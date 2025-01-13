深度學習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 皮特肯群島

Imagga

imagga.com

Imagga 是一個基於雲端和本機 API 的平台，用於為開發人員、企業和企業提供自動圖像和視訊標記。 Imagga 的技術可協助公司理解其大規模動態圖像和影片收藏。 目前（截至2017 年10 月）已被全球11,500 多名開發人員和220 多家企業使用，並獲得了多項全球獎項和認可，例如西班牙國王陛下頒發的South Summit '15 最佳技術供應商、世界新聞與媒體全球冠軍聯合國頒發的「16 年高峰會獎」、IDC 頒發的「16 年全球影像分析創新者獎」等。 作為影像標記服務領域的先驅和全球創新者，該公司自 2011 年以來一直營運其雲端 API，並自 2013 年以來一直運作其旗艦自動標記和自動分類技術。 除了影像辨識技術之外，Imagga 還提供了一個基於雲端的 API 平台，用於自動影像辨識、標記和分類，使開發人員和企業能夠建立理解影像的應用程式和解決方案。如果需要，該技術也可以作為現場安裝提供。 Imagga 的影像辨識技術完全自動化了為影像分配關鍵字和/或特定領域類別的過程。該解決方案具有水平可擴展性，可以處理任何需要分析和註釋的影像負載。它可以透過客製化培訓和/或回饋循環來適應客戶需求。 它封裝在一個非常易於在雲端或本地整合的 API 中，可以在幾個小時內投入生產。