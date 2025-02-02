深度學習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

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深度學習軟體是指旨在促進深度學習模型的創建、訓練和部署的一類軟體工具和框架。深度學習是機器學習的一個子集，涉及訓練多層人工神經網路（因此稱為“深度”）來學習資料的表示。深度學習軟體通常提供以下功能： * 神經網路架構設計：用於設計和自訂深度神經網路架構的工具，包括指定層數、層類型（例如捲積、循環）以及層之間的連接。 * 資料預處理和增強：用於準備和預處理輸入資料以訓練深度學習模型的實用程序，包括標準化、資料增強和特徵提取等任務。 * 模型訓練與最佳化：在大數據集上訓練深度學習模型的演算法與技術，包括隨機梯度下降等最佳化演算法，以及正則化、dropout等處理過擬合的方法。 * 模型評估和驗證：用於評估經過訓練的模型在驗證和測試資料集上的表現的工具，包括準確性、精確度、召回率和 F1 分數等指標。 * 部署和推理：通常透過與軟體開發框架和平台集成，將經過訓練的深度學習模型部署到生產環境中以推理新資料的設施。 流行的深度學習軟體框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。這些框架提供了高級抽象和 API，使開發人員和研究人員能夠更輕鬆地建立和試驗深度學習模型，而無需從頭開始實現一切。
提議新的應用程式
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用專有的深度學習模型創建自訂 AI 語音，該模型使用文字轉語音和語音轉語音合成來產生高品質的 AI 生成的音訊內容。 Resemble Localize 是我們的多語言在地化工具，可以翻譯文字並將您的 AI 語音轉換為多達 100 種語言。 Resemble Fill 是我們的生成填充（音訊修復）功能，可讓您使用複製的 AI 語音修改現有語音。 Fill 可用於修改程式化音訊廣告、動態串流廣告插入 (SAI)、語音助理等。 最近，我們憑藉語音 AI 對 Netflix 獲得艾美獎提名的《安迪沃荷日記》的貢獻，榮獲 2023 年威比獎「最佳語音技術應用獎」。 除了 Netflix 之外，我們還與 Byju's、世界銀行集團、Boingo、環球影業、派拉蒙影業等合作。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添加面孔並建立自訂報告。此外，工作人員可以根據影片中的年齡、性別和種族建立人口統計圖表，並查看您的客戶是誰。 FaceMRI 還具有人員搜尋技術，因此使用者可以建立自訂報告。員工可以追蹤 Zoom 通話出勤情況、誰參加了公司通話以及誰缺席。員工可以連接到網路攝影機、安全攝影機和物聯網攝影機來追蹤誰進入您的企業。 FaceMRI 根據視訊來源建立個人報告，以便使用者可以監控誰進入您的企業。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲是全球最大的雲端運算公司之一，在全球提供可擴展、安全、可靠的雲端運算服務，透過全面的雲端產品和解決方案加速數位化進程。
Roboflow
roboflow.com
只需幾十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出一個可用的、最先進的電腦視覺模型。 Roboflow 創建軟體即服務產品，讓電腦視覺建構變得簡單。 超過 25 萬名開發人員使用 Roboflow 來管理圖像資料、註釋和標記資料集、應用預處理和增強、轉換註釋檔案格式、一鍵訓練電腦視覺模型以及透過 API 或邊緣部署模型。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
Krisp
krisp.ai
Krisp 是一款智慧型應用程序，旨在提高線上會議和通話的效率和清晰度。主要是利用人工智慧進行降噪，有效消除線上互動過程中的背景噪音、語音和迴聲。 此功能可確保在各種環境下（從個人對話到團隊會議和呼叫中心）進行清晰、高品質的溝通。除了噪音消除之外，Krisp 還提供即時會議轉錄，這提高了可訪問性並有助於維護記錄。 此外，它還具備產生簡潔會議筆記和摘要的能力，有效充當AI會議助理。另一個值得注意的功能是 Krisp 的會議錄製功能，它可以自動錄製所有通訊應用程式中的虛擬會議。 Krisp專門針對呼叫中心環境提供了AI口音本地化功能，可以即時轉換座席的口音以匹配客戶的母語口音，從而實現更清晰的溝通。 它還可以安全地即時轉錄代理商和客戶的對話。使用為開發人員提供的 SDK，可以將應用程式的服務整合到各種產品中。 作為一款多功能人工智慧工具，Krisp 滿足了廣泛的使用者需求，包括個人、自由工作者、混合工作團隊、銷售團隊、專業服務和呼叫中心。
Speechnotes
speechnotes.co
語音轉文字 - 語音輸入和轉錄。 免費用語音做筆記，或當場自動轉錄音訊和視訊錄音。安全、準確且超快。
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive 是一種基於雲端的聽寫、轉錄和語音辨識工作流程解決方案。它可以幫助作者比以往更快地從語音到文字。 SpeechLive 使用 Microsoft Azure 雲端服務透過多重驗證進行完整的端對端加密。我們的附加語音辨識服務具有多語言功能、即時和延遲選項以及語音命令功能，可在您口述時格式化您的文件。
SoundHound
soundhound.com
作為對話智慧的領先創新者，我們提供獨立的語音人工智慧平台，使各行業的企業能夠為其客戶提供一流的對話體驗。 SoundHound 的先進語音AI 平台以專有的Speech-to-Meaning® 和Deep Meaning Understanding® 技術為基礎，提供卓越的速度和準確性，使人類能夠透過自然說話的方式與產品和服務進行交互，就像彼此互動一樣。 SoundHound 受到全球各地公司的信賴，包括現代、梅賽德斯-奔馳、Pandora、高通、Netflix、Snap、Square、LG、VIZIO、Kia和 Stellantis。
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 維護的 JavaScript 程式語言的套件管理器。它由一個命令列客戶端（也稱為 npm）和一個公共和付費私有包的線上資料庫（稱為 npm 註冊表）組成。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – 一個無程式碼 Tiny ML 平台。 Neuton.AI 旨在幫助使用者自動建立極其微小的最優機器學習模型 尺寸和精度，並將它們嵌入到任何微控制器中，甚至具有 8 位元精度。 Neuton 的模型非常緊湊。 最多 1,000 次： • 較小 • 係數較少 • 展現更快的推理能力 與 TensorFlow 和其他框架相比。 我們的資料科學家團隊創建了獨特的神經網路框架 Neuton，這是我們平台的「大腦」。該框架基於神經元模型創建原理，允許用戶 * 自動建立最佳尺寸和精度的模型 * 避免手動搜尋神經網路參數 * 無需在創建模型後進行壓縮、量化和修剪 * 建立極其緊湊的模型，準備嵌入微控制器中 Neuton 模型保持了所有原始特徵，沒有任何精度降低。 Neuton 在創建後不會減少模型大小。 完全免費使用我們的服務 使用 Neuton 建立您的第一個極小的 ML 模型，使您的邊緣裝置變得聰明化。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智慧建立應用程式。 使用可在任何地方運行的生產就緒 API 體驗、原型化和部署 AI。
Kili Technology
kili-technology.com
快速建立高品質資料集。 企業相信我們能夠簡化他們的資料標記操作，並為其自訂模型、生成式人工智慧和法學碩士建立最佳資料集 ___ 為什麼選擇奇力科技？ 你可能不知道這一點，但： MNIST 的資料集錯誤率為 3.4%，仍被超過 38,000 篇論文引用。 ImageNet 資料集及其眾包標籤的錯誤率為 6%。該資料集可以說是 Google 和 Facebook 開發的最受歡迎的圖像識別系統的基礎。這些資料集中的系統錯誤會產生現實後果。在包含錯誤的資料上訓練的模型被迫學習這些錯誤，從而導致錯誤的預測或需要對不斷增加的資料進行重新訓練以「消除」錯誤。 每個產業都開始了解人工智慧的變革潛力並進行投資。但機器學習轉換器的革命和對機器學習模型優化的不懈關注正在達到收益遞減的地步。還有什麼？
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io 是一家總部位於新加坡的全球性全端通訊平台和解決方案提供商，使開發人員和企業能夠使用視訊、語音、簡訊和WhatsApp API、SDK 和低程式碼解決方案為其消費者提供全面的全通路體驗。 在由 50 多名充滿熱情的技術人員組成的團隊的支持下，它透過其互動且高度參與的客戶體驗平台為全球財富 500 強公司以及新創公司提供支援。 該公司成立於 2017 年，在亞太地區、美國和歐洲建立了強大的影響力，為醫療保健、電信、BFSI、教育、零售和電子商務等不同行業的客戶提供服務。 EnableX.io 是業界首創，同時作為雲端和本地 CPaaS 平台提供。這種靈活的部署能力使我們能夠與希望在其品牌下推出 CPaaS 作為完全白標產品的電信公司和服務供應商合作。它還滿足了因監管和資料隱私要求而考慮私人部署 CPaaS 的企業以及整個開發人員社群的需求。 EnableX.io 是一項全端 CPaaS 服務，使企業能夠跨裝置和平台部署全通路通訊（視訊、語音、簡訊和訊息傳遞）。從一對一聊天到大規模直播，我們讓溝通變得更加聰明、靈活、個人化，幫助企業在數位世界中保持領先。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一家影片搜尋公司，正在建立先進的人工智慧來組織全球影片。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate 是領先的平台，可利用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。借助先進的註釋和 QA 工具、資料管理、自動化功能、本機整合和資料治理，我們使企業能夠建立資料集和成功的 ML 管道。與 SuperAnnotate 的專家和專業管理的註釋團隊合作，可以幫助您快速提供高品質的數據，以建立最佳效能的模型。
V7
v7labs.com
V7 是一款專為電腦視覺和生成式人工智慧應用而設計的人工智慧資料引擎。該平台為企業培訓資料提供基礎設施，包括標籤、工作流程、資料集，並具有人機互動培訓功能。 它提供多種註釋屬性來提高人工智慧模型的資料品質。憑藉自動註釋、醫學成像 DICOM 註釋、資料集管理和模型管理等功能，V7 可以自動化並簡化各種任務。 其影像和視訊標註工具旨在提高資料標註的精度。此外，它還支援自訂資料管道的建置和自動化，並具有用於自動化光學字元辨識 (OCR) 和智慧型文件處理 (IDP) 工作流程的工具。 它可用於農業、汽車、建築、能源、食品飲料、醫療保健等各個行業。它提供即時團隊註釋的協作功能，並提供貼標機和模型效能分析。 憑藉其增強的自動註釋功能，它加快了註釋的速度和準確性。該平台與 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支援視訊、圖像和文字資料等一系列資料類型。
Syte
syte.ai
Syte 是專為電子商務應用程式設計的產品發現平台。它利用視覺人工智慧來增強各種電子商務活動，包括視覺搜尋、個人化和自動產品標籤。 Syte 旨在透過提供視覺搜尋體驗將購物者與產品聯繫起來，從而提高效率、支持永續發展並消除死胡同。 它展示視覺上相似且互補的產品推薦，旨在激發和轉化不同類型的購物者。它還具有自動產品標籤系統，可節省時間、優化銷售流程並提高產品數據的準確性。 這些解決方案可以適應不同的市場現實，並且可以擴展以滿足時尚、家居裝飾和珠寶等各個行業領域的特定需求。 它適合不同的企業規模，從成長型企業到大型企業。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一個尖端的人工智慧開發平台，它正在改變組織建立人工智慧應用程式的方式。 Dataloop 的平台經過精心設計，旨在滿足處於 AI 開發流程核心的開發人員的需求，使資料和 AI 模型的使用更加簡單、直觀。 Dataloop 的綜合解決方案涵蓋整個人工智慧開發生命週期，提供簡化資料管理、註解、模型選擇和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以協作為重點，允許開發人員、資料科學家和工程師無縫協作，打破傳統孤島並促進創新。 主要功能包括用於建立資料管道的直覺拖放介面、龐大的預先建置 AI 元素和模型庫以及強大的資料管理和註釋功能。這些功能旨在幫助開發人員快速建立原型、迭代和部署人工智慧解決方案，跟上市場快速變化的需求。 Dataloop 致力於透過提供以開發人員為中心的平台來解決人工智慧和資料管理的複雜性和挑戰，從而推動人工智慧開發。 Dataloop 的願景是將人工智慧開發民主化，使每個組織都能利用人工智慧的力量並推動其創新解決方案。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家獨立的人工智慧公司，專注於電腦視覺、自然語言處理和音訊辨識。 Clarifai 成立於 2013 年，是最早成立的深度學習平台之一，為非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料提供人工智慧平台。其平台支援整個人工智慧生命週期，包括圖像、視訊、文字和音訊資料的資料探索、資料標記、模型訓練、評估和推理。 Clarifai 總部位於華盛頓特區，利用機器學習和深度神經網路自動識別和分析圖像、視訊、文字和音訊。 Clarifai 使用戶能夠透過 API、行動 SDK 和/或本地解決方案將人工智慧技術應用到他們的產品中。
Chooch
chooch.ai
Chooch 是領先的視覺AI 平台，它將生成式AI 和電腦視覺相結合，幫助企業自動執行重複的手動視覺審查任務，使搜尋影片資料更加高效，並允許企業將人力資源重新分配到更高價值的活動。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技術視訊和影像資料進行系統查詢，以監控特定的視覺效果或動作，並在檢測到時發送即時警報以啟動進一步的行動。 Chooch 被用於許多不同的應用程序，包括檢測零售盜竊、監控工作場所安全、檢測武器、監控自助結帳、數位資產管理等等。
Encord
encord.com
Encord 是從資料中解鎖人工智慧的端到端平台。大規模安全地開發、測試和部署預測性和生成式人工智慧系統，以釋放機器學習的價值。創建高品質的訓練資料、利用主動學習管道、評估模型品質、微調模型等等，全部集中在一個易於使用的平台上。 * 註釋 - 透過可自訂的工作流程和品質控制工具，有效地標記任何視覺模式並管理大規模註釋團隊。 * 主動 - 測試、驗證和評估您的模型，並展示、整理和優先考慮最有價值的數據進行標記，以增強模型性能。 * Apollo - 大規模訓練、微調和管理專有模型和基礎模型，用於生產人工智慧應用。 * 加速 - 按需、專業的標籤服務可協助您擴大規模。 Encord 受到 RapidAI、Tractable、Stanford Medicine、Memorial、倫敦國王學院、NHS、UHN、皇家海軍、Veo 和許多其他跨國公司的先鋒 AI 團隊的信賴。
Segments.ai
segments.ai
用於機器人和自動駕駛的多感測器標籤平台。 Segments.ai 是一個快速、準確的多感測器資料標註數據標註平台。您可以透過圖像、視訊和 3D 點雲（雷射雷達和 RGBD）的直覺式標籤介面來取得分割標籤、向量標籤等。 Segments.ai 是一個自助平台，當您需要時，我們的核心工程師團隊會提供專門支援。 * 一個終於有意義的Python SDK * 文件使設定變得輕而易舉 * 僅當您遇到困難時才提供自助服務和支持，這樣我們就不會減慢您的速度 * 使用 webhooks 自動觸發操作 * 連接您的雲端供應商（AWS、Google Cloud、Azure） * 匯出到流行的機器學習框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的勞動力或使用我們的勞動力合作夥伴之一。我們的管理工具可以輕鬆地一起標記和審查大型資料集。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一個基於網路的平台，可用於影像標記和開發基於人工智慧的影像辨識應用程式。它有兩個主要目標：第一個是使圖像標註任務盡可能方便和高效，即使對於有很多人從事圖像標註的大型項目也是如此；第二是為訓練和訓練提供一個流暢且用戶友好的介面。部署深度神經網路模型。在同一平台上執行這兩項任務的能力提供了能夠標記圖像然後以迭代方式訓練和改進模型的優勢。 SentiSight.ai 提供強大的功能，例如： * 圖像標籤。 * 智慧標籤工具。 * 共享標籤項目和時間追蹤。 * 分類模型訓練。 * 物體偵測模型訓練。 * 線上和離線模式（提供 30 天免費試用）。 * 預訓練模型。 * 影像相似度搜尋。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
NoahFace
noahface.com
NoahFace 提供高度可設定的軟體解決方案，將 iPad 和智慧型手機轉變為地球上最靈活、可擴展且可靠的時脈平台。 NoahFace 快速、可靠且準確，提供臉部辨識、溫度和酒精篩檢等現代功能。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver 的自動驗證碼求解器提供最實惠、最快速的驗證碼求解解決方案。您可以使用其簡單的整合選項快速將其與您的程式結合起來，從而在幾秒鐘內獲得最佳結果。 Capsolver 每分鐘可回答超過 1000 萬個驗證碼，成功率為 99.15%。這意味著您的自動化或抓取將具有 99.99% 的正常運作時間。如果您有大量預算，您可以購買驗證碼包。 以市場上最低的價格，您可以獲得多種解決方案，包括 reCAPTCHA V2、reCAPTCHA V3、hCaptcha、hCaptcha Click、reCaptcha click、Funcaptcha Click、FunCaptcha、aws captcha、圖片轉文字等。使用此服務，0.1 秒是有史以來測得的最慢速度。 CapSolver 現在透過人工智慧和機器學習為客戶提供影像辨識服務。他們工作的目的是在更多領域使用人工智慧，擴大技術驅動環境中的可能性。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 創立的 Mad Street Den 品牌。
Luxand.cloud
luxand.cloud
進階臉部搜尋和識別 API。 Luxand.Cloud 站在臉部辨識技術的最前沿，打造安全與創新無縫交織的未來。我們的尖端解決方案憑藉精確性和複雜性重新定義了身份驗證的格局。透過無縫存取控制提升您的數位安全性，解鎖個人化且強化的體驗。相信 Luxand.Cloud 能夠以無與倫比的可靠性引領您保護數位前沿。與我們一起踏上重新定義數位時代安全邊界的旅程。 Luxand.cloud 支援： - 人臉偵測 - 人臉辨識 - 人臉驗證 - 情緒辨識 - 人臉特徵點偵測 - 活體偵測 - 人臉裁剪
Nyckel
nyckel.com
Nyckel 讓每個人都能輕鬆進行圖像和文字分類。只需幾分鐘，您就可以建立一個 AI 模型，使用您想要的任何標籤對圖像和文字進行分類。無需機器學習經驗。 Gardyn、Gust 和 Square 等客戶使用 Nyckel 自動執行手動標記任務、審核內容、在幾秒鐘內對影像進行分類等等。 與其他分類工具不同，Nyckel 不需要機器學習背景。建立您自己的分類器只需幾分鐘。只需新增標籤、上傳訓練樣本，然後等待 10-30 秒即可讓模型訓練。準備好後，透過我們的 API、SDK 或 Zapier 接入它。 Nyckel 的目標是讓任何人，無論其技術經驗如何，都能在幾分鐘內輕鬆建立分類模型。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一個提供電腦視覺技術的平台，讓您的應用程式能夠更好地閱讀和理解世界。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用尖端技術分析臉部肌膚屬性，捕捉皺紋、毛孔、青春痘、眼袋等細節，了解每位顧客的肌膚。 Face Age 旨在輕鬆整合到現有的電子商務平台中。 Face Age 提供各種整合選項，讓設定流程順利有效率。無論您經營的是小型精品店還是大型市場，Face Age 都能無縫適應您的技術要求。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 地理空間軟體是 NV5 的一部分。我們創建的軟體產品可協助各行業的專業人士存取、分析和分享所有類型的資料和影像。 了解周遭的世界 如今，遙感數據被用來做出關鍵決策、進行發現以及更好地了解我們周圍的世界。從機載和衛星影像到 LiDAR 和 SAR 等非光學數據，各種類型的數據的可用性和使用量呈指數級增長。無論是自主使用還是融合在一起以獲得更完整的地理區域圖景，遙感數據正在將跨行業和學科的專業人員帶入一個更明智決策的新時代。 NV5 Geospatial 是一家領先的軟體工具供應商，旨在幫助您從遙感資料中獲取所需的資訊。 我們提供經過科學驗證的技術，幫助您利用遙感影像和數據做出準確、明智的決策。無論您需要確定自然災害的損害程度或確保安全的軍事行動，我們的產品都能為您提供重要的地理空間意識。
INTSIG
intsig.us
作為業界領先的人工智慧大數據公司，合合資訊為全球個人用戶和企業客戶開發了眾多應用程式並制定了解決方案。 合合訊息以掃描全能王和名片全能王兩款行動應用程式而聞名，贏得了全球 23 億人的喜愛。 透過將前沿的資料擷取和擷取技術應用於更多類型的文檔，合合資訊目前為企業使用者提供5大主要產品： * CamScanner API/SDK，提供強大的文件掃描功能； * CamCard API/SDK，可大量識別名片並與本公司自有的 CRM 無縫整合； * CamCard Business，一款簡化名片管理並提高網路效率的 SaaS 產品； * 用於銀行卡識別的CamCheckout API/SDK，以及 * CamID API/SDK，用於政府簽發的身份證件識別。公司可以輕鬆地將這些產品與自己的應用程式/網路/系統整合。 合合資訊也為各類企業提供5大主要解決方案： * eKYC 解決方案，協助企業驗證和驗證其客戶的身份； * 應付帳款自動化解決方案，透過表格識別銀行對帳單和發票具有極高的準確性，減少了手動資料輸入和錯誤，提高了發票處理效率； * 差旅費用解決方案，用於優化內部費用管理並提高帳單收取和報銷效率； * TextIn Studio用於模型訓練，提高複雜場景下結構化文字辨識的效果，廣泛應用於銀行、保險、證券公司、傳統製造等產業，以及 * 發票管理引擎，用於高精度識別發票、採購訂單、收據、合約單、供應商報表、借記/貸記單
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家圖像搜尋和識別公司。我們是電腦視覺、模式辨識、神經網路和機器學習的專家。我們的使命是讓您的圖像可搜尋。
Partium
partium.io
Partium 的故事始於 2020 年，其理念是為每個尋找備件的人創造閃電般快速、即時且可靠的搜尋體驗。 我們減少了零件目錄和網上商店的技術人員和用戶花費無休止的時間搜尋正確零件的需要。相反，我們幫助用戶在幾秒鐘內找到合適的備件。 如今，Partium 每月處理數百萬次備件搜索，並幫助世界各地無數的技術人員找到完成工作的正確零件。 我們的客戶將 Partium 引入他們的維護、售後服務和服務環境，為用戶提供一流的零件搜尋體驗，並為他們提供快速便捷的搜尋、確認和訂購備件的流程。 Partium 的人工智慧利用現有的備件數據，但它還可以透過添加關鍵資訊來豐富和優化您的數據。 Caterpillar、Parker、Liebherr、Deutsche Bahn、New Holland、The Home Depot、ENGEL 和許多其他公司都使用Partium 不僅為其客戶提供出色的搜索，而且由於相關性、準確性和易用性而可以實現更高轉化率的搜尋-使用。 我們幫助客戶更快找到合適的零件並優化他們現有的零件數據。我們是一家全球性公司，在美國、加拿大和歐洲設有辦事處，致力於改變人工智慧零件搜尋和零件優化的方式。
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一家軟體公司，致力於透過人工智慧和機器學習幫助企業更好地利用影像資料。我們的客戶來自各個領域，如醫療保健、生命科學、電子商務、庫存圖片機構、家居裝飾、時尚、製造、房地產和汽車。我們主要關注電腦視覺、圖像辨識和視覺搜尋。 我們提供電腦視覺平台，用於建立您自己的客製化深度學習視覺 AI 模型。我們能夠創建與影像辨識、物件偵測等相關的專業客製化解決方案。 可以透過視覺相似性來搜尋非常大的照片和影片集合。購物者可以從產品尋找和推薦中受益。我們透過內容辨識來幫助客戶預處理資料 - 找到正確的產品類別、為影像分配標籤、透過照片配對產品、使用 OCR 讀取影像中的文字或偵測影像上的缺陷。該過程的自動化通常可以節省大量成本。
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基於最先進的深度學習技術的影像和視訊匿名化解決方案。我們的解決方案，精確模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以編輯臉孔和車牌，並幫助公司遵守 GDPR 等資料保護法規。 借助我們的隱私技術，我們使各行業的公司能夠使用公開記錄的攝影機資料進行分析和人工智慧。我們的客戶減輕了責任和被罰款的風險，提高了團隊的能力，縮短了上市時間，並推動創新。 Brighter AI 成立於 2017 年，是德國汽車供應商海拉 (HELLA) 的子公司。英偉達將 Brighter AI 評為 2019 年“歐洲最熱門人工智慧新創公司”，並於 2020 年榮獲 Handelsblatt 和麥肯錫頒發的“The Spark - 德國數位獎”。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight 是圖像字幕和理解領域的全球領導者。我們的目標是為世界各地的人們和公司提供最卓越、最先進的解決方案。 CloudSight 擁有兩個突破性的消費者應用程式 - CamFind，世界上第一個成功的行動視覺搜尋引擎，它允許您「搜尋物理世界」並透過從行動裝置拍照來查找任何資訊； TapTapSee是一款針對盲人和視障人士的應用程序，它利用行動裝置的攝影機和VoiceOver來拍攝物體並為用戶大聲識別它們。 此外，透過 CloudSight API 開發人員可以利用財富 500 強公司和主要零售商可用的相同技術。 CloudSight Inc. 成立於 2012 年，總部位於加州洛杉磯。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是領先的獨立軟體即服務平台，適用於機器視覺和媒體處理 API。我們幫助開發人員使用我們的網路和離線 SDK 實施智慧應用程式。我們的 API 功能集包括但不限於護照和身分證掃描、內容審核、臉部辨識、光學字元辨識以及許多其他 API 端點。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ 是傳統壓縮和交付的最先進的人工智慧替代方案，是一個為線上品牌提供頂級品質媒體體驗的無程式碼平台。 SpeedSize 神經科學驅動的人工智慧會分析您的圖像和視頻，以消除人腦無法感知的數據，然後以相同的品質（但尺寸較小）重新創建它，並為每個網站訪問者提供最佳文件。將您網站的產品演示升級為 4k 品質圖像和自動播放視頻，而不會降低您網站的速度。
Blitline
blitline.com
Blitline 是最實惠的 SaaS 解決方案，適用於擁有 CMS/DAM 系統並需要為其應用程式和網站進行大規模安全多格式檔案處理的軟體和媒體公司。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi 是一支由多元化創新者組成的團隊，專注於變革性成果，我們對能夠帶領企業進入令人難以置信的數位未來感到非常興奮。 我們相信視覺人工智慧將成為人工智慧未來的核心支柱。我們的第一個認知套件 AIVI（人工智慧視覺）是一個專用平台，有助於將視覺智慧的力量引入製造、零售、醫療保健和監控等不同業務領域。 AIVI 依賴複雜的空間運算、機器學習、模式識別、異常偵測和電腦視覺，並在現實生活環境中經過了現場驗證。如今，該平台擁有 150 多個行業特定模式，支援 10K 多個攝像頭，並以最少的投資為企業帶來了 600 萬美元的收入。 我們很自豪擁有一套經過驗證的能力以及我們自己的工具和方法來快速開發、部署和營運大型解決方案。我們精心挑選的全球人工智慧專家網路的集體智慧和專業知識推動了我們的創新和對數位實施至關重要的軟體試驗。 除了我們擁有的認知技術和工程技能之外，我們還堅信，我們追求卓越的動力和解決問題的熱情將為所有利益相關者帶來指數級增長。
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 旨在透過提供一個易於使用的平台來訓練、建構和整合無程式碼人工智慧模型，讓每個組織都能使用人工智慧。透過使企業能夠為電腦視覺和文字分析任務創建和客製化人工智慧模型，DeepLobe 使企業能夠利用人工智慧技術的潛在優勢。 DeepLobe 專注於無程式碼解決方案，正在實現人工智慧的民主化，使各種規模和背景的組織都可以利用這些變革性技術。
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square 是一個基於 SaaS 的平台，旨在利用大量資料集註釋、訓練和自動化電腦視覺管道。 * 提高機器學習模型的準確性：DigitSquare 資料註釋可確保精確的資料標記，減少訓練期間的錯誤和偏差。它還促進了多樣化的學習範例，提高了現實世界的預測準確性。 * 更好的資料理解：DigitSquare AI 輔助圖像標記有助於掌握資料上下文、發現模式並透過標記範例提高 ML 模型的準確性，從而實現有價值的見解和明智的決策。 * 提高生產力：其資料註釋平台可自動執行影像、語言和視訊辨識等流程，進而大幅節省時間。它還訓練機器學習模型以進行準確預測，從而提高各行業的生產力。 * 加速協作：DigitSquare 資料註釋工具透過在註釋者之間分配任務來擴展 ML 模型，從而減少標記時間。它還提高了不同資料集的效能和泛化能力。
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是全球最大品牌和零售商值得信賴的合作夥伴，透過我們的統一視覺平台提供「簡單有意義的影片」。我們的套件專為多地點企業量身定制，由 Apple M1 和 Generative AI 提供支持，包括從 VMS 和防盜警報到零售洞察、貨架庫存管理和開創性的自助結帳詐欺檢測等頂級應用程式。我們的全球業務和強大的專利組合旨在在頻寬受限的環境中表現出色，這突顯了我們致力於改變企業利用視訊資料獲取可操作情報的方式。