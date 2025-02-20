示範自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

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共識帶領世界進入了演示自動化的新時代。它的平台為您的買家在需要時需要什麼。然後，它通過對這些買家的獨特見解將您的收入團隊的影響倍增。結果，您會看到更快的近距離，更大的交易和更高的近距離率。 購買企業軟件是緩慢，令人沮喪和破損的。其專利的演示自動化平台可以解決此問題。它結合了最好的視頻，產品互動和發現自動化，為買家和客戶提供無與倫比的體驗。從C-Suite到最終用戶，其演示可以病毒地傳播，適應每個觀眾，揭示隱藏的利益相關者並回答關鍵問題。然後，他們每次點擊時都需要提供強大的數據，並需要回到您的團隊，從而使他們的影響倍增。 共識是一個產品體驗平台，可幫助上市團隊自動化演示，將浪費的演示從50％降低到5％，並將演示等待時間從14天減少到按需（將銷售週期）減少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共識在G2 Presales軟件中排名第一，並被認為是2025年的好地方。 超過50％的演示觀看了同一天分享，而下班後的13％，共識迅速參與，同時通過病毒內共享揭示了新的利益相關者及其優先事項。結果？更快的收入，不合格的演示和更好的見解。