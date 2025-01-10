需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Avochato
avochato.com
在當今的互聯世界中，客戶處於主導地位。客戶希望能夠透過任何管道靈活地與企業進行溝通，而當他們這樣做時，他們的體驗需要個性化、即時且始終在線上。面對不斷增長的客戶需求，銷售、行銷和客戶支援團隊必須隨機應變。幸運的是，Avochato 讓所有團隊都能輕鬆與客戶聯繫，並在從潛在客戶捕獲和培育到售後支援的每一步中提供無縫且高效的體驗。結果：您提高了與客戶的互動，以比以往更快的速度達成更多交易。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 將您的程式碼轉變為 Apify Actor Actor 是無伺服器微應用，易於開發、運行、共享和整合。基礎設施、代理程式和儲存已準備就緒。 + 部署到雲端 無需配置。使用單一 CLI 命令或直接從 GitHub 建置。 + 從 Apify 控制台、CLI、API 執行您的 Actor，或安排您的 Actor 隨時啟動。 + 永遠不會被阻止使用我們龐大的資料中心和住宅代理池。依靠具有類人瀏覽器指紋的智慧型 IP 位址輪換。 + 儲存和共用抓取結果 使用分散式 URL 佇列進行抓取。儲存結構化資料或二進位。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式匯出資料集。 + 隨時間監控效能 檢查所有 Actor 運行、其日誌和運行時成本。監聽事件並取得自訂自動警報。 + 將您的 Actor 插入任何工作流程 使用現成的整合立即連接到數百個應用程序，或使用 Webhooks 和我們的 API 設定您自己的應用程式。 + 發布您的 Actor 加入數百名開發者的行列，在 Apify 商店上分享他們的 Actor 並賺錢。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面的按鈕立即與我們安排免費演示。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和Veranex 等業界領先公司的精明收入團隊，他們明白在當今充滿挑戰的經濟環境中提高管道效率是營收成長的關鍵。 15 年來，我們一直為業界提供高品質數據，直到最近才將其直接提供給我們的 800 多家客戶。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
Purple
purple.com
紫色改善了遊客與複雜空間的連結。 Purple 的解決方案為零售、醫療保健、酒店、景點、機場和體育場等行業提供服務，在 120 個國家/地區使用，每天為 70,000 多個場館的超過 100 萬最終用戶提供服務。透過 Purple 的室內定位服務，企業能夠了解訪客是誰以及他們在現場時的行為方式，從而增強訪客體驗。透過這種洞察力，企業可以做出洞察力驅動的決策來優化營運並增加收入流。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 電子郵件查找器 尋找潛在客戶最快的方式。 適用於多任務 B2B 銷售、招募和行銷經理的潛在客戶查找工具。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一種自動測驗創建工具，可簡化產生引人入勝的測驗的過程。它為希望創建測驗的企業提供了一個用戶友好的解決方案，而無需廣泛的人工智慧知識或書寫提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可為各種商業促銷活動建立客製化測驗。只需輸入網站 URL，使用者就可以使用測驗產生器，該生成器會分析網站以產生相關測驗。 然後，在啟動之前，可以使用易於使用的建構器進一步自訂生成的測驗 除了測驗創建之外，Interact 還提供分析和軟體集成，以幫助企業收集潛在客戶並深入了解客戶。 利用提供的測驗分析，企業可以獲得有關其受眾的有價值的資訊。 Interact AI 由最初專注於潛在客戶生成測驗的團隊開發，在創建高參與度、高轉換率測驗方面擁有多年的專業知識。 透過對測試版客戶進行廣泛的測試，他們對 ChatGPT 提示進行了微調，有效地將客戶回饋轉化為問卷，在使用者和人工智慧測驗製作者之間進行調解。借助 Interact AI，企業可以快速建立獨特且高品質的測驗，推廣其產品或服務，同時產生合格的銷售線索。 其直覺的介面和強大的功能使其成為尋求透過測驗吸引客戶的企業的寶貴工具。
Landingi
landingi.com
該平台提供多種解決方案，為行銷人員使用登陸頁面創建行銷活動的每一步提供支援：從設計，到活動的啟動、整合、優化，再到轉換。 Landingi 平台擁有極其直覺、像素完美的拖放編輯器，您可以在其中輕鬆設計漂亮的登陸頁面、行動頁面和銷售管道。憑藉 400 多個專為適應不同行業並服務於行銷活動目標而量身定制的即用型模板，高轉換率登陸頁面的創建過程變得省時且流暢。 Landingi 提供 150 多個整合來自動化客戶的工作流程、提高行銷效率，並最終更快地實現目標。
Texau
texau.com
TexAu 是一個成長自動化工具箱，可讓您產生新的潛在客戶，快速輕鬆地聯繫他們，並提高您對使用者的了解。
Surfe
surfe.com
透過 Surfe 的簡單 Chrome 擴充功能新增聯絡人、尋找合格的電子郵件並將 LinkedIn 和 Sales Navigator 對話同步到 CRM。 Surfe 是將您的RM 與LinkedIn 整合的排名第一的解決方案，可• 消除手動資料輸入的需要• 透過豐富提高資料品質• 獲得聯絡人、潛在客戶和交易狀態的可見性• 提高銷售效率與HubSpot相容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜愛。將 LinkedIn 中的資料手動輸入到 CRM 需要數小時的時間，並且可能會導致數據不一致，從而對銷售業績產生負面影響。此外，在正確的時間存取正確的數據可能具有挑戰性，並且會阻礙創造收入。適合希望節省管理任務時間並在 CRM 數據中實現最佳準確性的銷售和收入團隊。作為符合 GDPR 和 ISO27001 認證的工具，Surfe 可以幫助您的團隊按照資料黃金標準進行運營，確保所有內容都經過結構化、分類、更新和保護。
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自動化工具，可讓您使用全通路方法最安全地聯繫潛在客戶。透過 Expandi，您無需成為 LinkedIn 專家即可獲得結果並增強您的 LinkedIn 外展活動。透過 LinkedIn 或透過智慧、自動化序列發送電子郵件聯繫您的潛在客戶。 15 分鐘內啟動您的第一個行銷活動，24 小時內即可看到成果。我們的使命是成為為您的企業進行全通路推廣的最安全、最明智的方式。具有市場領先的功能，例如： • 智慧行銷活動建立器：支援潛在客戶並關注其公司頁面等操作。 • LinkedIn 活動功能包括邀請您的人脈加入您的活動或向參加過您主辦的活動的任何人發送訊息。 • 與Hyperise 整合：能夠發送個人化影像和GIF，以便在LinkedIn 上脫穎而出。 • ....還有更多您有興趣了解更多嗎？請造訪我們的網站，或聯絡 [email protected] 開始免費試用。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，領先的潛在客戶開發平台。市場上排名第一的銷售自動化軟體。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款軟體工具，可協助品牌建立、運行和管理數位行銷促銷活動，例如抽獎、贈品、競賽、即時獲勝、推薦活動等。此軟體套件提供的功能包括用於優化促銷的A/B 測試、插入目前行銷堆疊的強大整合、防止進入者詐欺/垃圾郵件、用於多品牌處理的用戶管理、透過社群活動進行的額外促銷條目以及詳細資料。
ContactOut
contactout.com
您是否厭倦了為準確的 B2B 聯繫數據支付過高的費用，並希望有一個更具成本效益的解決方案？隆重介紹 ContactOut – 世界上最準確的聯絡人資料庫。尋找 3 億專業人士的電子郵件和電話號碼，包括 3000 萬家公司的 B2B 資料。我們的平台受到超過 76% 的財富 500 強公司（例如 Google、微軟和 Netflix）的 140 萬銷售、行銷和招聘專業人士的信賴。我們的主要功能在設計時充分考慮了用戶的需求，因此您可以輕鬆地：1) 使用我們的搜尋入口網站在一個地方快速找到優質潛在客戶2) 使用我們的Chrome 擴充功能增強您的LinkedIn 潛在客戶3 ) 使用我們的電子郵件個人化和自動化他們的出站訊息活動 我們的平台是將您的業務提升到新水平的完美方式。借助我們強大的工具和準確的數據，您將能夠接觸到比以往更多的潛在客戶並看到真正的結果。利用 ContactOut 靈活的基於消費的模式，僅支付您所需的費用，並為您的 B2B 銷售或招聘工作節省大量費用，而無需犧牲品質或準確性。我們的資料符合 GDPR 和美國隱私權法。充滿信心地更快尋找客戶。為您的銷售、行銷和招募團隊提供最新且經過驗證的聯絡資料。立即造訪 www.contactout.com 免費試用
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本機整合），以保持您的銷售和行銷工作井然有序且精簡。使用 La Growth Machine 可以節省您的銷售、行銷和招募團隊的時間，並透過簡化潛在客戶開發和管理工作來提高生產力。不相信我們？立即報名免費試用 LaGrowthMachine，親自體驗其優點！
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Upflowy
upflowy.com
Upflowy 是一款用於建立和最佳化 Web 體驗的拖放式無程式碼工具。輕鬆進行 A/B 測試註冊流程、銷售線索管道、客戶引導等。 Upflowy 為您提供了建立一個值得參與的故事所需的一切，只需點擊幾下即可。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您網站上的一個小部件，可協助您的網站訪客在 28 秒內透過免費電話與您聯繫。 CallPage 小工具可讓您致電網站訪客，並協助您額外獲得 30-125% 的潛在客戶。透過 CallPage，您可以輕鬆： - 增加優質潛在客戶數量 - 降低客戶獲取成本 - 提高轉換率 - 改善客戶體驗
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款無程式碼且易於使用的聊天機器人建構器，可提高您的轉換率。透過 Joonbot，您可以立即引導、收集並向受眾推送訊息。一些用例： 獲得更多合格的潛在客戶 增加銷售 自動化客戶解決方案
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠個性化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 行動 CRM 讓小型企業能夠在一個地方追蹤潛在客戶和客戶。您可以使用這個簡單的行動 CRM 應用程式在銷售代理之間分配潛在客戶、安排跟進、接收及時提醒並密切追蹤銷售轉換。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款客製化最強的一體化競賽軟體，提供成功網路行銷所需的所有工具。使用 ShortStack 建立登陸頁面競賽；抽獎和測驗；運行主題標籤和評論以參加社交媒體競賽；並發送電子郵件。 ShortStack 強大的樣式和自訂功能可讓您使用自己的品牌。您可以控制在何處發布著陸頁。將它們嵌入您的網站或使用您自己的自訂網域。不需要編碼技能，這意味著不需要 IT 參與。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款線上表單產生器軟體，可協助世界各地的企業和個人透過線上表單、調查、問卷、測驗和民意調查來收集資料並自動化工作流程。我們的表單產生器提供了許多用於建立表單和調查的功能，而無需編碼技能。資料安全對我們來說至關重要，我們相信無紙化的未來，企業可以透過智慧線上表單處理關鍵業務營運。我們正在建立一個具有最高安全標準的資料收集平台，同時符合 GDPR 和 HIPAA 標準
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Mimiran
mimiran.com
Mimiran 是為那些喜歡為客戶服務但討厭「銷售」的人設計的 CRM。這是對CRM 的一種不同看法，旨在為您服務，從您的網站為您帶來更多潛在客戶，與這些潛在客戶進行更多對話，並透過引人注目的、適合行動裝置的建議將這些對話轉化為（電子）簽名客戶。另外，透過直覺的通話模式與重要的人保持聯繫。使用直覺的儀表板建立您的實踐，以保持在銷售管道的頂端。衡量 Google AdWords 和 Facebook 行銷活動的有效性，直至收入。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
CANDDi
canddi.com
98% 造訪您網站的潛在客戶永遠不會聯絡您。如果您能夠識別這些人、伸出援手並完成交易怎麼辦？ CANDDi 是一種網站訪客追蹤工具，有助於揭示哪些公司和個人正在瀏覽您的網站。我們超越了市場上其他工具提供的“公司級追蹤”，這意味著您可以最大程度地了解您的銷售和行銷管道。但不要相信我們的話；我們提供 30 天免費試用，以便您可以真正測試 CANDDi，看看它是否適合您的業務！將我們的追蹤代碼添加到您的網站後，您將與我們出色的客戶成功團隊合作。他們將指導您完成 CANDDi，並幫助您選擇能夠縮短銷售週期的功能，更深入地了解您的數位行銷工作，並更有效地優先安排您的時間。 CANDDi 不僅僅告訴您哪些公司曾造訪過您的網站...CANDDi 適合您的流程，以便您可以根據該資訊採取行動並完成交易。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。