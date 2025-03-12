Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 專用託管提供者 - 最受歡迎的應用程式

專用託管，也稱為專用伺服器，是一種網頁寄存形式，供應商提供一個或多個專用用於單一客戶端的伺服器。與共用主機或虛擬專用伺服器 (VPS) 主機不同，專用主機可確保伺服器上的所有資源僅指派給用戶端。這種安排授予客戶端對伺服器的完全控制，包括硬體選擇、作業系統選擇、資料庫首選項等等。 這種類型的託管特別適合流量較大的組織或網站。借助專用資源，可以最大限度地減少延遲，並可以顯著提高網站的整體效能。然而，與共享或 VPS 託管服務相比，專用託管往往成本更高。較高的費用是由於客戶承擔伺服器營運成本的全部責任，包括軟體更新、硬體維護和其他相關支出。