Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面...
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Manycontacts
manycontacts.com
適用於 WhatsApp 的 CRM 用於銷售和支援的 Whatsapp 工具 將您的 WhatsApp Business（或 API）連接到 ManyContacts，與您的團隊共享您的收件匣，在同一介面中回覆並組織所有聊天。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 幫助優秀的企業獲得應有的聲譽、獲得最高評價並贏得更多銷售。它是一個聲譽行銷平台，旨在透過吸引更多潛在客戶和完成更多銷售來幫助您的企業發展。 NiceJob 透過自動化收集客戶評論和推薦的過程來實現這一點，並在所有行銷管道中利用它們來提高轉換率、減少客戶擔憂並幫助您的企業獲得最高評價。 * 領先的聲譽行銷平台。 * 輕鬆成為頂級企業並贏得更多銷售。 * 受到超過 7000 家企業的評級和信任。 將 Convert 網站新增至任何 NiceJob 計畫。轉換網站保證比您現有網站的銷售額增加至少 10%，確保您的網站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是水管工、女傭、律師...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Pupp...
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CR...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Closely
closelyhq.com
Closely 是一個基於雲端的銷售參與平台，適用於任何規模的企業 - 從個人企業家到擁有專門銷售團隊的品牌。啟動自動外展活動、發展和管理您的 Linkedin 網路、匯出 B2B 電子郵件聯絡人並比以往更快地實現您的銷售目標。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支援的軟體套件，可為 B2C 和 B2B2C 企業進行高速銷售。 Floww.ai 的整合銷售平台提供與現代通訊堆疊整合的銷售執行 CRM、NoCode 即時分析、行銷和工作流程自動化。 Floww.ai 先進的生成式人工智慧工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 透過即時分析和深入洞察，實現高效、高品質的銷售方法。大多數 CRM 主要針對 B2B 用例而構建，無法有效適應 B2C 和 B2B2C 業務。現代 B2C 銷售的高速度和高容量需要一個整合的銷售平台來實現敏捷的銷售管理，以快速適應動態的市場環境。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Avochato
avochato.com
在當今的互聯世界中，客戶處於主導地位。客戶希望能夠透過任何管道靈活地與企業進行溝通，而當他們這樣做時，他們的體驗需要個性化、即時且始終在線上。面對不斷增長的客戶需求，銷售、行銷和客戶支援團隊必須隨機應變。幸運的是，Avochato 讓所有團隊都能輕鬆與客戶聯繫，並在從潛在客戶捕獲和培育到售後支援的每一步中提供無縫且高效的體驗。結果：您提高了與客戶的互動，以比以往更快的速度達成更多交易。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essenti...
Thrive Themes
thrivethemes.com
速度極快的 WordPress 模板和插件，旨在為您獲得更多流量、更多訂閱者、更多客戶和更多客戶。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅...
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和客戶。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CR...
about.me
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只需幾分鐘即可建立免費的單頁網站。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一種自動測驗創建工具，可簡化產生引人入勝的測驗的過程。它為希望創建測驗的企業提供了一個用戶友好的解決方案，而無需廣泛的人工智慧知識或書寫提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可為各種商業促銷活動建立客製化測驗。只需輸入網站 URL，使用者就可以使用測驗產生器，該生成器會分析網站以產生相關測驗。 然後，在啟動之前，可以使用易於使用的建構器進一步自訂生成的測驗 除了測驗創建之外，Interact 還提供分析和軟體集成，以幫助企業收集潛在客戶並深入了解客戶。 利用提供的測驗分析，企業可以獲得有關其受眾的有價值的資訊。 Interact AI 由最初專注於...
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基於網路的 B2B 銷售線索產生軟體，可將網站訪客轉換為銷售線索。由Google分析提供支援。