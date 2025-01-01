最受歡迎 最近新增 深度學習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 紐埃島

深度學習軟體是指旨在促進深度學習模型的創建、訓練和部署的一類軟體工具和框架。深度學習是機器學習的一個子集，涉及訓練多層人工神經網路（因此稱為“深度”）來學習資料的表示。深度學習軟體通常提供以下功能： * 神經網路架構設計：用於設計和自訂深度神經網路架構的工具，包括指定層數、層類型（例如捲積、循環）以及層之間的連接。 * 資料預處理和增強：用於準備和預處理輸入資料以訓練深度學習模型的實用程序，包括標準化、資料增強和特徵提取等任務。 * 模型訓練與最佳化：在大數據集上訓練深度學習模型的演算法與技術，包括隨機梯度下降等最佳化演算法，以及正則化、dropout等處理過擬合的方法。 * 模型評估和驗證：用於評估經過訓練的模型在驗證和測試資料集上的表現的工具，包括準確性、精確度、召回率和 F1 分數等指標。 * 部署和推理：通常透過與軟體開發框架和平台集成，將經過訓練的深度學習模型部署到生產環境中以推理新資料的設施。 流行的深度學習軟體框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。這些框架提供了高級抽象和 API，使開發人員和研究人員能夠更輕鬆地建立和試驗深度學習模型，而無需從頭開始實現一切。