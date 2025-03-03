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辦公桌預訂解決方案簡化了在工作空間中預訂單一辦公桌的過程。這些工具可讓員工查看和預訂公司平面圖中的可用辦公桌，該平面圖通常是互動的，並具有 3D 視覺效果和沈浸式元素，以幫助用戶探索他們的工作空間。辦公桌預訂軟體通常用於混合工作場所模式，員工可以靈活選擇在辦公室工作的日期和遠端工作的日期。然而，該軟體可用於固定（已分配）和開放（未分配）平面圖，使其成為擁有全職辦公室員工和混合員工的公司的理想解決方案。 辦公桌預訂軟體使企業能夠為某些團隊或部門分配辦公室的特定區域，從而增強辦公室員工之間的協作。管理員可以使用這些產品代表使用者預訂辦公桌、限制可預訂的辦公桌或區域，並透過工作場所分析監控使用情況。透過訪問工作場所分析，企業可以就辦公室佈局和利用需求做出明智的決策。許多辦公桌預訂解決方案都可以透過行動應用程式使用，讓員工可以輕鬆地在旅途中預訂辦公桌。
提議新的應用程式
Yoffix
yoffix.com
想要優化辦公室使用並創造員工喜愛的快樂混合工作環境嗎？借助我們以人為本的工作場所平台，員工可以輕鬆安排辦公時間並預訂共享辦公桌、房間和停車場，而公司則可以追蹤、管理和優化其辦公資產。 Yofix 易於設定（只需幾個小時）、使用直覺、可自訂並與 Microsoft Teams 和 Slack 完美整合。我們的辦公室管理應用程式是一種直覺的解決方案，旨在優化工作空間利用率、提高團隊生產力並在當今動態的工作環境中提供靈活性。它適合各種規模的企業，從小型團隊到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排辦公室和遠端工作時間，以激勵員工返回辦公室- 互動式3D 平面圖- 任何辦公室資源的限制存取選項- 只需點擊1-2 次即可預訂辦公桌（按小時、按小時）每周可重複或多日預訂） - 檢查明天誰在辦公室並在現場找到您的同事- 與Outlook 雙向同步的房間預訂- 預訂停車位無縫集成到辦公桌預訂用戶體驗中- 團隊預訂可帶您的團隊一起優化每週辦公室利用率 - 工作場所分析和出勤統計 - 自訂混合規則、辦公室簽到和通知。在與 AD 和 Outlook 整合的 Microsoft Teams 中輕鬆管理您的混合工作。從與協作工具和 HRIS 以及硬體附加元件（SpaceDisplay、RoomDisplay、Check-Ins）的額外整合中獲益。優點： - 人們喜愛和使用的辦公桌預訂 - 幾個小時內輕鬆設置和直觀的入職 - 完全控制混合設置和辦公室出勤 - >30-50% 的辦公空間和成本優化 - 符合 GDPR 和工作委員會要求-免費試用，無需信用卡選擇Yoffix 來促進成長、提高效率和滿意的員工團隊。
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor 的工作空間管理軟體將工作場所體驗提升到一個新的水平，為會員、租戶和團隊提供靈活的工作空間，從而提高滿意度、協作性和幸福感。
Workipelago
workipelago.com
Workipelago 是一種將實體和虛擬工作場所結合在一個平台上的解決方案。它以人為本，無論他們在哪裡工作或從哪裡工作，它都會跟隨他們。 - 您可以創建工作空間的互動式平面圖 - 保持可見性並聯繫整個組織的同事、同事 - 在這裡您可以管理靈活的辦公空間 - 辦公桌和會議室 - 在虛擬樓層中聚集遠端或跨職能團隊 -透過MS Teams 應用程式和Azure AD 與M365 集成，或與其他通訊和身分驗證管道（例如Google、LinkedIn、Zoom、Slack 等）整合。
m-work
m-work.co
m-work 是一種工作空間管理解決方案，可優化遠端辦公和實體辦公室之間的協調。我們的平台易於使用且可與您現有的工具集成，提供團隊存在的即時可見性、促進工作空間預訂並產生有價值的數據以進行高效規劃。 m-work 與 Teams、Outlook、GSuite 和所有 HRIS 原生集成，為每個團隊成員節省時間。
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd 支援組織有效管理和釋放其輪用辦公桌、會議室和其他可預訂資源的潛力。 Matrix Booking的辦公室預約系統提供世界領先的軟體即服務（SaaS）資源預約和工作場所協作軟體。其設計和先進的功能使組織能夠優化辦公桌、資源、房間和場地的使用。
Calven
calven.com
認識 Calven 歡迎來到工作場所技術平台，該平台透過融合員工體驗和工作場所運作來推動未來的工作。 Calven 透過解鎖混合工作方式為員工、雇主和團隊領導提供支持，無論我們在哪裡工作，都能實現令人驚嘆的工作場所體驗，並在需要時優化辦公室。我們使組織能夠設計、實施、管理和衡量未來的工作政策和流程，以創造盡可能最佳的員工和辦公室體驗。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款基於雲端的整合工作場所管理軟體，可協助企業管理工作場所和混合勞動力。它透過驅動端到端營運的技術簡化了員工、訪客和供應商的生活。 UrSpayce 正在利用未來的技術改變當今的工作場所。在 UrSpayce.com 免費註冊並有效管理您的工作。
Dibsido
dibsido.com
Dibsido將混亂從工作場所預訂中脫穎而出。只需單擊一下應用程序，您的混合動力團隊就可以稱呼“ Dibs！”。在他們最喜歡的共享桌子上🖥️，停車位🚗或會議室🤝。不再處理混亂的Excel床單 - Dibsido為您提供了從入職到日常使用的最順暢的辦公室管理經驗。該應用程序的傑出功能之一是其分析模式，該模式使公司可以實時跟踪辦公室利用率。這些數據驅動的見解有助於做出戰略決策，例如確定真正需要多少辦公空間，並確定降低固定成本的領域。 Dibsido可以輕鬆地與常用的公司工具集成。用戶可以使用其Google或Microsoft帳戶登錄，并快速設置通知，以發送到Slack之類的平台。 Dibsido受到豐田，三星和Sociétégénérale等全球公司的信任，以及全球初創公司，簡化了整個行業的辦公室管理。 Dibsido既可以作為Web解決方案和iOS和Android的應用程序可用，又可以使混合動力團隊靈活地從任何地方預訂其空間。
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo 是易於使用的辦公桌預訂解決方案，可在混合工作場所中進行協作。變革管理很困難。因此，Tribeloo 可以輕鬆地將員工重新聚集在一起並優化您的混合工作場所。
Archie
archieapp.co
Archie 為全球數千個現代辦公室和共享工作空間提供支持，提供整合解決方案，包括會議室和辦公桌預訂、訪客管理、工作空間分析和共享辦公室軟體。現代的使用者介面、強大的管理功能和無與倫比的使用者體驗使 Archie 與其他解決方案區分開來。中小型企業和企業都喜歡 Archie 的廣泛功能，包括視覺化樓層平面圖、訪客日誌、簽到和簽出追蹤、會議室安排、座位分配、多位置管理、智慧自動化、即時通知、白標籤行動應用程式、SSO和SCIM、開放API 等等。 Archie 也與生產力工具（Slack、Teams、Google Calendar 等）、實體存取系統（Kisi、Brivo、Salto 等）、支付供應商、會計軟體（QuickBooks 和 Xero）、WiFi 網路（Cisco、Ubiquiti）進行本地整合、 Aruba 等）以及許多其他解決方案。無論您是在尋找房間和辦公桌預訂來支援您的混合辦公室、訪客管理以提高效率和合規性，還是尋找合適的軟體來發展您的共享辦公室業務，Archie 都是您的解決方案。
Nexudus
nexudus.com
Nexudus 是領先的白標平台，旨在幫助您管理和推廣靈活的工作和共同工作空間、擴大您的客戶網絡並圍繞您的空間建立專業社群。 Nexudus 可自動執行管理彈性工作空間中涉及的大部分任務，為您和您的會員節省時間。 Nexudus 結合了一系列工具，為計費、會計、潛在客戶追蹤、會員入職、社區管理、活動票務、管理交付、安全和存取系統等提供智慧解決方案，所有這些都在一個平台上進行。 Nexudus 總部位於英國倫敦，客戶遍佈全球，自 2012 年以來，Nexudus 已幫助 90 多個國家/地區的 2000 多個共同工作空間和靈活工作空間擴大規模，並為會員提供無縫體驗。
Nspace
getnspace.com
Nspace 為混合工作場所提供動力。 BDO、United Way 和 Staples 等頂級公司使用 Nspace 來管理辦公桌和空間預訂，並歡迎訪客來到辦公室 - 一切都在一個地方完成。 Nspace 簡化了預訂和使用工作空間的流程，讓員工可以輕鬆地在同事中找到並預訂完美的工作空間。優化您的辦公室佈局，同時提高員工生產力並鼓舞士氣。 Nspace 擁有高效率管理辦公空間所需的功能。我們的免費套餐讓您可以輕鬆上手。
Joan
getjoan.com
Joan 是一個全面的工作場所管理系統，旨在優化工作空間利用率、提高員工生產力並簡化辦公室管理的各個方面。為什麼選擇 Joan： - 全面的解決方案：輕鬆管理房間、辦公桌、資產和訪客。 - 輕鬆安裝：安裝簡單，無需電纜、電線或施工。 - 無縫整合：與現有日曆和系統順利整合。 - 數據驅動的見解：獲得有關工作空間利用率的寶貴見解。 - 使用者友善的設計：易於上手、直覺的介面，無需豐富的 IT 知識或培訓。 - 永續選擇：節能的 E Ink® 顯示器可降低能耗。
Tactic
gettactic.com
Tactic 是排名第一的混合工作場所管理平台，原因很簡單——我們的客戶喜歡我們。 Microsoft、聯合國、Grammarly 和西北大學等客戶都在使用 Tactic，讓辦公室之旅成為一種樂趣。透過與 Google、Microsoft 365、Slack 和 Zoom 的集成，我們的一體化解決方案可以優雅地融入您的日常工作流程。
Optix
optixapp.com
Optix 透過以設計為主導且易於使用的技術平台，幫助當今領先的共同工作業者取得成功。透過 Optix 支援的體驗，實現營運自動化、吸引社區參與並發展業務。
Eden Workplace
eden.io
Eden 是一個綜合性 SaaS 平台，旨在幫助工作場所、人員運作和 IT 團隊創造奇蹟。 Eden 提供使用者友善的工作場所體驗工具，其設計充分考慮了員工體驗和新的工作世界。該產品套件包括辦公桌預訂、訪客管理、內部票務、房間安排和送貨。 Eden 的工具讓團隊將所有工作場所體驗需求整合到一個整合平台中，從而創造一種令人愉悅、簡化的員工體驗。 Eden 總部位於舊金山，投資者包括 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Fifth Wall、S28 Capital、Reshape 和 JLL。 Eden 的使命是為每個人創造一個更好的工作場所。
Whatspot
whatspot.app
使用WhatSpot將您的工作空間管理提升到新的高度。我們非常適合企業，合作空間，大學和公共機構，為您的所有預訂需求提供動態解決方案 - 從桌子到（會議）房間和停車位，同時保持易於使用。 WhatSpot對於3個空間和多達15個用戶永遠是免費的！每當您感到需要擴展時，就可以通過我們的直觀平台來體驗無與倫比的效率。我們的價格考慮到可擴展性的設計，該計劃根據您的使用提供了靈活的定價結構。受益：交互式地圖，移動應用程序，工作場所中的QR碼，易於訪問者訪問，批准過程，空間利用率統計信息。簡化您的空間，簡化預訂並優化資源使用，同時增強用戶體驗。為更聰明，更有條理的工作區選擇Whathspot。您得到的：WhatSpot可以快速，輕鬆地幫助您找到適合預訂的日期，以免與他人發生衝突。即時預訂，現場預訂 - 啟用隨身攜帶的即時預訂，並進行簡單的掃描，可滿足專業人士書桌和空間預訂的快節奏需求 - 使用交互式平面圖輕鬆地管理熱門桌面預訂。創建一個工作環境，團隊和個人可以有效地工作。實時查看哪些桌子可用，誰在辦公室和隊友坐在哪裡。使公眾可用的預訂 - 允許訪問者和外部合作夥伴可以輕鬆預訂會議室，書桌和其他共享公司資源，而無需創建帳戶。全部在您控制中。一個地方的所有預訂 - 都以日曆或每日議程的形式對自己和公司的預訂進行完美的概述。它總是在手機，平板電腦或計算機上。全部控制，實時洞察力 - 管理誰可以訪問資源，批准或拒絕預訂。實時跟踪空間使用情況，以便您始終知道在誰和誰時使用哪些資源。詳細的用法報告以進行準確的發票 - 通過我們的詳細用法報告提高了發票的準確性。無論是用於熱桌還是會議室的計費，我們的軟件都提供精確的數據，確保每小時都可以考慮。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一個工作場所體驗平台，使組織能夠管理辦公空間，同時完美同步房地產策略和員工體驗。我們為工作場所團隊提供使用者友善的工具，讓他們能夠根據即時數據自信地優化工作空間、管理靈活的工作政策並打造無縫的工作場所體驗。
Wayleadr
wayleadr.com
在Wayleadr，我們相信您的員工到達工作的方式可以改變您的企業心情和價值。作為世界排名第一的到達平台，Wayleadr正在幫助更多的人更輕鬆，更快，壓力較小。 Wayleadr將您的物理空間（例如停車場，辦公桌和會議室）變成智能，映射和立即訪問的空間，創造了無摩擦的到達體驗，使所有類型的企業能夠提高效率，從而創造和諧並提高生產率。立即訪問Wayleadr.com，以了解為什麼如今的21世紀OpenAI，Uber和Sanofi等21世紀的公司選擇Wayleadr，以幫助他們的員工更容易到達。
UnSpot
unspot.com
疫情過後，許多員工不再需要每週在辦公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一個人的工作場所，讓不同的人在不同的日子坐在同一個地方。尋找擁有合適設備的最佳工作場所，或找到您想坐在一起的同事。一鍵預訂餐桌或會議室。圍繞團隊何時到達辦公室來規劃您的日程安排，無需長時間討論。不要錯過你想交談的同事來到辦公室的日子。在您很少去的辦公室或樓層中尋找出路。該系統包含易於使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日曆。如果一家公司甚至部分引入彈性工作崗位，這會給人們一個選擇，公司就有機會增加員工，而無需花費昂貴的費用搬到另一個辦公室。不要讓混合工作妨礙協同工作。為員工提供一種簡單的方法來管理他們的混合日程、邀請同事到場並透過桌面或行動應用程式一鍵預訂附近的辦公桌。
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易於使用的應用程序，它將辦公室管理系統與可預訂的工作空間相結合。它讓員工可以自由地在任何地方工作，無論是公司辦公室、家庭或共享辦公空間。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個用於內部和營運通訊的企業級數位看板平台。此解決方案專為大型企業設計，讓您一鍵向團隊廣播內容。從範本匯入或建立您自己的內容，並透過現代儀表板輕鬆管理所有使用者權限。 Comeen Play 提供 60 多種集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：讓您的員工能夠即時存取最佳資訊。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智慧看板平台上部署我們的數位看板解決方案。數百家公司依賴 Comeen Play，從快速成長的新創公司到大型企業，例如威立雅、賽諾菲、Imerys 或 Sanmina。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球軟體供應商，擁有八年幫助數千家公司簡化靈活和混合工作場所管理的經驗。我們透過易於設定的方式幫助公司從傳統辦公環境過渡到混合辦公環境，並使用完全整合的解決方案和分析來實現最有效的資源管理。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款將員工放在第一位的工作場所管理應用程式。該平台提供流暢且人性化的體驗，使用戶可以輕鬆查看辦公室的佔用情況並相應地調整其日程安排。只需點擊 2 次，您就可以在行動裝置、桌面裝置、Slack 或 MS Teams 應用程式上預訂辦公桌。這就是為什麼員工喜歡它！ - 讓人們選擇正確的上班日期，讓他們回到辦公室，避免通勤遺憾，並更有效地協作。員工可以看到他們的同事何時以及是否會在辦公室或在家工作。 - 透過優先考慮面對面會議、創建辦公室活動以及設置預訂辦公桌和會議室提醒，增強工作場所中的團隊協作和參與度。只需點擊兩下，用戶就可以預訂資源，例如辦公日的輪用辦公桌、會議室和停車位。 - 透過強大的deskbird分析優化辦公成本並減少能源消耗。限制最小使用面積並採用更聰明的清潔以節省輔助成本。辦公室分析還提供數據來找出最佳辦公桌共享比例。 - 透過為特定員工分配辦公桌和停車位、限制存取或給予優先存取以確保無縫的混合工作體驗、與 MS Teams、Slack、HRIS 工具等整合來簡化辦公室管理。 deskbird 100% 符合 GDPR（通過 ISO 27001 認證），所有資料均在歐盟託管和處理。像 deskbird 這樣簡單但功能強大的軟體解決方案可讓您成功管理混合工作模式。
Desk.ly
desk.ly
► 使用 desk.ly 輕鬆線上管理辦公室工作站 ✓ 簡單且不複雜的辦公桌共享解決方案 ✓ 立即註冊並免費測試！
Zynq
zynq.io
一個一體化平台，可幫助辦公室及其人員使用、管理和優化其空間。 Zynq 正在幫助世界各地的公司透過智慧辦公桌和房間預訂、訪客管理、健康和疫苗篩檢、協作工具等實現混合工作。環繞式企業分析為企業提供了採用資料優先方法進行重要決策所需的見解。受到各行業最優秀人士的信賴：Ferragamo、Shipbob 和 LA Dodgers。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全整合的解決方案，它匯集了管理和優化工作場所所需的一切，從辦公桌和房間預訂到交付管理和統一佔用分析。透過設計解決常見工作場所問題的產品，Envoy 重新定義了公司如何歡迎訪客、改善現場體驗、預訂櫃檯和會議室、管理交付以及訪問全球 16,000 個地點的準確且統一的工作場所數據。依靠智慧、自動化的解決方案來解決常見的工作場所問題，例如釋放未使用的空間和消除重複性任務。這不僅可以讓您最有效地利用空間和資源，還可以讓您的團隊騰出時間專注於重要的工作。借助員工真正喜歡使用的 Envoy 直覺技術，您可以透過讓團隊輕鬆協調現場工作來創造良好的工作場所體驗，從而促進社區和團結。與提供離線工作場所解決方案和不同（且通常不精確）資料來源的公司不同，Envoy 的平台提供準確、全面和統一的工作場所數據，以便您可以做出明智的業務決策。 Envoy 的整合解決方案可從多個來源提取數據，以確保您始終擁有最準確的可用數據。欲了解更多信息，請訪問 Envoy.com。
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