深度學習軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
深度學習軟體是指旨在促進深度學習模型的創建、訓練和部署的一類軟體工具和框架。深度學習是機器學習的一個子集，涉及訓練多層人工神經網路（因此稱為“深度”）來學習資料的表示。深度學習軟體通常提供以下功能： * 神經網路架構設計：用於設計和自訂深度神經網路架構的工具，包括指定層數、層類型（例如捲積、循環）以及層之間的連接。 * 資料預處理和增強：用於準備和預處理輸入資料以訓練深度學習模型的實用程序，包括標準化、資料增強和特徵提取等任務。 * 模型訓練與最佳化：在大數據集上訓練深度學習模型的演算法與技術，包括隨機梯度下降等最佳化演算法，以及正則化、dropout等處理過擬合的方法。 * 模型評估和驗證：用於評估經過訓練的模型在驗證和測試資料集上的表現的工具，包括準確性、精確度、召回率和 F1 分數等指標。 * 部署和推理：通常透過與軟體開發框架和平台集成，將經過訓練的深度學習模型部署到生產環境中以推理新資料的設施。 流行的深度學習軟體框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。這些框架提供了高級抽象和 API，使開發人員和研究人員能夠更輕鬆地建立和試驗深度學習模型，而無需從頭開始實現一切。
提議新的應用程式
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
AWS Console
amazon.com
AWS控制台是一個管理接口，用戶可從中訪問和管理各種AWS雲服務，並簡化多個帳戶和資源的管理。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID是一款面部識別搜索引擎，幫助用戶透過照片找到個人並驗證其身份，增強在線安全性。
Jasper
jasper.ai
賈斯珀是一款AI驅動的內容創建工具，幫助用戶以其品牌語氣快速生成高質量內容，支持多平台操作。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI平台是一種利用高級語言模型進行文本生成、摘要和自然語言處理的工具，支援API自動化任務，簡化開發流程。
SpeechTexter
speechtexter.com
SpeechTexter是一款語音轉文本應用，支持超過70種語言，便於用戶通過語音錄入和轉錄文字。
Speechnotes
speechnotes.co
Speechnotes 是一款網頁語音轉文字工具，可免費錄音、轉錄音視頻，支持語音命令，並具備文檔保存和導出功能。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI是一款臉部識別軟體，可以分類人臉的性別、年齡及種族，並生成出席報告及數據分析，支持多種影像及視頻導入方式。
Notta
notta.ai
Notta是一個AI轉錄工具，可快速將語音內容轉錄為文字，支持多語言，並能生成會議筆記，便於團隊合作和管理。
DeepAI
deepai.org
DeepAI是一個人工智能平台，提供聊天、視頻識別和圖像生成等工具，幫助用戶自動化任務和增強業務效率。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator 是一款 AI 工具，將圖像轉換為獨特的視覺效果，提供文本轉圖像和藝術風格應用等功能。
Krisp
krisp.ai
Krisp是一款智能應用，利用AI技術進行噪聲消除，提供清晰的通訊，並支持實時轉錄與會議紀錄功能。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Jammable
jammable.com
Jammable是一個AI平台，用於快速創建音樂封面和配音，提供多種AI聲音模型及音頻處理工具。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai 是一個 AI 平台，提供文本轉語音和語音克隆功能，支援多語言翻譯及音頻編輯。
Roboflow
roboflow.com
Roboflow是一個計算機視覺平台，提供圖像註釋、數據集管理和模型訓練工具，協助開發者輕鬆構建和部署模型。
PixLab
pixlab.io
PixLab是一個提供機器視覺和媒體處理API的平台，幫助開發人員實現高級圖像和視頻處理功能的應用程序。
Speech to Note
speechtonote.com
語音要注意是一款利用AI技術的語音轉文本應用，實時將口語轉換為可編輯、可分享的文字摘要。
PromptSmart
promptsmart.com
提示瑪特是一款具語音識別的傳送器應用，幫助用戶流利演講及演示，支持雲服務整合和腳本編輯。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Gladia
gladia.io
Gladia是一個AI平台，提供語音轉文本API，支持99種語言，實時處理並具低錯誤率，適合多語言轉錄。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector 是一款聲音驗證工具，能辨識真實人聲與電腦合成聲，以保護用戶免受音頻操控和詐騙。
npm
npmjs.com
NPM是JavaScript的包管理工具，幫助開發者管理依賴，簡化項目管理，主要用於Node.js和React.js開發。
Dictanote
dictanote.co
Dictanote 是一款現代筆記應用，結合語音轉文本功能，讓用戶可以輕鬆語音輸入多種語言的筆記。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Speechlogger
speechlogger.com
Speechlogger是一款基於網頁的語音識別和翻譯軟體，具備自動標點、實時轉錄及多種導出選項。
SoundHound
soundhound.com
SoundHound是一款語音AI平台，允許用戶通過自然語音與設備互動，支援各種業務和車載助手的應用。
Hour One
hourone.ai
小時是一個AI視頻創建平台，允許用戶輕鬆生成專業級視頻，選擇虛擬化身和自定義模板。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一個無需編碼的計算機視覺系統開發和部署平台，適用於各種行業，支持雲端和邊緣部署。
Picture to Text
picturetotext.info
圖片到文本應用程序使用光學字符識別技術，將各種圖像中的文本轉換為可編輯的數字文本，支持多種語言與圖像格式。
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics是一款AI工具，旨在提升語音音頻質量，改善錄音、會議及音頻傳輸中的清晰度和質量。
Face Age
getfaceage.com
Face Age 應用尖端技術分析臉部皮膚特徵，如皺紋、毛孔、痘痘和眼袋，並可輕鬆整合至現有電商平台。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA開發人員平台提供工具和資源，幫助開發者使用Nvidia技術創建和部署AI應用程序。支持多種編程語言和框架。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一個視頻搜尋平台，能快速找到大量視頻中的特定時刻，並提供完整的視頻存儲和串流功能。
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce是一款利用語音識別技術幫助語言學習者提高口說能力的應用，提供全方位的發音評估及語言技能測試。
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI是一個語音AI平台，提供語音轉文字服務及音頻智能功能，如摘要、情感分析和主題檢測，幫助企業分析和理解語音數據。
Deepgram
deepgram.com
Deepgram是一個AI平台，提供語音轉錄、理解和生成的API，支持多語言和自定義模型，便於開發人員在應用中集成語音功能。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr是一款AI影片製作工具，能將錄音和播客轉換為個性化影片，並自動生成素材、字幕和圖表，簡化編輯過程。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 是一款促進企業採用生成式人工智慧的應用，提供聊天工具 TuneChat、開發者平台 TuneStudio 和開源提示引擎 ChainFury。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供計算服務，專注於深度學習，搭建最佳的 GPU 雲端和伺服器，為各類工程師和研究人員提供支持。
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic 提供音頻轉文字、語音轉文字、對話轉文字等專業模組，並透過一個平台進行任務分配和管理。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一款影像搜尋和識別的應用。專注於計算機視覺和模式識別，旨在使使用者的影像可被搜尋。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI是一個利用AI技術簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別和後期製作等功能。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++是一個提供面部識別技術的平台，幫助開發者整合面部特徵提取及分析功能於應用程序中。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一個數據註釋平台，提供高質量的註釋和數據管理工具，幫助用戶準備機器學習模型所需的數據集。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一個全球雲端視頻監控平臺，提供靈活的視頻管理、系統整合和定制化解決方案，支援多種IP攝像頭。
Voxpow
voxpow.com
Voxpow 是一款語音轉文字應用，支援超過 100 種語言，讓用戶透過語音與網站互動，提升使用體驗。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics是一款利用AI和機器學習將語音準確轉錄為文本的應用，支持多達50種語言及多種口音。
Altered
altered.ai
Altered 是一款次世代音訊編輯器，整合多種語音AI技術，為播客、遊戲開發及電子學習等行業提供高品質語音內容製作功能。
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款藝術品管理軟體，幫助用戶在線上目錄、存檔、追蹤、分享和儲存藝術作品。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver是自動驗證碼解決方案，能快速解決多種驗證碼，提升數據收集效率，適合自動化和數據提取需求。
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo 是一款為醫療專業人士設計的語音轉文字軟體，能準確地將醫療術語轉換為文字，適用於Windows和Mac系統。
Kukarella
kukarella.com
Kukarella 是一款語音轉換應用程式，提供超過 800 種 AI 語音，支援多種語言與商業用途，還有對話及文字轉譯功能。
SpeechFlow
speechflow.io
語音流是一款高效的語音轉文本工具，能支持14種語言的準確轉錄，適用於訪談、會議及多種專業領域。
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt是一款幫助語音障礙者溝通的應用，能將非標準語音實時轉換為清晰語音，支持與他人及語音設備的互動。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia是一個利用語音生物識別進行身份驗證的應用，能快速處理語音驗證，增強安全性和用戶體驗。