更有效地協作和利用空間。
Workipelago
workipelago.com
Workipelago是一個整合實體與虛擬辦公空間的平台，支持空間管理、預訂辦公桌與會議室，便於團隊協作。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款雲端綜合工作場所管理軟體，幫助企業管理辦公環境與混合工作團隊，提升員工、訪客及供應商的工作效率。
Archie
archieapp.co
Archie是一個工作區管理平臺，提供會議室和工位預訂、訪客管理、數據分析等功能，提高辦公效率和安全性。
Nexudus
nexudus.com
Nexudus是一個管理和推廣聯合辦公空間的白標平台，提供預訂、發票、活動管理等功能，簡化運營流程並提高效率。
Tactic
gettactic.com
Tactic是一款混合工作場所管理平台，提供與Google、Microsoft 365、Slack和Zoom的整合，簡化辦公室出勤流程，方便日常工作。
UnSpot
unspot.com
UnSpot是一款辦公室管理工具，簡化會議室及桌位預訂，提供即時房間可用性信息，助於優化工作空間使用。
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace是一個集成平台，提供辦公室運營工具，如書桌預訂、訪客管理和會議室安排，旨在提升員工工作體驗。
Appspace
appspace.com
Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。
Calven
calven.com
Calven是一個工作場所科技平台，結合員工體驗與運營，幫助組織設計及管理混合工作環境，提升工作效率與辦公體驗。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能辦公解決方案，幫助組織管理辦公空間，促進靈活工作，並提供有關空間使用的實時數據分析。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一個設施管理平台，簡化導航、停車和訪問控制，提高用戶體驗和運營效率，適用於各種環境。
Nspace
getnspace.com
Nspace 讓混合辦公室更高效，支持桌位及空間預訂，訪客管理，幫助員工輕鬆找到和預定合適的工作區。
© 2025 WebCatalog, Inc.