深度學習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

LumenVox

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LumenVox 是為世界各地的組織提供營運商級語音技術的領先供應商。作為Capacity的一部分，LumenVox透過人工智慧驅動的語音辨識和語音認證技術改變客戶體驗。 LumenVox 的 DNA 植根於 20 年的語音技術，提供最全面、最具成本效益且靈活的語音服務。該公司在語音和語音技術方面擁有悠久的歷史，使公司能夠打造不僅能理解所說內容，還能辨識說話者的語音體驗。 LumenVox 是唯一能夠為企業提供所需的靈活性和控制力的供應商，以便在任何環境（本地、多雲或混合模型）中輕鬆開發應用程式。 與其他語音提供者相比，LumenVox 通常可以將總擁有成本 (TCO) 降低多達 35%。此外，LumenVox 平均可以在 60 天或更短的時間內部署新的語言模型，而大多數提供者需要六個月或更長時間。 具有轉錄功能的 ASR 是 LumenVox 軟體產品組合的基石。 LumenVox 的語音和語音軟體堆疊在人工智慧和深度機器學習的基礎上運行，可提供高效能、面向未來的語音技術。在端到端深度神經網路的支援下，LumenVox 的 ASR 引擎加速了添加新語言和方言的能力，以服務更多樣化的用戶群。 與 ASR 結合，LumenVox 提供文字轉語音 (TTS) 軟體來表達書面文字。這使得公司可以將聊天機器人變成語音機器人。 透過 LumenVox 最先進的工具集，公司可以對任何語音辨識應用程式進行調整和轉錄，包括參數、語法和版本升級測試。此工具集可協助客戶在每次需要增強語音應用程式時避免昂貴且耗時的專業服務。使用舊版 ASR 的客戶可以從該工具集中受益，因為他們能夠輕鬆地將其語法和置信值遷移到 LumenVox ASR。