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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅動的寫作功能允許用戶輕鬆製作客製化電子郵件，利用人工智慧來保持品牌真實性並產生數據驅動的影響。 AI個人化進一步提高參與度和回應率，使用戶能夠抓住更多機會。其他功能包括 InboxHub，它可以簡化潛在客戶回應和交易完成，以及強大的行銷活動分析，以最大限度地提高結果。 該工具還提供收件匣輪換功能，以便在多個帳戶之間自然地分配電子郵件發送，以及電子郵件驗證和批量網域測試，以保障送達率。總的來說，Success.ai 是一個全面的解決方案，旨在幫助企業加速成長，並在冷電子郵件行銷活動中取得最大的影響力和成功。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings 找到您，透過 Affiliate Hunt 搜尋聯屬公司，然後讓您的聯盟公司透過 MLM 為您招募更多聯盟公司。 - 獎勵佣金、固定或手動獎勵 - 追蹤註冊、銷售和訂閱 - 與附屬機構共享行銷資產，確保其內容始終符合品牌要求。 - 開展活動- 提供獎金或其他額外獎勵來實現目標# 影響者營銷平台- 搜索並聯繫Instagram、Tik Tok 和YouTube 影響者加入您的計劃- 創建活動，讓影響者提交內容供您批准- 向影響者支付固定的內容費用或獲得銷售佣金 # 客戶推薦行銷工具 - 讓客戶將您的朋友推薦給他們的朋友。透過購買後模式和推薦小部件上的優惠來吸引他們- 透過自訂電子郵件將您的客戶培養成傳道者- 與影響者和附屬機構分開- 透過商店積分、佣金或其他固定獎勵來獎勵客戶-您決定14 天免費試用在所有方案上！
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
Hunter.io
hunter.io
亨特（Hunter）是一種基於雲的解決方案，可幫助企業在網絡上找到並驗證來自域名，公司或特定專業人員的專業電子郵件地址，等等。還包括一個免費的冷電子郵件平台來直接從Hunter發送電子郵件活動。亨特（Hunter）使銷售，招聘人員和營銷人員可以使用簡單但功能強大的工具與其他專業人員接觸。 Hunter爬網並索引了公開可用的專業電子郵件地址。可以通過簡單的用戶界面輕鬆訪問數據，以查找公司中的合適人員或找到如何與已確定的專業人員聯繫。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支援的軟體套件，可為 B2C 和 B2B2C 企業進行高速銷售。 Floww.ai 的整合銷售平台提供與現代通訊堆疊整合的銷售執行 CRM、NoCode 即時分析、行銷和工作流程自動化。 Floww.ai 先進的生成式人工智慧工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 透過即時分析和深入洞察，實現高效、高品質的銷售方法。大多數 CRM 主要針對 B2B 用例而構建，無法有效適應 B2C 和 B2B2C 業務。現代 B2C 銷售的高速度和高容量需要一個整合的銷售平台來實現敏捷的銷售管理，以快速適應動態的市場環境。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
SalesMind AI
sales-mind.ai
利用我們專為 LinkedIn 勘探而設計的尖端人工智慧工具，簡化您的外展工作並達成更多交易。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一種銷售自動化工具，實際上生活在您的Gmail和其他Google Workspace應用中。它可以幫助銷售團隊管理潛在客戶，培養客戶關係，監控銷售進度並完成更多交易。 有關Nethunt CRM的更多信息 🙂組織您的客戶群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式組織您的客戶群。 ✓告別乏味的數據輸入。 ✓使用Nethunt的重複預防功能，始終保持數據清潔。 ✓所需的字段功能手錶覆蓋您的數據，以確保您擁有所需的東西。 ✓您的客戶群被牢固地存儲在一個地方，可通過適當的訪問管理來保護免受洩漏或撬動的眼睛。 📞通過多個渠道捕獲新線索 Nethunt CRM與多種工具集成在一起，可讓您從不同來源獲取新的潛在客戶，並在CRM記錄中存儲通信。 ✓從入站和出站呼叫中創建新線索 ✓將網站聊天變成新的線索 ✓從社交媒體平台獲取新線索 ✓從信使的CRM添加新線索 ✓從自定義網絡表格中捕獲潛在客戶 📋細分領導者和客戶群 將您的客戶群分解為有針對性的細分市場，以使用各種宏（工作標題，需求，公司規模等）發送個性化的音調。 ✓使用自定義過濾器和視圖來細分您的聯繫人。 ✓為自己保存無限數量的細分市場或與團隊分享。 ✓在新用戶匹配某些參數時會自動更新這些段。 💲建立銷售管道 將觸點變成線索，然後將其推向美麗的功能性管道。 ✓添加新交易，其價值，關閉的可能性和預期的關閉日期。 ✓跟踪交易通過管道階段的進度。 ✓知道陷入管道的每個階段的收入 ✓現場阻塞的線索以及如何將其推向購買。 ✓為您的產品和服務創建一個或幾個自定義管道。 ✓建立您可以信任的預測。 ⭕管理任務 組織您的工作日並管理團隊的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任務並與Gmail內部的團隊合作。 ✓通過某些標准或圓形旋轉算法自動分配任務。 ✓將任務鏈接到電子郵件和CRM記錄。 ✓收到日常任務消化以計劃您的一天。 🤖在Gmail中自動化銷售流程 Nethunt CRM允許用戶自動化整個銷售流程 - 從鉛捕獲到Deals的管道階段再到通知。 ✓從不同來源捕獲潛在客戶，並將其添加到您的CRM中。 ✓將經理分配領導並設置個性化的自動修復。 ✓根據其行為自動優先考慮線索 ✓將序列設置為培養鉛。 ✓自動將電子郵件對話，聊天，呼叫鏈接到CRM配置文件。 ✓根據鉛的響應，將算法移動到下一個管道階段。 ✓為團隊創建自動任務。 ✓在管道中發生重要更改時，請向團隊設置通知。 ✓自動數據輸入。 ✉️電子郵件自動化 ✓在Gmail中創建個人和共享的電子郵件模板。 ✓輕鬆，快速地編寫重複電子郵件。 ✓用自定義字段個性化電子郵件模板。 ✓在每日電子郵件通信，電子郵件廣告系列或自動化電子郵件序列中使用電子郵件模板。 📩電子郵件跟踪 跟踪您的電子郵件打開並點擊Gmail。 ✓知道接收器是否實時查看您的電子郵件是否頻率。 ✓知道何時打開您的電子郵件以為您的團隊提供見解。 ✓根據打開電子郵件或單擊鏈接的次數確定潛在客戶的優先級。 ✓使用電子郵件跟踪進行常規電子郵件，電子郵件廣告系列和自動化電子郵件序列。 🔁電子郵件廣告系列 在Gmail發送電子郵件活動和後續活動。 ✓向自定義細分市場或所有客戶群發送電子郵件活動。 ✓將後續電子郵件設置為以前的電子郵件廣告系列。 ✓監視廣告系列統計信息：打開，點擊，取消訂閱，反彈和答复。 ✓通過Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服務器發送電子郵件廣告系列。 📊銷售報告 在Nethunt CRM中跟踪關鍵業務指標和團隊績效。 ✓單獨跟踪整個團隊和每個經理的有效性 - 發送的電子郵件，演示文稿，撥打電話等的數量。 ✓與以前的時期相比分析業務增長 - 封閉交易的數量以及產生的收入。 ✓通過經理，某個產品，國家 /地區分解收入來分析收入。 ✓跟踪您的配額達到。 ✓分析損失交易的原因。 ✓建立您可以信任的銷售預測。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企業體驗平台使品牌能夠建立精美的互動式體驗，跨每個管道大規模捕獲零方資料。從產品推薦和個性測驗到瑣事、可購物的造型手冊、更好的調查、民意調查、表格等- Jebbit 體驗推動了更高的參與度，因為它們超出了消費者的期望，並提供真正的價值，以換取有關他們的偏好、興趣、生活方式和生活方式的相關資訊。這種消費者聲明的零方數據是品牌的最終競爭優勢，並在客戶生命週期的每個階段推動實際的投資報酬率。 Jebbit 的客戶包括：歐萊雅、百事可樂、Haleon、NFL、資生堂集團、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 軟體平台創造更好的消費者體驗，推動產業發展-領先的參與度，收集大量零方數據，獲取豐富的潛在客戶，推動更多線上轉換並提高忠誠度和生命週期價值。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Opensend
opensend.com
取得匿名訪客的電子郵件。快速成長的線上企業使用 Opensend 來增加電子郵件聯絡人、自動執行電子郵件重定向並提高電子郵件轉換率。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CRM 功能。 該工具提供豐富銷售線索、尋找工作變動以及根據關鍵字和其他標準對銷售線索進行評分等功能。 。 憑藉其多功能性和一系列功能，Clay 使用戶能夠優化他們的外撥活動並簡化他們的潛在客戶生成流程。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容明確。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單訂閱範本中進行選擇• 啟動彈出視窗、黏性欄、嵌入內容和登陸頁面• 按產品興趣、購物車進行個人化及更多• 與Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步啟動產品測驗管道： • 產品測驗揭示購物者偏好，將購物者細分為正確的受眾並提出個性化產品推薦• 適用於各種行業的測驗模板• 顯示為彈出窗口、頁面和可嵌入格式• 使用答案和分數進行有條件的產品推薦• 將答案同步到Klaviyo、Attentive、MailChimp 等啟動購物車追加銷售管道： • 透過一鍵追加銷售和購物車交叉銷售增加AOV • 根據剛剛添加到購物車的產品觸發• 將交叉銷售顯示為彈出窗口、頁面上和嵌入內容• 購物者只需單擊一下即可將所有產品加入購物車• 將交叉銷售目標定位到回頭客細分市場啟動購物車放棄管道： • 透過以下方式防止購物車放棄：向退出購物者提供優惠• 當滑鼠移至退出時在桌面上觸發，或在行動裝置上點擊後退按鈕時觸發• 觸發購物車前放棄電子郵件和短信序列構建登陸頁面渠道： • 創建與您的廣告活動相匹配的A/B 測試登陸頁面，無需等待開發人員• 從數十個登陸頁面範本中進行選擇• 建立多步驟個人化銷售管道• 在您自己的自訂網域上託管頁面，同步到Shopify 頁面或嵌入到任何地方
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
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grata.com
Grata 是領先的併購業務開發解決方案。 Grata 將交易工作流程統一為一體化解決方案，協助您尋找、研究中間市場公司並與之互動。 Grata 的 AUM 超過 400B 美元，提供尋找和完成更多中間市場交易所需的競爭優勢。加入世界領先的併購公司、管理顧問和企業的行列，與 Grata 一起徹底改變他們的業務發展策略。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和客戶。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CRM。 Prospector - 透過造訪我們強大的 B2B 聯絡人資料庫來尋找、聯絡並關閉您的潛在客戶。
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一個包含超過 5000 萬在職專業人士和簡歷的精選資料庫。加強您的潛在客戶開發、行銷和招募工作。使用高級過濾來找到您的完美潛在客戶和候選人。它是市場上最實惠且易於使用的聯絡人資料庫和簡歷搜尋。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增強 LinkedIn 上的潛在客戶開發能力。 多功能 LinkedIn 自動化工具，旨在幫助您的銷售團隊改善 LinkedIn 勘探並達成更多交易 — 一切都在完全自動駕駛儀上
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
Hublead
hublead.io
使用我們的 LinkedIn Google Chrome 擴充功能新增決策者、尋找合格的電子郵件並將 LinkedIn 和 Sales Navigator 對話同步到 HubSpot。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台，幫助企業專注於行動。操作可以是您想要的任何內容：電子郵件訂閱者、Facebook 讚者、Twitter 追蹤者或透過 #hashtag 提及您公司的人。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公司。
Poket
poket.com
Poket 是一款屢獲殊榮的一體化忠誠度計畫軟體，可協助企業增加重複銷售並吸引更多新的忠誠客戶。借助Poket，無論身處哪個行業，商家都可以設定適合其業務的忠誠度計劃類型的任意組合。消費習慣、忠誠度平衡或活動績效。此解決方案具有推薦自動化、社群媒體分享獎勵、有針對性的行銷自動化、客戶參與遊戲化等功能。企業可以使用客戶的手機號碼或電子郵件甚至應用程式進行交易，並可以透過商店存取登入來管理一切。商家可以透過行動推播通知、電子郵件甚至簡訊與客戶聯繫。 Poket 提供三個方案：FREE（永久性）、Strong（7 天免費試用*）和 Mighty（7 天免費試用*）。 *無需信用卡 它為客戶提供了一個“Poket Rewards”應用程序，允許他們管理和跟踪他們的獎勵、存儲電子卡和電子優惠券以及推薦朋友。商家還可以下載專為 Android 和 iOS 建置的「Poket Business」應用程式。
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