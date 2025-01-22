需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Banatic
banatic.com
Banatic 是一個彈出視窗產生器，可輕鬆設計漂亮的彈出視窗並更快地擴展您的電子郵件清單。我們提供軟體服務來建立您自己的彈出視窗並將電子郵件與您最喜歡的電子郵件提供者同步。總而言之，您可以將註冊轉化為收入並更快地發展您的業務。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 將您的程式碼轉變為 Apify Actor Actor 是無伺服器微應用，易於開發、運行、共享和整合。基礎設施、代理程式和儲存已準備就緒。 + 部署到雲端 無需配置。使用單一 CLI 命令或直接從 GitHub 建置。 + 從 Apify 控制台、CLI、API 執行您的 Actor，或安排您的 Actor 隨時啟動。 + 永遠不會被阻止使用我們龐大的資料中心和住宅代理池。依靠具有類人瀏覽器指紋的智慧型 IP 位址輪換。 + 儲存和共用抓取結果 使用分散式 URL 佇列進行抓取。儲存結構化資料或二進位。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式匯出資料集。 + 隨時間監控效能 檢查所有 Actor 運行、其日誌和運行時成本。監聽事件並取得自訂自動警報。 + 將您的 Actor 插入任何工作流程 使用現成的整合立即連接到數百個應用程序，或使用 Webhooks 和我們的 API 設定您自己的應用程式。 + 發布您的 Actor 加入數百名開發者的行列，在 Apify 商店上分享他們的 Actor 並賺錢。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。可以上傳自己的清單。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款線上表單產生器軟體，可協助世界各地的企業和個人透過線上表單、調查、問卷、測驗和民意調查來收集資料並自動化工作流程。我們的表單產生器提供了許多用於建立表單和調查的功能，而無需編碼技能。資料安全對我們來說至關重要，我們相信無紙化的未來，企業可以透過智慧線上表單處理關鍵業務營運。我們正在建立一個具有最高安全標準的資料收集平台，同時符合 GDPR 和 HIPAA 標準
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM 是一個平台，可讓您輕鬆搜尋潛在客戶、編制清單並自動在 Twitter 上向他們發送直接訊息。 TweetDM 擁有包含超過 15 億個個人資料的龐大（不斷增長的）資料庫，可輕鬆搜尋 Twitter 上的特定角色和利基市場。除此之外，TweetDM 還負責處理您的外展活動，設定 DM 活動以自動聯繫潛在客戶並按照自訂序列進行跟進。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
WotNot
wotnot.io
WotNot 透過聊天機器人大規模自動化您的客戶互動。解決業務挑戰，例如獲得更多潛在客戶、預訂更多預約、利用尖端聊天機器人擴展客戶支援。客戶使用 WotNot 為其當前或未來的客戶提供個人化的客戶體驗，該體驗 24/7 可用、即時回應、完全可靠並且使用客戶語言。將聊天機器人添加到房地產、保險、金融、醫療保健、汽車、SaaS、銀行、消費品、製造和教育等任何垂直領域，以滿足多種用例。透過 WotNot 的無程式碼機器人建構器，您可以使用直覺的視覺化建構器相當輕鬆地建造機器人。根據您定義的觸發器和條件，管理不同活動的多個機器人。此外，WotNot 還提供為您量身定制的服務，其中我們經驗豐富的對話設計專家團隊了解您的需求，並仔細創建符合您業務需求的對話流程，並透過審查結果不斷優化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 進行顧客互動的企業。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資回報率（而不僅僅是轉換次數）優化您的行銷策略。
Opensend
opensend.com
取得匿名訪客的電子郵件。快速成長的線上企業使用 Opensend 來增加電子郵件聯絡人、自動執行電子郵件重定向並提高電子郵件轉換率。
Fastbase
fastbase.com
Fastbase 是一家網路和資料庫分析公司，提供越來越多的工具來支援 B2B 行銷和銷售。 Fastbase 成立於 2014 年，並於 2016 年 6 月推出了 Fastbase WebLeads，它是 Google Analytics 的附加元件，可識別造訪您網站的公司。 Fastbase WebLeads 是 Google Analytics 的網路訪客追蹤工具，可讓您發現對您的業務表現出興趣的公司和組織、他們正在搜尋的資訊以及他們查看過的頁面。將基準測試數據與監控 Fastbase SaaS 應用程式的內建網路線索結合，可以真正了解數位受眾。透過使用 Google 分析帳戶登入並同意 Fastbase 可以存取 Google 分析數據，註冊並開始使用 Fastbase WebLeads 非常簡單。第一次在 Fastbase 應用程式中，Fastbase 會從您的分析帳戶中檢索潛在客戶，然後開始處理它們。主選單提供線索搜尋和位置過濾器。主要視圖有： - 統計- 新潛在客戶- 網路潛在客戶- 熱門潛在客戶- Google Ads 潛在客戶- 顯示地圖“統計”選項對於獲取最近活動的快照非常有用- 顯示最活躍的訪問者及其按行業和國家/地區的細分，儘管使用「地圖」選項也是一種有用的方法，可以立即查看您的網路訪客在世界各地的位置。大多數選項都是不言自明的。 Fastbase WebLeads 旨在開發 B2B 潛在客戶。您可以建立篩選器（來自特定國家/地區的訪客、檢視過特定頁面的訪客等）並匯出至 Excel 和 Google 試算表。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是 B2B 潛在客戶開發的軟體。我們的軟體可以幫助您識別曾經造訪過您網站的公司。我們提供有關每家公司及其對您網站的訪問的詳細資訊。透過使用 LeadRebel，您可以產生熱情的 B2B 潛在客戶並將其轉化為客戶。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的會員管理工具。它幫助公司透過其市場招募新的附屬機構，幫助他們在自己的人脈之外發展。他們的 USP 是乾淨的用戶介面、即時聊天支援以及他們吸收客戶反饋的方式。該公司是由前任客戶成功主管創建的，他們對如何開展業務非常清楚；他們肯定希望人們從他們的產品中獲得價值，並將幫助您實現這一目標。他們提供免費計劃，當您購買高級套餐時，您將根據他們定義的定價方式很快獲得投資回報。這是 SaaS 公司啟動聯盟計畫的好方法，無需高昂的前期成本。公司位於荷蘭烏特勒支（符合GDPR），成立於2020年。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需的工具： 發現：使用機器學習在 CRM 中尋找最適合成為大使的客戶 追蹤：為大使定位並分配任務（數位、實體和轉換追蹤） 衡量：投資回報率和單位大使活動的經濟性整合：用於複雜部署的企業API 流線：任務分配、溝通和大使入職參與：大使100% 移動，以保持社區參與度和責任感獎勵：平台內置庫存和付款管理規模：從成功中自動學習大使協助找到更多資訊 聯絡 SocialLadder 以獲取現場演示。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行活動，提供個人化的使用者體驗、提高客戶忠誠度並提高保留率。增加新產品功能的採用，並吸引處於客戶生命週期各個階段的用戶，不錯過任何成長的機會。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings 找到您，透過 Affiliate Hunt 搜尋聯屬公司，然後讓您的聯盟公司透過 MLM 為您招募更多聯盟公司。 - 獎勵佣金、固定或手動獎勵 - 追蹤註冊、銷售和訂閱 - 與附屬機構共享行銷資產，確保其內容始終符合品牌要求。 - 開展活動- 提供獎金或其他額外獎勵來實現目標# 影響者營銷平台- 搜索並聯繫Instagram、Tik Tok 和YouTube 影響者加入您的計劃- 創建活動，讓影響者提交內容供您批准- 向影響者支付固定的內容費用或獲得銷售佣金 # 客戶推薦行銷工具 - 讓客戶將您的朋友推薦給他們的朋友。透過購買後模式和推薦小部件上的優惠來吸引他們- 透過自訂電子郵件將您的客戶培養成傳道者- 與影響者和附屬機構分開- 透過商店積分、佣金或其他固定獎勵來獎勵客戶-您決定14 天免費試用在所有方案上！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。