需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 獅子山

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需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供對15 多個資料來源的訪問，只需一個工具即可找到每封B2B 電子郵件，而且價格僅為其一小部分- 整合的AI 可以根據您的潛在客戶清單找到最佳的提供者序列。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 透過 AI 解鎖了潛在客戶世代。 Sparklane 在整個潛在客戶之旅中為您提供幫助，同時： - 根據AI 評分的業務信號識別、映射和推薦最佳客戶參與- 提供有關您的潛在客戶的完整專業聯繫信息（手機和電子郵件） -在以下位置吸引正確的客戶在正確的時間使用智慧且超情境化的電子郵件序列 為什麼選擇 Sparklane？ - 唯一完全整合市場的勘探解決方案 - 訪問歐洲最好的公司和聯絡資訊資料庫 - 每年接收和分析超過 300 萬個業務訊號 - 快速直觀的入職培訓 - 受益於跨國覆蓋：法國、英國、比利時、德國、西班牙、荷蘭、義大利- 100% 符合GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft.com。 VanillaSoft 解決方案的一大優點是它在募款活動中卓有成效。 VanillaSoft 的完全可自訂、使用者管理的音樂馬拉松軟體使音樂馬拉鬆管理者能夠最大限度地控制他們的音樂馬拉鬆活動。智慧工作流程自動化保證機構最佳實踐的一致應用，同時也優化您的音樂馬拉松推廣的效率和效果。動態呼叫者腳本、資料分段和管理自動化確保了最有效的外展策略，同時也提高了校友、捐款者和募款者等的體驗品質。了解更多：https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundwriting。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一個基於雲端的客戶智慧平台。我們的系列產品在客戶旅程的每個階段提供可操作的評分和分析，以促進銷售、行銷和客戶成功團隊的工作。我們的目標是透過轉換、保留和擴大更多客戶來幫助公司促進成長。 Successeve 產品由三個核心引擎推動：資料集中、分數和自動化操作。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自動化智慧透過預測正確的創收行動並確定優先級，讓收入團隊集中精力。透過自動化關鍵工作流程、優先考慮可操作的訊號以及在您的團隊現有的地方工作，您可以讓您的收入團隊完全專注於推動和關閉管道。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 潛在客戶評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷售之外，Toplyne 還提供對使用模式和驅動客戶意圖的訊號的洞察，這些可以在銷售和行銷活動中有效利用。 該平台已在多個行業和團隊中使用，包括 B2B SaaS、銀行和金融服務、消費者互聯網、保險、銷售、收入營運、行銷、帳戶管理和客戶成功。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過為銷售流程提供一套工具來提高銷售成功率。該平台包括 Koncert Dialers，這是一套根據團隊需求量身定制的四個獨特的銷售撥號器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 這些撥號器有助於智慧地管理銷售電話的過濾、連接和追蹤。該平台還推出了 Koncert Cadence，這是一個跨不同管道（包括電話、電子郵件、視訊和社交媒體）運行的多通路銷售排序器，用於實現多樣化的推廣。 此外，Koncert 還具有遠端銷售地板這項智慧功能，旨在以數位格式複製傳統銷售地板工作空間體驗。 為了優化外撥，該平台配備了來電顯示管理，這是一種用於管理外撥號碼的新穎熱圖功能。它還提供與預先投資的工具的無縫集成，從而增強其可用性。 此外，Koncert 的機器學習功能有助於銷售勘探，提供對銷售線索進行評分和優先排序的能力。它也為管理者提供了獨特的輔導工具－Koncert Remote Coach。 Koncert 致力於透過人工智慧增強的撥號系統和其他以銷售為導向的功能幫助用戶加速銷售成功。
Correlated
getcorrelated.com
更快地將客戶數據轉化為收入。 只有不到 1% 的產品註冊轉換為付費客戶！使用由 AI 提供支援的客戶生命週期評分來提高轉換率。找到最傾向的用戶和帳戶，並透過個人化訊息傳遞瞄準他們。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 將您的整個業務結合起來，幫助每個人更好地工作、協同工作，並透過單一基於雲端的系統以正確的方式工作。行銷可以產生更多高品質的銷售線索，銷售可以達成更多交易，財務可以快速輕鬆地開立發票，支援可以提供卓越的服務。 Workbooks 可以隨時隨地在所有設備上進行安全訪問，並與您當前的系統無縫集成，為您的團隊提供360 度客戶的單一視圖，幫助他們專注於正確的事情並獲得做出決策所需的實時見解。 Workbooks 可協助您將客戶置於業務的核心，並建立持久、有利可圖的關係，從而以可持續的方式增加長期收入。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到宣傳）。 • 透過自動化購買旅程、個人化溝通和活動以及提高品牌親和力和忠誠度，在整個客戶生命週期中提供卓越的品牌體驗。利用 Act-On 的自動化功能來吸引新的潛在客戶、吸引您的聯絡人並引導潛在客戶做出更頻繁、更有利可圖的購買決策。 • 透過執行全面的入職和培訓計劃、產品採用和客戶保留策略以及新產品和服務促銷，推動可衡量的產品採用和客戶保留。從新聯絡人到忠誠的合作夥伴，您可以使用 Act-On 吸引受眾，將他們轉變為品牌大使，並讓他們成為回頭客。 Act-On 平台透過互動式動態報告和分析來評估、展示和提高績效，旨在為任何規模、形狀、地點和規模的企業和行銷人員提供成長行銷價值。平台功能包括： • 自動化且適應性強的購買旅程• 與領先的CRM 系統和網路會議深度整合• 網站訪客參與度追蹤和意圖報告• 動態潛在客戶評分、細分和培育• 社群媒體聆聽、勘探、發佈和宣傳• 簡單- 設計網頁表單、登陸頁面和電子郵件範本 • 事件觸發和事務性電子郵件發送 • 基於實際使用計費的主動聯繫定價 我們進行行銷。我們了解您面臨的挑戰。我們隨時幫助您在每位客戶和每一次行銷活動中脫穎而出。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於正在尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得最佳的資料庫交付準確性。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模組化軟體，可透過監控競爭環境在您的業務中創造智慧。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Company Guru
company.guru
Company Guru 入口網站可深入了解來自大量公司的廣泛業務數據。利用我們廣泛的資訊仔細觀察市場並節省資源。免費使用我們的門戶，幫助您的團隊增加銷售額並縮短形成有效目標清單的時間。
SonarList
sonarlist.io
在全球範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
Findymail
findymail.com
Findymail 可協助您尋找並驗證用於銷售推廣的 B2B 電子郵件。您還可以自動化目前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上進行的手動匯出工作，以便您可以更專注於完成交易，而不是資料收集。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。可以上傳自己的清單。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何透過將匿名網站訪客轉化為潛在客戶來幫助您比競爭對手創造更多更好的銷售額
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一個網站分析器、潛在客戶開發、競爭分析和商業智慧工具，為互聯網提供技術採用、電子商務數據和使用分析。
SigParser
sigparser.com
將您的電子郵件變成聯絡人。自動從您的電子郵件、電子郵件簽名和日曆中尋找每個聯絡詳細資訊。輕鬆與 CRM 和行銷應用程式同步，讓您的聯絡人保持最新狀態。
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 將您的程式碼轉變為 Apify Actor Actor 是無伺服器微應用，易於開發、運行、共享和整合。基礎設施、代理程式和儲存已準備就緒。 + 部署到雲端 無需配置。使用單一 CLI 命令或直接從 GitHub 建置。 + 從 Apify 控制台、CLI、API 執行您的 Actor，或安排您的 Actor 隨時啟動。 + 永遠不會被阻止使用我們龐大的資料中心和住宅代理池。依靠具有類人瀏覽器指紋的智慧型 IP 位址輪換。 + 儲存和共用抓取結果 使用分散式 URL 佇列進行抓取。儲存結構化資料或二進位。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式匯出資料集。 + 隨時間監控效能 檢查所有 Actor 運行、其日誌和運行時成本。監聽事件並取得自訂自動警報。 + 將您的 Actor 插入任何工作流程 使用現成的整合立即連接到數百個應用程序，或使用 Webhooks 和我們的 API 設定您自己的應用程式。 + 發布您的 Actor 加入數百名開發者的行列，在 Apify 商店上分享他們的 Actor 並賺錢。
Revscale
revscale.ai
無論您是要自動化個人化銷售推廣、簡化募款工作，還是希望招募新的團隊成員，Revscale 都會分析來自整個網路的買家意圖訊號和見解，並透過旨在實現轉換的社交接觸點和自動出站序列來吸引您的潛在客戶。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是 B2B（企業對企業）資料解決方案提供商，為行銷和銷售目的提供高品質和準確的資料。它為企業提供了廣泛的數據存取權限，包括聯絡資訊、公司詳細資訊等，幫助他們識別和瞄準理想的潛在客戶。 ReachStream 的數據旨在支援數據驅動的行銷和銷售工作，使企業能夠有效地接觸目標受眾、培育潛在客戶並最終推動收入成長。該平台在當今動態的商業環境中尤其有價值，擁有最新且全面的數據對於成功至關重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的終極銷售與探勘工具！隆重介紹 OmBit：您的潛在客戶產生動力來源！希望加強您的潛在客戶開發工作？別再猶豫了！ OmBit 致力於徹底改變您尋找潛在客戶的方式。透過我們方便的瀏覽器擴展，您可以輕鬆地從 LinkedIn 和其他支援的網站中提取潛在客戶。一旦您掌握了線索，剩下的就由我們來處理！我們的智慧型系統將快速識別和驗證每個使用者的電子郵件地址，確保數據準確可靠。不再把時間浪費在無效聯絡人上！但這還不是全部！您也可以上傳自己的潛在客戶列表，我們也會對其進行檢查。我們會將其分類為有效、有風險或無效，讓您清楚了解潛在客戶的品質。現在，讓我們進入令人興奮的戰役世界吧！ 使用動態佔位符個人化您的電子郵件推廣。選擇發送電子郵件的最佳時間和日期。設定後續序列，以便在沒有回應時自動發送第二個訊息。你猜怎麼著？我們的神經網路甚至可以幫助您製作引人注目的電子郵件！想要掌控您的行銷活動嗎？我們的收件匣功能可以滿足您的需求！就在我們的平台上追蹤您的電子郵件行銷活動的統計數據、查看回應並參與對話。這就像擁有自己的潛在客戶開發指揮中心！等等，還有更多！ OmBit 還提供強大的團隊協作功能。邀請您的同事加入您的工作區，並無縫協作。團結一心，最大限度地提高生產力，取得偉大成果！那麼，您準備好利用 OmBit 來增強您的潛在客戶了嗎？今天就開始吧，看著您的業務飆升至新的高度！
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一個包含超過 5000 萬在職專業人士和簡歷的精選資料庫。加強您的潛在客戶開發、行銷和招募工作。使用高級過濾來找到您的完美潛在客戶和候選人。它是市場上最實惠且易於使用的聯絡人資料庫和簡歷搜尋。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高品質的電子郵件查找工具，例如公司電子郵件搜尋、LinkedIn Sales Navigator Export、大量電子郵件驗證等。透過我們專有的電子郵件驗證系統，我們可以驗證全部（接受所有）電子郵件。我們幫助潛在客戶開發專家和 SDR 實現他們的目標。
Pharow
pharow.com
Pharow 是最簡單的 B2B 勘探工具，可促進您的預約和 B2B 銷售。只需點擊 3 次，您就可以找到未來的客戶及其聯絡資訊。我們的平台可讓您根據洞察（成長、招募、使用的技術等）找到並細分您的潛在客戶，找到他們的聯絡資訊並將其發送到您的 CRM。我們的平台上擁有超過100萬家公司、500萬專業決策者和1324個過濾器，讓您能夠瞄準您的潛在客戶，為您的業務發展做出正確的決策。如果您想在勘探方面更上一層樓，請來測試 Pharow。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales 是銷售智慧和潛在客戶發掘領域的全球領導者，擁有獨特的優勢，能夠透過深度學習的力量實現 B2B 銷售轉型。我們的平台處理數百萬個傳統數據點，透過可操作的見解豐富它們，以識別具有更高轉換可能性的潛在買家。我們的獨特之處在於我們在亞洲市場擁有無與倫比的專業知識，而這個利基市場經常被美國主要的領導者所忽視。此外，我們採用獨特的
Trueleads
trueleads.com
Trueleads 是一個基於雲端的平台，可與 LinkedIn 上現有的演算法和應用程式互動。它將透過自動化搜尋和聯繫選定目標（決策者）的整個過程來幫助您發展 LinkedIn 網路和銷售管道。連線後，Trueleads 將自動開始發送一系列自訂訊息和/或 InMail，以確保獲得許可的電話或會議。使用 Trueleads 獨特的基於雲端的自動化和人工智慧平台，您每月可以聯繫多達 5000 多名新的目標決策者。為了補充我們強大的人工智慧平台，我們知道任何自動化都需要人性化的接觸才能成功。 Trueleads 在這裡與您一起處理所有變量，以便您獲得最佳結果並在 LinkedIn 上保持安全。 - 社交銷售最佳實踐 - Linkedin 資料審查 - 目標受眾細化 - 順序訊息支援 這些元素與我們的平台相結合，讓我們的客戶高枕無憂，同時創造優質、經濟高效的銷售線索和快速的投資回報。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn 自動化軟體可協助機構和團隊擴大其 LinkedIn 範圍！使用市場上唯一的代理優先 LinkedIn 自動化工具，從多個同步帳戶安全地發送無限的連接請求和訊息。包含內容： - 組織中所有 LinkedIn 帳戶的統一儀表板 - 一個活動中的多帳戶輪換 - 無限 A/B 複製測試 - AI 超個性化連接請求訊息 - 一個收件匣適用於所有 LinkedIn 帳戶 - 處理所有您的LinkedIn 潛在客戶來自HeyReach - 與HubSpot 和Pipedrive 的本機整合- 從Sales Navigator 以CSV 格式匯出無限聯絡人
Coldlytics
coldlytics.com
厭倦了陳舊的 B2B 資料庫？ Coldlytics 將尖端自動化與人類研究人員無縫結合，為您帶來最新的線索。透過我們的自助平台提交您的定位要求，我們的團隊將在短短 24 小時內為您建立完全客製化的潛在客戶名單。不要滿足於其他人已經使用過的數據！我們該怎麼做呢？當您提交請求時，我們團隊的成員將啟動我們專有的網頁抓取工具來識別您的理想客戶。我們使用大量線上資料來源，包括 Google 地圖、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然後交叉檢查收入、員工人數、成立日期，甚至在每個公司的網站上執行關鍵字檢查。所有這些使我們能夠實現高精度。然後，我們將您的清單傳遞給我們的專門研究團隊，他們手動尋找您需要聯繫的每個決策者的聯絡資訊。確實沒有更好的數據了！
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic 是一款針對成長駭客、創辦人、行銷主管和數位代理商的一體化潛在客戶開發和銷售自動化平台。透過 GrowMeOrganic，您可以從 LinkedIn 等 B2B 平台和 Google 地圖等 B2C 平台提取電子郵件。發送無限的點滴行銷活動等等。
LeadFuze
leadfuze.com
尋找任何商業專業人士的聯絡資訊。搜尋整個細分市場，或特定個人或帳戶。銷售人員、招募人員和行銷人員使用它來幫助他們建立理想的潛在客戶和候選人名單。 LeadFuze 聚合全球專業數據，持續為您提供最新的銷售線索。這是自動化的勘探！
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
Cognism
cognism.com
Cognism 是國際銷售智慧領域的領導者，為數據品質和合規性制定了新標準，受到全球 1000 多個收入團隊的信賴。 Cognism 透過提供優質聯絡資訊、公司和活動資訊（包括企業結構、技術結構、銷售觸發事件、意圖數據、經過驗證的業務電子郵件和經過電話驗證的手機號碼），幫助企業與夢想的潛在客戶建立聯繫。更高層級的GDPR 和CCPA 合規性，結合創新技術以及與領先的CRM 和銷售合作夥伴的集成，使Cognism 成為希望創建可預測管道、尋找下一個最佳商業機會並克服全球合規障礙的企業的首選。立即預約演示，詳細了解 Cognism 直覺的銷售智慧平台，該平台由世界領先的數據、合規性和定位提供支援。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Grata
grata.com
Grata 是領先的併購業務開發解決方案。 Grata 將交易工作流程統一為一體化解決方案，協助您尋找、研究中間市場公司並與之互動。 Grata 的 AUM 超過 400B 美元，提供尋找和完成更多中間市場交易所需的競爭優勢。加入世界領先的併購公司、管理顧問和企業的行列，與 Grata 一起徹底改變他們的業務發展策略。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供贏得銷售線索和達成交易所需的一切。作為德國 Echobot 和芬蘭 Leadfeeder 的聯合合併，Dealfront 的演算法和應用程式可以存取其他工具無法存取的數據和見解，同時提供透明度並遵守歐洲嚴格而複雜的法規。 Dealfront 將銷售和行銷流程的工具和階段整合到一個平台中，為飛輪提供動力，從而在永久循環中優化您的整個上市運作。其結果是不斷提高準確性、動態且即時的 ICP 以及更多最終達成交易的潛在客戶。