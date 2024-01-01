決策軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 科克斯（基靈）群島 最受歡迎 最近新增

決策軟體，也稱為決策支援軟體，簡化了做出有效決策的過程。這些工具可幫助企業得出明智的結論並將結果傳播給相關利害關係人。雖然有各種軟體選項可以引導企業進行決策，但決策工具是專門的產品，可以在整個決策過程中提供多種幫助途徑。主要功能通常包括場景分析、成本效益分析、共識追蹤和先前決策的追蹤。使用者可以輸入或匯入相關資料進行分析，從而增強決策過程。決策軟體對於任何類型的團隊都很有價值，特別是在實體組環境中或在不同地點進行協作的遠端團隊。 決策軟體中的某些功能與會議管理和董事會管理軟體中的功能重疊，特別是共識追蹤。然而，專用決策工具提供了更廣泛的功能來支援決策過程並與利害關係人分享結果。此外，與董事會管理軟體不同，這些工具並非專為最高管理階層主管或董事會成員設計。