需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

Apify

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了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 將您的程式碼轉變為 Apify Actor Actor 是無伺服器微應用，易於開發、運行、共享和整合。基礎設施、代理程式和儲存已準備就緒。 + 部署到雲端 無需配置。使用單一 CLI 命令或直接從 GitHub 建置。 + 從 Apify 控制台、CLI、API 執行您的 Actor，或安排您的 Actor 隨時啟動。 + 永遠不會被阻止使用我們龐大的資料中心和住宅代理池。依靠具有類人瀏覽器指紋的智慧型 IP 位址輪換。 + 儲存和共用抓取結果 使用分散式 URL 佇列進行抓取。儲存結構化資料或二進位。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式匯出資料集。 + 隨時間監控效能 檢查所有 Actor 運行、其日誌和運行時成本。監聽事件並取得自訂自動警報。 + 將您的 Actor 插入任何工作流程 使用現成的整合立即連接到數百個應用程序，或使用 Webhooks 和我們的 API 設定您自己的應用程式。 + 發布您的 Actor 加入數百名開發者的行列，在 Apify 商店上分享他們的 Actor 並賺錢。