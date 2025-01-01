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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

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專用託管提供者 - 最受歡迎的應用程式

專用託管，也稱為專用伺服器，是一種網頁寄存形式，供應商提供一個或多個專用用於單一客戶端的伺服器。與共用主機或虛擬專用伺服器 (VPS) 主機不同，專用主機可確保伺服器上的所有資源僅指派給用戶端。這種安排授予客戶端對伺服器的完全控制，包括硬體選擇、作業系統選擇、資料庫首選項等等。 這種類型的託管特別適合流量較大的組織或網站。借助專用資源，可以最大限度地減少延遲，並可以顯著提高網站的整體效能。然而，與共享或 VPS 託管服務相比，專用託管往往成本更高。較高的費用是由於客戶承擔伺服器營運成本的全部責任，包括軟體更新、硬體維護和其他相關支出。

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GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy應用程序幫助用戶創建和管理網站，提供電子商務工具、SEO功能和社交媒體整合，適合小型企業和個人使用。

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap是一款域名註冊及網絡託管管理應用，提供域名搜索、轉移、託管方案及網絡安全功能，適合個人及企業使用。

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost 應用讓用戶利用拖放功能輕鬆建構 WordPress 網站，適合初學者與專業人士，提供快速入門向導和即時 SEO 建議等功能。

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost應用程序幫助用戶管理其網站託管、域名和電子郵件帳戶，並提供網站性能和安全性的監控功能。

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com是一個讓用戶購買域名、建立網站並使用網路行銷工具的平台，方便管理域名和增強線上業務。

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

GreenGeeks是一個環保的網絡託管平台，提供多種託管計劃，具備良好的速度、安全性和客戶支持。

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHCloud是一個雲計算平台，提供基礎設施和應用管理解決方案，包括IaaS、PaaS、防火牆和數據安全性。

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator是一個提供安全和經濟實惠的網絡託管平台，支援各類網站需求，提供靈活的託管方案及高級安全功能。

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds是一個提供雲端託管解決方案的平台，提供多種託管服務和全天候客戶支持。

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro是一個提供多種託管服務的平台，涵蓋共享託管、VPS、專用服務器及域名註冊等，並具備全天候技術支持和安全保障。

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost是一個高性能的網絡託管平台，提供VPS、專用伺服器等多種託管服務，確保網站運行快速、穩定和安全。

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains提供域名、網站託管、在線行銷及商業產品，適合各種用戶需求，並提供24/7客戶支持。

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal是一家提供網頁寄存和雲服務的公司，致力於環保和可持續發展，並提供英國客戶支持。

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

配對網絡提供多種網站託管解決方案，具備高可用性、24/7 客服支援，適用於各類企業和個人的網絡需求。

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2託管是一個高性能的網絡託管服務，提供多種託管選項，包括共享、VPS和專用託管，並提供24/7客戶支持和安全功能。

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb託管提供多樣化的網絡託管方案，包含共享、虛擬和專用託管，並提供24/7技術支持和高安全性功能。

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada是一個提供快速、安全可靠的網絡託管服務的平台，支持多種託管選項及24/7客戶支持，適合各類型業務及個人使用。

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Digital Pacific 提供網絡託管、專用伺服器、VPS、雲服務及域名註冊，適合不同需求的用戶，並提供24/7客服支持。

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost是一個提供經濟實惠的網站託管服務的平台，具備高可靠性和安全性，適合各類型用戶管理網站和數據。

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

Mylighthost 提供無限帶寬的網站託管方案，簡化網頁應用的管理與維護，支援一鍵安裝及直觀介面，適合各類型用戶。

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint是一個數據中心管理平台，提供雲服務監控、優化運營效率和網絡安全解決方案，幫助企業簡化資源管理。

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

HostingRaja是一個提供高效能和價格合理的網絡託管服務的應用，包括共享、VPS和雲託管選項，適合各類網站。

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope是一個提供多種網絡託管服務的平台，包括共享託管、VPS和電子郵件託管，適合各種用戶需求。

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

BGOcloud提供多種雲主機解決方案，包括cPanel Hosting、KVM VPS及OpenVZ VPS，並專注於雲管理和數據安全。

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark 是一個簡化且易於使用的共享主機服務，專注於為網頁開發者提供最佳方案，致力於改善和革新市場現狀。

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Monovm 提供全面的雲端VPS和網頁託管服務，支援多種作業系統和付款方式，並確保24/7客戶支援及高效能運作。

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost是一個低成本的網絡託管平台，提供共享、經銷商、VPS及專用託管，具備用戶友好的界面和全天候客戶支持。

UK2

UK2

uk2.net

UK2提供全面的網絡託管解決方案，包括共享、雲和VPS託管，並提供24/7技術支持，適合各種網站需求。

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

2GBHosting 提供可靠的網頁託管服務，讓用戶輕鬆設立和管理自己的網頁託管公司，適合各種網站需求。

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

HostPoco 提供免費和低成本的網站託管服務，包含 cPanel、免費 SSL 和30天退款保證，適合個人和商業使用。

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

HostitBro是一款提供網站託管和管理工具的應用，幫助用戶簡化域名管理、伺服器設定和性能優化。

HostStage

HostStage

host-stage.net

HostStage 應用程式旨在幫助客戶在線上獲得成功，並促進其財務獨立。我們重視客戶滿意度，並邀請用戶分享項目以提供個性化服務。

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost是一個提供網頁託管及相關服務的平台，為用戶提供管理和優化託管需求的工具，並確保速度與安全性。

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket 是一個專業伺服器提供商，提供高效能的伺服器、穩定的網絡及 24/7 客服支援，適合各種工作負載。

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess是一個雲託管平台，專為WordPress和WooCommerce網站設計，提供高性能、安全性和可擴展性，並支持開發工具和自動化功能。

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ主機應用提供全面的網站託管、虛擬數據中心、專用伺服器及儲存方案，幫助用戶簡化線上平台管理。

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost提供Linux和Windows的網絡託管服務、電子郵件和域名註冊，適合管理個人或商業網站。

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting提供完整管理的Linux VPS託管服務，旨在滿足各類在線需求，確保穩定的性能和客戶支持。

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

UmbHost是一個託管解決方案平台，提供用戶友好的管理工具，支持網站與應用程式的高效管理與安全保障。

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb是一個綜合平台，提供網絡託管、域名註冊及在線業務管理工具，幫助用戶創建和管理其數字資產。

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

Fozzy應用程式提供高品質快速的共享主機、可靠的VPS及域名登記服務，並隨時回答您的問題。

NR Hosting

NR Hosting

nrhosting.com

NR託管提供快速、可擴展的雲託管服務，專注於BDIX連接，並提供全天候支持及30天退款保證。

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

HostMedia 提供各種網頁主機服務，如 WordPress、Lucee、VPS 和專用伺服器，並自2008年以來提供域名服務。

CDmon

CDmon

cdmon.com

CDmon應用程式提供完整的Web託管和域名管理工具，協助用戶輕鬆監控帳戶、域名和安全設定。

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb是一個網絡託管平台，提供可靠的託管和IT解決方案，旨在提升業務的數字存在和基礎架構。

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

KemuHost是一個提供高速、安全且可靠的網頁託管解決方案的平台，涵蓋多種託管服務，適用於各類型網站。

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

HostRiver應用程式專注於客戶，提供先進的伺服器和技術，提供專業的網頁寄存服務，旨在滿足客戶需求。

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

DareToCloud 是一個專注於比利時企業的高端網站維護與託管服務的應用程式，旨在幫助企業擴展。

Arsys

Arsys

arsys.net

Arsys應用程式提供網域註冊及虛擬主機購買服務，伺服器位於西班牙，確保您的網路存在。

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

MilesWeb 是一個印度的網絡託管平台，提供多種託管服務，並具備高效的客戶支持，旨在滿足各類在線需求。

HostZop

HostZop

hostzop.com

HostZop是一個綜合網絡託管解決方案公司，提供共享託管、VPS、專用伺服器等服務，並強調客戶支持和安全性。

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet是一個綜合Web託管平台，提供快速、安全的託管解決方案，支持無限網站、易用管理工具和多種開發環境。

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

UKHost4u應用程序用於管理Web託管服務，包括伺服器管理和域名管理，提供用戶友好的界面和安全存儲選項。

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts提供快速可靠的網絡託管服務，包括共享、WordPress、雲端、VPS和專用伺服器，並具備24/7客戶支持。

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