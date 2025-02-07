示範自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare 是一家業務加速雲端公司，是實現銷售和客戶成功的最簡單的解決方案。它旨在幫助軟體公司提供複雜的演示、概念驗證和培訓，在不影響上市時間的情況下複製現實世界的體驗。 CloudShare 讓組織能夠透過大規模自動化環境設定來專注於加速成長。它提供了使用情況的可見性和控制。它提供強大的資源來提高效率，支援流程的每一步，以更快地獲得更好的結果。 CloudShare 可與任何基礎架構（本地或公有雲之上）一起運行，並與核心銷售和 LMS 工具集成，使其易於部署。 是什麼讓 CloudShare 客戶臉上露出笑容？ 1. 快速設定：瞬間啟動互動式軟體體驗。在幾分鐘（而不是幾小時）內創建或複製環境，以模仿演示、POC 和培訓的真實體驗。 2. 實際幫助：即時關注學生和潛在學生的進度，透過遠距能力給予他們成功所需的關注 3. 進階協作：透過 Slack 整合、聊天、網路掛鉤、應用程式內視訊會議以及更具吸引力的工具來改善協作和溝通，以連接您和您的用戶。 4. 成本控制：不再出現預算井噴！透過在不使用時自動暫停或刪除環境來最大化資源分配，確保高效利用並節省成本。 5. 報告和分析：優化銷售和培訓環境的績效，並透過深入的分析洞察提高投資報酬率。 CloudShare REST API 可讓您將自訂資料傳送到您最喜歡的 BI 工具。 CloudShare 受到 100 多個國家/地區 500 多家企業客戶的信賴，包括 Palo Alto Networks、Atlassian、ForgeRock、Fortinet 和 HP。