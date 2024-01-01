需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Pupp...
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Salesrobot
salesrobot.co
在電子郵件和社群媒體上自動化冷外展活動 試試我們經過驗證的銷售自動化軟體，就像我們的 2000 多名用戶一樣，每天加強您的冷外展工作
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai...
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠誠度平台，提供易於使用的獎勵計劃，幫助擴大電子商務品牌規模，將一次性銷售轉化為回頭客、忠誠客戶。超過 100,000 個品牌使用微笑積分、推薦和 VIP 計劃來最大限度地提高收購力度，並將交易性購買轉化為熱情的品牌擁護者，讓他們情不自禁地一次又一次地回來。只需點擊幾下，您就可以啟動精美且可自訂的獎勵計劃。此外，Smile.io 允許您獎勵客戶的各種行為，包括社交媒體分享、產品評論等。 Smile 應用程式的數量也在增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。這些應用程式可讓您將程式連接到您已經使用的工具。 Smile.io 可在以下應用程式商店使用：Sh...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CR...
Closely
closelyhq.com
Closely 是一個基於雲端的銷售參與平台，適用於任何規模的企業 - 從個人企業家到擁有專門銷售團隊的品牌。啟動自動外展活動、發展和管理您的 Linkedin 網路、匯出 B2B 電子郵件聯絡人並比以往更快地實現您的銷售目標。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和客戶。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 電子郵件查找器 尋找潛在客戶最快的方式。 適用於多任務 B2B 銷售、招募和行銷經理的潛在客戶查找工具。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台，幫助企業專注於行動。操作可以是您想要的任何內容：電子郵件訂閱者、Facebook 讚者、Twitter 追蹤者或透過 #hashtag 提及您公司的人。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增強 LinkedIn 上的潛在客戶開發能力。 多功能 LinkedIn 自動化工具，旨在幫助您的銷售團隊改善 LinkedIn 勘探並達成更多交易 — 一切都在完全自動駕駛儀上
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 為企業提供了一個易於使用的線上表單產生器。透過我們的無縫網路解決方案與 Salesforce 整合。從今天開始。
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io 允許您廢棄 Google 地圖、獲取他們的電子郵件並將潛在客戶下載到 CSV/Excel 檔案中。我們還提供了一個 API，可以非常快速地回應與 Google 地圖資料的互動。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可...
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一個網站分析器、潛在客戶開發、競爭分析和商業智慧工具，為互聯網提供技術採用、電子商務數據和使用分析。
UpViral
upviral.com
UpViral 是終極病毒式推薦行銷平台。它允許您開展抽獎、獎勵和等候名單等活動，人們希望與同行分享這些活動。一旦您設定了第一個行銷活動，您就會體驗到口碑的真正力量。產生流量、收集潛在客戶並將訂閱者轉換為客戶。 UpViral 是在線發展業務最快且最具成本效益的方式。立即開始 14 天試用！
Kartra
home.kartra.com
Kartra 是一個一體化的商業平台，供經驗豐富的創作者、教練和專家透過他們的知識和服務在線上獲利。該平台包括行銷和銷售數位產品所需的一切，例如電子郵件行銷、會員網站、頁面和結帳。透過 A/B 測試、漏斗模擬器和即時漏斗分析來預測、自動化和優化您的銷售。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是專為 Slack 建置的員工倡議解決方案，是員工分享和參與批准的新聞和公告的最快、最簡單的方式！各種規模和行業的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性來鼓勵員工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或參與經批准的部落格、新聞、職位發布和其他內容。 Please Share 價格實惠且有效，為公司提供了一種增強員工宣傳行銷、社群媒體和社群銷售活動的方式，同時簡化了鼓勵團隊成員在社群和專業網路上分享公司內容的流程。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼存取高品質的聯絡人資料。我們以客戶至上的方式、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
Cognism
cognism.com
Cognism 是國際銷售智慧領域的領導者，為數據品質和合規性制定了新標準，受到全球 1000 多個收入團隊的信賴。 Cognism 透過提供優質聯絡資訊、公司和活動資訊（包括企業結構、技術結構、銷售觸發事件、意圖數據、經過驗證的業務電子郵件和經過電話驗證的手機號碼），幫助企業與夢想的潛在客戶建立聯繫。更高層級的GDPR 和CCPA 合規性，結合創新技術以及與領先的CRM 和銷售合作夥伴的集成，使Cognism 成為希望創建可預測管道、尋找下一個最佳商業機會並克服全球合規障礙的企業的首選。立即預約演示，詳細了解 Cognism 直覺的銷售智慧平台，該平台由世界領先的數據、合規性和定位提供支援。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在幫助您更聰明地進行勘探並更快地建立管道。尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展，全部集中在一個地方。 尋找銷售機會從未如此困難。每天，您的潛在客戶都會受到賣家使用不具體、未經客製化、通用資訊的轟炸。這並不是說銷售團隊忘記如何銷售…但這是公司擴大規模和發展的唯一途徑。 在 LeadIQ，我們相信您可以透過大規模地向合適的人提供量身定制的個人訊息，從而更明智地開拓客戶並更快地建立管道。 我們的潛在客戶平台可讓您在一處尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展。利用我們的人工智慧專利技術，我們消除了勘探過程中令人沮喪的、手動的和徹底困難的部分，讓您可...
Stamped
stamped.io
Stamped 是一個多通路電子商務行銷自動化平台，旨在優化電子商務商家的客戶獲取和保留。 Stamped 專為可靠性和規模而設計，使各種規模的線上零售商能夠使用企業級技術，透過評論、評級和忠誠度激勵計劃加速業務成長。將 Stamped 視為終極團隊合作者，透過開放 API 存取進行行銷堆疊轉換的遷移、整合和改進；獨特的客製化計劃解決方案和任何計劃級別的卓越客戶服務。 Stamped 是任何內部團隊的延伸。作為一家以產品為中心的公司，Stamped 是由企業家為企業家設計的，以單一平台的方式提供數據驅動、具有成本效益的解決方案；這樣賣家就可以重新為當今的全球電子商務消費市場做出獨特的貢獻。 S...
Sonar
sendsonar.com
簡訊為銷售和行銷團隊如何與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係開闢了新的可能性。確定潛在客戶資格、轉換潛在客戶以及與客戶互動可能具有挑戰性。隆重介紹 Marchex Sonar，這是專為企業打造的智慧簡訊平台。利用人工智慧的力量來自動化初始溝通、後續行動、日程安排、點滴活動等。憑藉著評價最高的使用者介面和使用者體驗之一，Sonar 為銷售和行銷團隊在客戶喜歡的管道上提供了最佳的功能套件。數十種整合使您能夠透過 CRM 或技術堆疊與客戶無縫連接。利用 Marchex Sonar 轉換更多潛在客戶、更有效參與並增加收入。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
Paiger
paiger.co
透過打造團隊的個人品牌來吸引更多潛在客戶。 為您的銷售團隊提供自己的自動化行銷助理，以發佈內容和尋找潛在客戶，並內建 LinkedIn 培訓和報告。
eMaximation
emax-crm.com
eMaximation 的銷售線索管理和行銷自動化軟體使公司能夠透過輕鬆捕捉、聯繫、篩選更多銷售線索並將其轉化為銷售來發展業務。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一個基於雲端的客戶智慧平台。我們的系列產品在客戶旅程的每個階段提供可操作的評分和分析，以促進銷售、行銷和客戶成功團隊的工作。我們的目標是透過轉換、保留和擴大更多客戶來幫助公司實現成長。 Successeve 產品由三個核心引擎推動：資料集中、分數和自動化操作。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 線索評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷...
SaveMyLeads
savemyleads.com
Facebook Lead Ads 通知 CRM、電子郵件或簡訊。透過電子郵件、簡訊或與您的 CRM 和電子表格整合即時發送有關新潛在客戶的通知。停止一次又一次地從 Facebook 下載 CSV。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。