需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Typeform
typeform.com
建立美觀的互動式表單 - 獲得更多回應。無需編碼。用於測驗、研究、回饋、潛在客戶開發等的範本。免費註冊。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面...
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Privyr
privyr.com
Privyr 是一款幫助銷售人員和企業透過手機將潛在客戶轉化為客戶的應用程式。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先進工具組使銷售人員能夠瞄準最適合的潛在客戶、培養優質潛在客戶並在 LinkedIn Sales Navigator 上預訂更多會議。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
Manycontacts
manycontacts.com
適用於 WhatsApp 的 CRM 用於銷售和支援的 Whatsapp 工具 將您的 WhatsApp Business（或 API）連接到 ManyContacts，與您的團隊共享您的收件匣，在同一介面中回覆並組織所有聊天。
Apify
apify.com
讓網路為您服務。 Apify 可以自動執行您可以在網頁瀏覽器中手動執行的任何操作，並大規模運行它。我們是您的網頁抓取、資料提取和網路 RPA 的一站式商店。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以簡單的方式發送商務簡訊。我們市場領先的商務簡訊服務將比以往更快、更有效地將您與客戶聯繫起來。
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
about.me
about.me
只需幾分鐘即可建立免費的單頁網站。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支援的軟體套件，可為 B2C 和 B2B2C 企業進行高速銷售。 Floww.ai 的整合銷售平台提供與現代通訊堆疊整合的銷售執行 CRM、NoCode 即時分析、行銷和工作流程自動化。 Floww.ai 先進的生成式人工智慧工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 透過即時分析和深入洞察，實現高效、高品質的銷售方法。大多數 CRM 主要針對 B2B 用例而構建，無法有效適應 B2C 和 B2B2C 業務。現代 B2C 銷售的高速度和高容量需要一個整合的銷售平台來實現敏捷的銷售管理，以快速適應動態的市場環境。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Closely
closelyhq.com
最佳 LinkedIn 自動化工具：✔️建立個人化行銷活動✔️管理銷售管道✔️追蹤生產力✔️與 CRM 工具在本地整合。 ⭐50 個免費積分。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 為銷售、行銷和客戶服務團隊提供 CRM 軟體以及優秀的客戶支援和知識庫。加入我們！
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式來自任何 IPv4 和 IPv6 位址的安全資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Thrive Themes
thrivethemes.com
速度極快的 WordPress 模板和插件，旨在為您獲得更多流量、更多訂閱者、更多客戶和更多客戶。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 幫助您向經過驗證的潛在客戶發送無限量的電子郵件，從而增強您的外展能力。我們確定正確的潛在客戶目標、個人化您的電子郵件並追蹤您的行銷活動結果，以便您實現不可阻擋的成長。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從財富 500 強高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。 Chrome 擴充功能 - 在網路上尋找任何聯絡資料檔案豐富 -...
InboxPro
inboxpro.io
將潛在客戶轉化為客戶。關閉更多會議 InboxPro 使用人工智慧、合併標籤、後續序列和內建日曆來幫助您簡化取得和培養客戶的流程。
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和顧客。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基於網路的 B2B 銷售線索產生軟體，可將網站訪客轉換為銷售線索。由Google分析提供支援。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。