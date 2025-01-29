決策軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

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決策軟體，也稱為決策支援軟體，簡化了做出有效決策的過程。這些工具可幫助企業得出明智的結論並將結果傳播給相關利害關係人。雖然有各種軟體選項可以引導企業進行決策，但決策工具是專門的產品，可以在整個決策過程中提供多種幫助途徑。主要功能通常包括場景分析、成本效益分析、共識追蹤和先前決策的追蹤。使用者可以輸入或匯入相關資料進行分析，從而增強決策過程。決策軟體對於任何類型的團隊都很有價值，特別是在實體組環境中或在不同地點進行協作的遠端團隊。 決策軟體中的某些功能與會議管理和董事會管理軟體中的功能重疊，特別是共識追蹤。然而，專用決策工具提供了更廣泛的功能來支援決策過程並與利害關係人分享結果。此外，與董事會管理軟體不同，這些工具並非專為最高管理階層主管或董事會成員設計。
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ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange 是人工智慧參與和體驗平台，可加深參與、增強數據並提供更快、更輕鬆的分析和操作，讓您不會浪費任何時間。 ✔️ 透過更豐富、更個人化的互動來獲得更好的見解。從多種方法中進行選擇，以統一定量和定性資料收集並揭示細微差別。 ✔️ 透過在 ThoughtExchange 平台中整合人工智慧分析，參與者的見解可以在幾分鐘而不是幾個月的時間內轉化為可操作的、有針對性的解決方案。 ✔️ 人工智慧分析您的參與數據，將其與您組織的背景資訊結合，並在幾秒鐘內為個人或團體制定個人化的行動計畫。無論您是專注於長期核心參與還是希望獲得臨時回饋，ThoughtExchange 都可以在一個平台上支援您的所有參與計劃。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。
Nasdaq
nasdaq.com
在納斯達克，我們的目標是促進所有人的經濟進步。我們為更強大的經濟提供動力，創造更公平的機會，為建立更永續的世界做出貢獻，幫助我們的社區、客戶、員工和各種背景的人們充分發揮潛力。
Runway Financial
runway.com
Runway 是一種現代且直觀的方式，可為團隊中的每個人建模、規劃和協調您的業務。 Superhuman、AngelList 和 818 Tequila 等高成長公司信任 Runway 充滿信心地管理其財務營運並推動策略決策。
Howspace
howspace.com
Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！
Visyond
visyond.com
將您的 Excel 變成任何人都可以駕駛的洞察機器。將電子表格視覺化為預測儀表板，自動化財務報表，並協作進行假設分析和風險分析，同時保護模型、敏感資料並準確控制每個人可以與之互動的程度。保持電子表格的靈活性 - 使用熟悉的 Excel 語法 - 包括動態數組和 XLOOKUP - 快速分析模型及其場景，並為您的團隊建立互動式視覺化。盡在掌控 - 提高團隊的能力，以您控制的安全且有組織的方式從中央電子表格中獲取見解並向其提供資訊。在幾分鐘內獲得答案 - 為您的團隊建立一個視覺化層，以詢問中心模型的「假設」問題，分析場景和風險，並在幾分鐘內分享互動式見解。錯誤更少，安全性更高 - 提高數據準確性，降低錯誤風險，保護敏感信息，並更快地做出更好的決策。
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop 是首選的企業決策智慧平台，可推動整個商業組織更好、更快地做出決策。決策是公司最有價值的資產。我們的系統透過灌輸有效的決策流程、改善協作和記錄決策以從結果中學習並推動卓越績效，幫助團隊做出最佳決策。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套線上工具和流程，可協助個人和團體進行決策、確定優先順序、物有所值分析以及了解利害關係人的偏好。 1000minds 基於 PAPRIKA 演算法，用於多標準決策 (MCDM) 和聯合分析（或選擇建模）。我們的聯合調查使您能夠與任意數量的參與者（可能是 1000 個）一起運行聯合分析（選擇建模或離散選擇實驗）！發現人們在做出涉及權衡的選擇時最重要的事情。 * 利害關係人遵循哪些標準，例如公民在做決定時會考慮什麼？ * 新產品設計的哪些屬性對消費者來說最重要？ * 它們的權重（部分效用）是多少，代表它們的相對重要性？ 1000minds 因其科學有效性和用戶友好性而獲得國際認可，並獲得創新獎。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是產品發現的終極工具，旨在彌合產品團隊與其用戶之間的差距。 UserVoice 提供全面的回饋管理系統，使公司能夠收集使用者的建議和見解、確定優先順序並採取行動。透過直覺的介面，使用者可以提交他們的想法，對現有想法進行投票，並追蹤建議的進度，從而促進品牌與其客戶之間的透明度和信任。先進的分析工具為產品團隊提供了對客戶真正需求的清晰洞察，使他們能夠做出明智的決策並建立與用戶群產生共鳴的產品。 UserVoice 不僅提供回饋；還提供回饋。它是關於利用集體智慧的力量來建立更好、更以客戶為中心的產品。
airfocus
airfocus.com
Airfocus提供了現代化的模塊化項目管理平台。它為團隊提供了一個完整的解決方案，以管理和交流他們的策略，優先考慮其工作並解決正確的問題。 Airfocus考慮了靈活性，可讓您快速自定義平台以滿足您的需求，而不會破壞團隊的工作方式。
Productboard
productboard.com
Productboard 是一個產品管理平台，透過了解客戶的需求、確定下一步要建立的優先事項以及圍繞路線圖協調每個人，幫助產品團隊更快地將合適的產品推向市場。包括 Microsoft、Zoom、1-800-Contacts 和 UiPath 在內的 6,000 多家公司使用 Productboard 來了解用戶的需求，確定下一步要建立的內容的優先級，並圍繞他們的路線圖團結每個人。 Productboard 在舊金山、布拉格和溫哥華設有辦事處，並獲得 Dragoneer Investment Group、Tiger Global Management、Index Ventures、Kleiner Perkins、Sequoia Capital、Bessemer Venture Partners 和 Credo Ventures 等領先投資者的支持。
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle 透過快速有效地吸收利害關係人的集體智慧，幫助領導者做出更高品質的決策。 Powernoodle 是最強大且易於使用的決策參與平台。雲端技術與 50 年的認知、行為和決策科學相融合，以關注利益相關者，並最大限度地減少大多數組織中常見的妨礙做出高品質決策的偏見、障礙和功能障礙。借助 Powernoodle，領導者可以快速輕鬆地創建結構化決策活動，優化利害關係人的參與，並建立信心執行和超越表現所需的一致性。 Powernoodle，以科學為動力，以人為本：高效的平行工作流程可帶來更高的效率和敏捷性。花在會議上的時間較少，而將寶貴的時間回饋給利害關係人進行其他活動。更短的收集見解、辯論和決策的周期意味著更快的執行時間和價值。突破障礙智能規避並最大程度地減少影響決策品質的物理障礙、認知偏誤和功能失調行為。 Powernoodle 讓更多合適的人參與合適的活動，貢獻他們的知識和觀點。強大的對話引擎激發了不同見解的貢獻，其強大的數據分析提高了參與度。透明且包容的 Powernoodle 體驗建立了對決策活動的信任和支持。內建決策記錄可作為記錄決策過程的單一事實來源，從而提高透明度、信心和信任。強大且不斷成長的 60 多個決策模型範本庫涵蓋最常見的主題領域，使領導者能夠快速輕鬆地創建最適合其特定情況的有效決策參與流程。 Powernoodle 是雲端技術與認知、行為和決策科學的獨特融合，成為一個強大且易於使用的決策參與平台。領導者快速有效地利用利害關係人的集體智慧來做出更高品質的決策。簡而言之，Powernoodle 是更好的決定方式。 https://bit.ly/Powernoodle-In-Action https://vimeo.com/408587881
Loomio
loomio.org
厭倦了無限的電子郵件鍊和冗長的會議，這些會議似乎永遠無法達成集體決策或結果？您需要 Loomio：一個協作平台，可以改變團隊決策、討論想法和線上協作的方式。 Loomio 是人們共同討論和做出決策的安全場所，它將討論論壇與決策支援和促進工具相結合，幫助您的團隊取得明確的成果。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都建立在隨機分散的數據和意見上。 Fibery可幫助您分析用戶反饋或市場信號並確定最佳見解，以便您知道接下來要做什麼。 💡在Fibery.io上免費進行14天的免費試用。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。