專用託管提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 中國澳門特別行政區

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
專用託管，也稱為專用伺服器，是一種網頁寄存形式，供應商提供一個或多個專用用於單一客戶端的伺服器。與共用主機或虛擬專用伺服器 (VPS) 主機不同，專用主機可確保伺服器上的所有資源僅指派給用戶端。這種安排授予客戶端對伺服器的完全控制，包括硬體選擇、作業系統選擇、資料庫首選項等等。 這種類型的託管特別適合流量較大的組織或網站。借助專用資源，可以最大限度地減少延遲，並可以顯著提高網站的整體效能。然而，與共享或 VPS 託管服務相比，專用託管往往成本更高。較高的費用是由於客戶承擔伺服器營運成本的全部責任，包括軟體更新、硬體維護和其他相關支出。
提議新的應用程式
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
HostGator
hostgator.com
HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
Domain.com
domain.com
找到完美的網站域名就像 1-2-3 一樣簡單。購買網域、建立和託管網站，並享受我們專業的線上行銷工具。
GreenGeeks
greengeeks.com
快速、安全且環保的虛擬主機。 網路是環境的巨大污染者。開始在世界領先的環保網路託管供應商上託管您的網站，並對環境產生積極影響！
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds 以具有競爭力的價格提供可靠的雲端解決方案。自 2010 年成立以來，我們的首要宗旨是為全球託管客戶提供最好的客戶服務和產品。我們的專業支援全天候 (24/7) 為客戶提供，並擁有 99.9999% 的正常運作時間保證。 Hostwinds 客戶可以放心，因為他們的託管仍然掌握在可靠的手中。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting 是您的高效能虛擬主機提供者。在其經過微調的 SwiftServer 平台上託管您的網站，該平台具有 Turbo Server 選項，與競爭解決方案相比，頁面載入速度提高了 20 倍。無論您需要共享主機、經銷商主機、VPS 主機或專用主機，A2 Hosting 都能滿足您的需求。享受由 99.9% 正常運作時間保證支援的超可靠服務以及 24/7/365 Guru Crew 支援團隊的專家支援。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是關鍵任務網站和應用程式快速託管解決方案的領導者。擁有穩定的 VPS 或專用主機以獲得流暢的操作。 UltaHost 是一個高效能網站寄存平台，可協助您為任何類型的數位專案獲得快速、穩定且安全的網站，無論是電子商務商店、部落格、公司投資組合、代理行銷、媒體和內容發布、社交網絡，還是中小型企業。它為公司、企業和個人提供共享、廉價的 VPS（虛擬專用伺服器）、VDS（虛擬專用伺服器）和廉價的專用託管解決方案，以使其專案成功。
Zomro
zomro.com
加入 Zomro.com！我們公司提供廣泛的服務：託管、VPS、外匯 VPS、專用伺服器、FTP 儲存、網域註冊、DDOS 攻擊防護、VPN 服務等等。我們自 2014 年開始工作。技術支援隨時準備為您提供協助。伺服器位於荷蘭，提供了網站的高可用性和效能。我們還提供聯盟計劃，讓您輕鬆賺錢。加入並為每位推薦客戶獲得獎勵。無論您是網站管理員、企業家還是網站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服務來確保您的線上形象。
Pair Networks
pair.com
Pair 是一家網站託管公司，擁有超過 25 年的經驗、99.9% 的伺服器正常運行時間以及各種強大的網站託管計劃，所有這些均由真正員工提供的 24/7 友好技術支援提供支援。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立於 2003 年，是一家位於美國新澤西州 Old Tappan 的網站寄存公司，為世界各地的客戶提供最實惠、最可靠的網站寄存解決方案。 AccuWeb Hosting 是一家無債務的私人公司，擁有超過 14 年的經驗。截至目前，AccuWeb Hosting 已為超過 101,025 名滿意的客戶提供服務，而且數字還在增加。 AccuWeb Hosting 的線上支援人員每週 7 天、每天 24 小時開放。為了您的方便，您可以提出支援請求或參與即時線上聊天。所有的票證和聊天請求都得到了高技能的 3 級託管技術人員的滿意答案。大多數支援請求都會在 30 分鐘內...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私人且獨立資助的網站寄存供應商，成立於 2019 年 11 月，其團隊致力於提供快速、安全和可靠的網站寄存服務。 HostArmada 不僅僅是一家網頁寄存公司。我們是一支充滿熱情的團隊，致力於為客戶提供卓越的託管服務。我們的重點是提供快速、安全和可靠的網站託管服務，以滿足全球企業和個人的獨特需求。在 HostArmada，我們了解每個企業都是不同的，這就是為什麼我們提供廣泛的託管解決方案來滿足各種規模的公司（從小型新創公司到大型企業）的需求。我們的託管服務包括共享託管、經銷商託管、VPS 託管和專用 CPU VPS，所有這些均由強大的雲端基礎架構支持，可確保您網站...
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in 是印度的網站寄存供應商，提供價格實惠且可靠的網站寄存服務，正常運作時間為 99.99%，並提供免費 SSL。他們接受付款並提供 NVMe SSD 磁碟空間。根據用戶評論和專家意見，IntecHost.in 提供快速、安全的伺服器和實惠的定價計劃
MyLightHost
mylighthost.com
為所有網頁寄存套餐提供無限頻寬。您的網站永遠不會因為頻寬問題而宕機。
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja，印度領先的網站寄存公司 以實惠的價格提供高速、響應靈敏、功能齊全的網域和主機。它是印度頂級域名註冊和網站託管公司之一。
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting 經銷商虛擬主機方案允許使用者建立自己的虛擬主機公司，而不必擔心管理自己的伺服器。
StableHost
stablehost.com
StableHost 是一種低成本的網站託管服務，提供從按月到按年的服務計劃。提供企業、經銷商和 VPS 託管以及標準網站寄存服務。
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost 是全球領先的網站寄存及相關服務供應商。我們為世界各地數百名用戶提供全面的工具，因此任何人，無論是新手還是專業人士，都可以上網並利用我們的網站寄存套餐蓬勃發展。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是專用伺服器領域的全球領導者，為所有工作負載提供最先進的技術、無與倫比的網路以及以客戶需求為中心的方法。 DataPacket 的庫存擁有超過 3000 個裸機，這些裸機具有非共享的 10–200GE 上行鏈路，位於六大洲的 51 個資料中心。為了確保低延遲和可靠的資料傳輸，他們經營強大的網絡，可直接存取 16 家頂級傳輸供應商和 300 多個私人對等合作夥伴。獨特的是，DataPacket 熟練的 L2-L3 內部支援工程師可以透過電話、電子郵件、線上聊天或 Slack 全天候 24/7 即時提供服務，隨時準備協助您直接解決任何問題。沒有聊天機器人，也沒有幾天來回跳動的...
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我們透過安全領先、與雲端無關並始終為業務成果提供解決方案來滿足客戶在數位化和 IT 轉型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服務組合，從公有雲到私有雲再到多租戶雲，從主機託管到災難復原、安全性等。
HostEurope
hosteurope.de
網路成功的背後在於最高水準的效能。我們也透過專門的專家和領先的技術來滿足您的託管需求。
BGOcloud
bgocloud.com
提供廣泛的託管解決方案，包括 cPanel 託管、專業級 KVM VPS、經濟實惠且可靠的 OpenVZ VPS、Mikrotik 基於雲端的路由器等等。
GetLark
getlark.com
我們創建 GetLark 是因為我們都注意到託管服務可以更簡單且用戶友好。我們相信網站託管的未來是簡單的。這是DigitalOcean幾年前在雲端運算市場領域發起的革命。我們的使命是為網頁開發人員提供最好的共享託管。我們專注於現有產品的改進，目標是成為世界上最好的共享託管解決方案。作為一群經驗豐富的產品專家和技術愛好者，我們希望（而且我們能夠）改變市場格局的現狀。希望您能幫助我們解決這個問題！
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一個平台，讓創意和企業在網路上展示。為了在 9 年內為超過 10 萬名客戶實現這一目標，我們設計的服務旨在讓每個人都能在網路上獲得可見度。我們是一站式網站寄存服務供應商，在同一屋簷下提供所有寄存相關服務。我們提供高階專用伺服器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、網域註冊、WordPress 虛擬主機、Linux 虛擬主機和 SSL 憑證。我們的客戶是我們的第一要務，這使得我們的服務本身就處於一流水平，而品質保證是我們所有服務的支柱。我們致力於為人們在線上和線下開始、成長和製作圖像鋪平道路！
HostStage
host-stage.net
我們的核心目標是推動客戶在網路上取得成功，幫助他們實現財務獨立。因此，我們不僅關注客戶滿意度，還邀請用戶向我們介紹他們的項目，以便以前所未有的個人化方式為他們提供服務。
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco 是領先的託管提供者之一，提供免費託管和低成本專業託管。我們的託管價格從每月 0.00 美元到 2.20 美元不等。所有託管方案均附帶 cPanel、免費 SSL、免費遷移、無限資源等等。 Hostpoco 為共享和經銷商託管提供 30 天退款保證。我們提供託管服務，並致力於協助解決客戶的每一個問題。
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific 虛擬主機、專用伺服器、VPS、雲端服務和網域名稱。
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media 自2008 年起提供一系列網頁寄存，如WordPress、Lucee、VPS 和專用伺服器以及網域服務。信賴的良好企業成立託管公司。 Host Media 為傑出個人的支持者感到自豪，例如贊助 F1 學院車手 Abbi Pulling 以及為英國各地的慈善機構提供免費網域和主機。
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 為企業和技術愛好者提供廣泛的 IT 服務。從網路託管到虛擬資料中心、專用伺服器和儲存解決方案，我們的所有服務都受益於持續創新，並定期豐富新功能。
Hostitbro
hostitbro.com
透過快速、安全的網站寄存開始您的線上之旅，讓您席捲網路。在 HostItBro，您可以選擇各種與網站寄存相關的服務，包括網域註冊、LiteSpeed 伺服器共享託管。如果您正在尋找： ✅ 易於使用的 cPanel ✅ 24/7 專業即時聊天支援 ✅ 速度提升 8 倍的 WordPress 寄存 ✅ 99.9% 的正常運行時間保證 ✅ 實惠的價格
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UK2 的網域和託管解決方案，擁有 24/7 技術支援和 20 年經驗。查看最新優惠，獲取在線表達想法所需的一切。
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb 是一家世界級的網頁寄存公司。我們非常致力於透過我們的託管和 IT 專家將您的業務基礎設施提升到新的水平。我們高度先進的技術系統和網路使我們能夠提供客製化的解決方案，希望這使我們與眾不同並與眾不同。我們致力於根據您的需求和可靠性提供量身訂製的服務，讓您滿意。我們透過智慧技術確保您的可靠性，並且我們相信品質。
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、電子郵件和主機網站寄存服務以及網域註冊。
UmbHost
umbhost.net
快樂的託管公司 Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost 擁有由 Umbraco 認證大師維護的基礎設施。銀牌 Umbraco 合作夥伴
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb 提供完整的網路服務組合，專注於客戶的成功。
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 自 2001 年開始營業。現在，RoseHosting 提供優質、完全託管的 Linux VPS 託管服務，具有企業級硬體和終極效能。
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting 的雲端託管基於其客製化的雲端技術，該雲端託管平台速度快如閃電、可擴展，並允許您自訂您的計劃。它提供 24/7 超級友好的支援。
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 幫助網站和商店更快上線並實現成長。 23 多年來，我們一直為小型企業、大型企業以及為其創作的設計師、開發人員和機構提供服務和支援。無論我們是投資新功能、功能、產品，或是投資組合收購，我們始終不斷創新，以滿足我們所服務社區的需求。用戶信任 Nexcess，因為我們在世界各地經營數十萬個網站和商店。我們的客戶每天都依賴我們提供更快的速度、更強的安全性、固有的可擴展性以及超越的支援。 - 23 年的託管經驗- 管理500,000 個網站- 10 個全球資料中心- 受人尊敬的合作夥伴和聯盟計劃- Inc. 5000 11 次獲獎者- Magento 協會白金合作夥伴- 24/7/365...
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost成立於2017年。這肯定會將您網站的效能提高近 10 到 100 倍。他們以非常實惠的價格提供 Linux 共享主機、Windows 共享主機、Linux VPS、Windows VPS、專用伺服器等。 KemuHost 是發展最快的網站寄存解決方案供應商之一。 KemuHost 不斷革新新方法，提供輕快、堅不可摧且可靠的網站寄存解決方案，使人們能夠充分利用其數位存在的潛力。 KemuHost 總部位於印度，為全球用戶提供全面的工具，因此任何人，無論是新手還是專業人士，都可以透過我們的網站寄存解決方案上網並發展他們的數位形象。他們在澳洲、加拿大、法國、德國、波蘭、新加坡和英國設...
HostRiver
hostriver.ro
我們始終關注客戶，因為他們值得我們給予所有關注。首先，他們是我們的朋友，而不僅僅是我們的客戶。這就是我們提供及時和專業支援的原因，因為它們是 HostRiver 的首要任務。我們提供最新一代的伺服器和技術，提供最好的網站託管服務。如果我們想要發展我們的業務，在此之前我們需要滿足任何客戶，這就是我們的目標。
Fozzy
fozzy.com
高品質和快速的共享主機 Fozzy 。可靠的 VPS 和域名註冊。我們很樂意 24/7 解答您的問題
DareToCloud
daretocloud.com
專門為比利時規模化公司提供優質網站維護和託管機構。
Arsys
arsys.net
註冊您的網域並透過 Arsys 購買託管服務。我們的伺服器位於西班牙，可以保證您的網路存在。
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb 於 2012 年推出，是印度快節奏的領先網站寄存服務供應商之一。在 MilesWeb，我們的目標是透過精心設計的託管計劃和日復一日的無盡客戶服務來滿足所有業務需求！我們承諾提供超越客戶期望的服務！在我們的旅程中，我們有才華橫溢的員工陪伴，幫助我們在競爭中保持領先。開始為您的企業選擇值得信賴且可靠的託管合作夥伴！
CDmon
cdmon.com
CDmon 專注於主機代管、網站寄存和網域註冊解決方案。
HostZop
hostzop.com
Hostzop 是一家位於印度欽奈的完整網路解決方案公司。它為您提供最好的客戶滿意度。 Hostzop 一直在印度金奈以最具競爭力的價格提供可靠的託管服務。我們強調提供更好的服務，確保流程的每一步都有您的陪伴；從建議合適的網域到線上託管您的網站。透過 Hostzop 透過經濟實惠的網站寄存計畫拓展您的線上業務。當市場上充斥著網頁設計機構時，找到最好的託管提供者可能非常困難。我們是印度欽奈的一家領先託管公司。您可以使用我們的經銷商託管套餐來發展您的業務。我們的專用伺服器非常適合在一台伺服器上託管多個網站。
FastComet
fastcomet.com
FastComet 在提供高品質網頁寄存體驗的三個最重要方面實現了卓越——速度、安全性和客戶服務。超越您期望的服務和您即將愛上的功能！
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u 最初是一家向英國本地客戶提供網站寄存服務的小型企業。自成立以來的 20 多年裡，他們的業務範圍已擴大到覆蓋整個英國，並擴大了資料中心和網路能力。作為直接網路營運商，UKHost4u 提供低成本、高可靠性的網路託管計劃和解決方案，適合從小型新創公司一直到大型企業客戶的任何人。 UKHost4u 提供的一些服務包括專用伺服器、雲端解決方案、VOIP 套餐、網域名稱、SSL 憑證等等。最近推出的UKhost4u 雲端解決方案提供了高可擴展性，可自由配置您自己的雲端環境，設定您自己的限制，以便您的Web 應用程式和網站在高峰時段出現負載峰值或其他消耗變化時保持可用。開始我們的 14 ...
Fasthosts
fasthosts.co.uk
從伺服器和雲端到網域和網站，Fasthosts 都能滿足您的需求。透過真人的 24/7 支援獲得快速、可靠和靈活的託管。