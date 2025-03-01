Partium

partium.io

Partium 的故事始於 2020 年，其理念是為每個尋找備件的人創造閃電般快速、即時且可靠的搜尋體驗。 我們減少了零件目錄和網上商店的技術人員和用戶花費無休止的時間搜尋正確零件的需要。相反，我們幫助用戶在幾秒鐘內找到合適的備件。 如今，Partium 每月處理數百萬次備件搜索，並幫助世界各地無數的技術人員找到完成工作的正確零件。 我們的客戶將 Partium 引入他們的維護、售後服務和服務環境，為用戶提供一流的零件搜尋體驗，並為他們提供快速便捷的搜尋、確認和訂購備件的流程。 Partium 的人工智慧利用現有的備件數據，但它還可以透過添加關鍵資訊來豐富和優化您的數據。 Caterpillar、Parker、Liebherr、Deutsche Bahn、New Holland、The Home Depot、ENGEL 和許多其他公司都使用Partium 不僅為其客戶提供出色的搜索，而且由於相關性、準確性和易用性而可以實現更高轉化率的搜尋-使用。 我們幫助客戶更快找到合適的零件並優化他們現有的零件數據。我們是一家全球性公司，在美國、加拿大和歐洲設有辦事處，致力於改變人工智慧零件搜尋和零件優化的方式。