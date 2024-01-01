深度學習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

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深度學習軟體是指旨在促進深度學習模型的創建、訓練和部署的一類軟體工具和框架。深度學習是機器學習的一個子集，涉及訓練多層人工神經網路（因此稱為“深度”）來學習資料的表示。深度學習軟體通常提供以下功能： * 神經網路架構設計：用於設計和自訂深度神經網路架構的工具，包括指定層數、層類型（例如捲積、循環）以及層之間的連接。 * 資料預處理和增強：用於準備和預處理輸入資料以訓練深度學習模型的實用程序，包括標準化、資料增強和特徵提取等任務。 * 模型訓練與最佳化：在大數據集上訓練深度學習模型的演算法與技術，包括隨機梯度下降等最佳化演算法，以及正則化、dropout等處理過擬合的方法。 * 模型評估和驗證：用於評估經過訓練的模型在驗證和測試資料集上的表現的工具，包括準確性、精確度、召回率和 F1 分數等指標。 * 部署和推理：通常透過與軟體開發框架和平台集成，將經過訓練的深度學習模型部署到生產環境中以推理新資料的設施。 流行的深度學習軟體框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。這些框架提供了高級抽象和 API，使開發人員和研究人員能夠更輕鬆地建立和試驗深度學習模型，而無需從頭開始實現一切。
提議新的應用程式
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
SpeechTexter
speechtexter.com
語音到文字轉換器。用你的聲音聽寫。用於使用語音打字的免費網路應用程式。支援 70 多種不同語言！
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添...
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 透過將電腦視覺和人工智慧引入邊緣，為基於視覺的 AIoT 感測器和解決方案提供支持，幫助世界各地的公司開發可擴展的基於視覺的解決方案。 Irida Labs 使用電腦視覺和深度學習提供 AIoT 優化的嵌入式視覺軟體，將邊界框轉換為現實世界的視覺應用。 Irida Labs 的端到端人工智慧軟體和服務平台 PerCV.ai 透過為人員、車輛和物體檢測、識別、追蹤和 3D 姿態估計提供可擴展的視覺解決方案，解鎖了無數電腦視覺和人工智慧應用工業4.0 、智慧城市與空間以及零售等市場。 憑藉在嵌入式電腦視覺硬體和軟體、人工智慧和機器學習、視覺系統設計和光學方面超過10 年的...
Speechnotes
speechnotes.co
語音轉文字 - 語音輸入和轉錄。 免費用語音做筆記，或當場自動轉錄音訊和視訊錄音。安全、準確且超快。
Picture to Text
picturetotext.info
使用 Picturetotext.info 體驗無縫的圖像到文字轉換——從圖像中提取文字的最簡單方法。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
Krisp
krisp.ai
在遠端會議、播客和錄音期間享受沒有背景噪音和迴聲的高清語音。 Krisp 可防止噪音幹擾，提高生產力和專業水平。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Jammable
jammable.com
用您最喜歡的聲音創建人工智慧封面！ 幾秒鐘內即可製作高品質 AI 封面的排名第一的平台！
Roboflow
roboflow.com
只需數十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出可用的、最先進的電腦視覺模型
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 維護的 JavaScript 程式語言的套件管理器。npm 是 JavaScript 執行時期環境 Node.js 的預設套件管理器。它由一個命令列客戶端（也稱為 npm）和一個公共和付費私有包的線上資料庫（稱為 npm 註冊表）組成。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
AssemblyAI
assemblyai.com
存取強大的 AI 模型來轉錄和理解語音 我們簡單的 API 公開了用於語音辨識、說話者偵測、語音摘要等的 AI 模型。我們以最新、最先進的人工智慧研究為基礎，透過簡單的 API 提供可投入生產、可擴展且安全的人工智慧模型。被數千家突破性新創公司和數十家全球企業用於任務關鍵型工作負載。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款由人工智慧驅動的語音辨識工具，可立即將語音轉換為文字。我們的工具使用先進的語音轉文字技術將您的文字轉錄成您可以編輯或分享的簡潔摘要。 體驗我們人工智慧驅動工具的強大功能，它可以立即將您的口語轉化為簡潔且資訊豐富的摘要。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Gladia
gladia.io
使用單一 API 透過 AI 轉錄、轉錄和音訊智慧附加元件釋放資料的全部潛力。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是領先的機器視覺和媒體處理 API 獨立軟體即服務平台。我們幫助開發人員使用我們的網路和離線 SDK 實施智慧應用程式。我們的 API 功能集包括但不限於護照和身分證掃描、內容審核、臉部辨識、光學字元辨識以及許多其他 API 端點。
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提詞器應用程序，可跟隨您的聲音，幫助您製作影片或簡報。 PromptSmart 是首款具有語音辨識功能的提詞器應用程式 - 最先進的公共演講工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的誕生源自於對公開演講的熱情。 PromptSmart 的創辦人對 MBA 學生進行公開演講藝術的指導和指導。我們意識到直覺的揚聲器控制提詞器可以更好地支援許多演講者，因此我們也認識到當今的行動裝置可以滿足這一需求。考慮到這一點，PromptSmart 應運而生。 PromptSmart 也滿足了喜歡使用筆記而不是完整書面演講的演講者的需求。我們設計了數位記錄卡...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger 是一款基於網路的語音辨識和語音翻譯軟體，包括自動標點符號、自動儲存、時間戳記、文字內編輯功能、音訊檔案轉錄、匯出選項等。 * Speechlogger 是一款專為演講、會議或活動的自動即時字幕和翻譯而設計的工具，具有自動標點符號、發言者識別和情緒分析等附加功能。 * 審查者讚賞Speechlogger 即使在嘈雜的背景下也能準確轉錄語音的能力、其用戶友好的設計以及自動標點符號、說話人識別和情緒分析等獨特功能，他們認為這些功能優於某些付費轉錄工具。 * 用戶遇到的問題包括影響免費版本表現的廣告、偶爾出現的翻譯錯誤、轉錄不常見口音時的準確性較低、缺乏語音控制以及情緒分...
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用尖端技術分析臉部肌膚屬性，捕捉皺紋、毛孔、青春痘、眼袋等細節，了解每位顧客的肌膚。 Face Age 旨在輕鬆整合到現有的電子商務平台中。 Face Age 提供各種整合選項，讓設定流程順利有效率。無論您經營的是小型精品店還是大型市場，Face Age 都能無縫適應您的技術要求。
Muse.ai
muse.ai
影片的力量，讓您、團隊、創作者、會議、行銷課程變得簡單。 面向網路未來的一體化視訊平台。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Dictanote
dictanote.co
我們透過使用語音輸入幫助用戶提高工作效率！ Dictanote 是一款現代筆記應用程序，具有內建語音到文字整合功能，讓您可以輕鬆以 50 多種語言語音輸入筆記。 Voice In 是語音轉文字 Chrome 擴充程序，可讓您使用語音在任何網站上的任何文字方塊中鍵入內容。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI語音偵測器是一款語音驗證工具，可協助偵測真偽並過濾AI產生的語音。它讓用戶安心，並防止口頭評估中的音訊操縱、錯誤訊息、語音詐騙和抄襲。 * AI Voice Detector 是一款旨在區分電腦生成的聲音和真實人類聲音的工具，專門針對業務用例，確保客戶服務互動中內容的真實性和可靠的報告。 * 審閱者對該軟體針對音訊操縱和語音詐騙的防護實施、其易用性、快速處理以及無縫處理各種音訊檔案格式而沒有任何問題的能力表示讚賞。 * 使用者提到了一些限制，例如係統要求音訊檔案長度至少為 8 秒且沒有背景音樂、偶爾會將真聲誤識別為假聲，反之亦然，以及軟體整合功能有限。
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我們致力於透過多功能語音辨識技術幫助語言學習者提升口語能力。我們開發了世界上第一個語音辨識 API，不僅可以幫助語言學習者評估他們的口語技能，還可以確定他們需要改進的確切領域。雖然我們的語音識別API 的第一個版本僅提供發音分數，但我們現在增強了我們的產品，包括完整的語音轉錄以及對詞彙、語法、流暢性、連貫性和相關性等更高水平技能的評估。 SpeechAce 擁有多元化的全球客戶群，其中包括一些最小（但最熱門）的新創公司以及世界上一些最大的語言學習提供者。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 影片製作工具，透過自動化影片編輯工作（例如素材產生、字幕產生、自動修剪等），幫助創作者將內容行銷影片的製作速度提高 10 倍！
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球領先的語音智慧專家，結合人工智慧和機器學習的最新突破，釋放人類語音的商業價值。全球範圍內的企業都在使用 Speechmatics 來準確理解人類級別的語音並將其轉錄為文本，無論人口統計、年齡、性別、口音、方言或位置如何，都可以實時在錄製媒體上進行。 將這些文字記錄與最新的人工智慧驅動的語音功能相結合，企業可以建立利用摘要、主題、情緒、章節、翻譯等的產品。 Speechmatics 每個月都會處理全球 300 多年來 50 種語言的轉錄。其神經網路在語音辨識領域開創了機器學習的先河，考慮了聲學、語言、方言、多個說話者、標點符號、大寫、上下文和隱含含義。 Spe...
Shownotes
shownotes.io
產生包含摘要、7 點和令人難忘的引言的登陸頁面。 使用 Whisper 轉錄音檔。 轉錄法語、德語、中文等。 將您的想法轉化為部落格文章。 支援 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支援音訊格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的語音轉文字工具，可為企業和個人提供無與倫比的準確性和效率。我們先進的人工智慧技術可確保將音訊和視訊內容精確轉錄為書面文本，支援多達 14 種語言，而不僅僅是英語。 主要特點： * 多語言轉錄：支援 14 種語言，克服語言障礙。在不同的語言環境中獲得準確可靠的轉錄。 * 一體化轉錄解決方案：API與線上平台：針對企業和個人，SpeechFlow提供語音辨識API介面和線上轉錄功能，簡單易用。 * 準確的轉錄：受益於業界領先的準確性、了解行業特定術語以及全面可靠轉錄的背景。 * 行業特定模型：我們訓練有素的語音識別模型專為滿足各個行業的獨特需求而定制，可提高醫療...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家圖像搜尋和識別公司。我們是電腦視覺、模式辨識、神經網路和機器學習的專家。我們的使命是讓您的圖像可搜尋。
Deepgram
deepgram.com
將語音 AI 建置到您的應用程式中。 從新創公司到 NASA，Deepgram API 每天都用於轉錄和理解數百萬分鐘的音訊。快速、準確、可擴展且經濟高效。開發人員充滿信心地建立並更快交付所需的一切。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一個提供電腦視覺技術的平台，讓您的應用程式能夠更好地閱讀和理解世界。
Altered
altered.ai
Altered 是一款新一代音訊編輯器，它將多種語音 AI 技術整合到用戶友好的應用程式中，為各個行業（包括播客、視訊遊戲工作室和電子學習）製作高品質的語音內容。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation 是醫療、法律、執法和保險領域文件、數位聽寫、語音處理、轉錄和工作流程管理系統的領先開發商。
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt 是一家屢獲殊榮的語音辨識新創公司和社會企業，開發了專有的自動語音辨識(ASR) 技術，可將非標準語音模式即時轉換為清晰的語音，使患有嚴重言語障礙和殘疾的兒童和成人能夠存取主流語音啟動技術和設備。 一款支援非標準語音人士進行語音交流的應用程式。您可以使用 Voiceitt 與他人以及使用 Alexa 等語音啟動設備進行語音交流！
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家創新捷克軟體公司，成立於 2006 年，其願景是透過語音生物辨識和語音辨識技術釋放語音潛力。透過與布爾諾理工大學著名語音研究小組的密切關係，Phonexia 正在將最新的科學突破轉化為由深度神經網路驅動的高精度、最先進技術的日常現實。 Phonexia 為政府、法醫和商業部門提供一系列先進軟體，支援全球 60 多個國家的創新專案。
Kukarella
kukarella.com
畫外音具有完美的音訊清晰度、節奏、語調和發音。在 Kukarella 上，您可以嘗試最好的 AI 神經語音。包括所有商業權利。 Kukarella 提供 130 種語言和口音的 800 多種人工智慧語音，適合我們任何付費方案的商業用途。除了配音之外，您還可以使用 Dialogues AI 工具創建對話，或使用 Simdubbing 工具將文字翻譯和配音成數百種語言。 這還不是全部 - 您可以轉錄各種視頻、音頻和 YouTube 視頻，從網頁中抓取文本，以及識別圖像上的文本。此外，Kukarella 與一些科技領域的知名企業合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供運算來加速人類進步。我們是一支深度學習工程師團隊，致力於建立世界上最好的 GPU 雲端、叢集、伺服器和工作站。我們的產品為工程師和研究人員提供了處於人類知識前沿的動力。客戶包括英特爾、微軟、谷歌、亞馬遜研究院、騰訊、凱撒醫療機構、麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、洛斯阿拉莫斯國家實驗室、迪士尼和國防部。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一個基於雲端和本機 API 的平台，用於為開發人員、企業和企業提供自動圖像和視訊標記。 Imagga 的技術可協助公司理解其大規模動態圖像和影片收藏。 目前（截至2017 年10 月）已被全球11,500 多名開發人員和220 多家企業使用，並獲得了多項全球獎項和認可，例如西班牙國王陛下頒發的South Summit '15 最佳技術供應商、世界新聞與媒體全球冠軍聯合國頒發的「16 年高峰會獎」、IDC 頒發的「16 年全球影像分析創新者獎」等。 作為影像標記服務領域的先驅和全球創新者，該公司自 2011 年以來一直營運其雲端 API，並自 2013 年以來一直運作其旗艦自動...
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ 是傳統壓縮和交付的最先進的人工智慧替代方案，是一個為線上品牌提供頂級品質媒體體驗的無程式碼平台。 SpeedSize 神經科學驅動的人工智慧會分析您的圖像和視頻，以消除人腦無法感知的數據，然後以相同的品質（但尺寸較小）重新創建它，並為每個網站訪問者提供最佳文件。將您網站的產品演示升級為 4k 品質圖像和自動播放視頻，而不會降低您網站的速度。
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基於最先進的深度學習技術的影像和視訊匿名化解決方案。我們的解決方案，精確模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以對人臉和車牌進行編輯，並幫助公司遵守 GDPR 等資料保護法規。 借助我們的隱私技術，我們使各行業的公司能夠使用公開記錄的攝影機資料進行分析和人工智慧。我們的客戶減輕了責任和被罰款的風險，提高了團隊的能力，縮短了上市時間，並推動創新。 Brighter AI 成立於 2017 年，是德國汽車供應商海拉 (HELLA) 的子公司。 Nvidia 在 2019 年將 Brighter AI 評為“歐洲最熱門的人工智慧新創公司”，並在 2020 年榮獲 Han...
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款藝術品庫存管理軟體，旨在協助線上編目、存檔、追蹤、分享和儲存藝術品。