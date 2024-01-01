決策軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

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決策軟體，也稱為決策支援軟體，簡化了做出有效決策的過程。這些工具可幫助企業得出明智的結論並將結果傳播給相關利害關係人。雖然有各種軟體選項可以引導企業進行決策，但決策工具是專門的產品，可以在整個決策過程中提供多種幫助途徑。主要功能通常包括場景分析、成本效益分析、共識追蹤和先前決策的追蹤。使用者可以輸入或匯入相關資料進行分析，從而增強決策過程。決策軟體對於任何類型的團隊都很有價值，特別是在實體組環境中或在不同地點進行協作的遠端團隊。 決策軟體中的某些功能與會議管理和董事會管理軟體中的功能重疊，特別是共識追蹤。然而，專用決策工具提供了更廣泛的功能來支援決策過程並與利害關係人分享結果。此外，與董事會管理軟體不同，這些工具並非專為最高管理階層主管或董事會成員設計。
提議新的應用程式
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客戶為中心的產品管理平台。加速創新，創造可增加收入並提高生產力的產品。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供現代化的模組化專案管理平台。它為團隊提供了一個完整的解決方案來管理和傳達他們的策略、確定工作的優先順序並解決正確的問題。 Airfocus 的設計充分考慮了靈活性，讓您可以快速自訂平台以滿足您的需求，而不會中斷團隊的工作方式。
Powernoodle
powernoodle.com
協作公平，變得簡單。 Powernoodle 的協作和促進軟體可協助您非同步構思、共同做出決策並傳達行動計劃。創造一種更具包容性的合作方式，引導您的團隊採取行動。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
Loomio
loomio.org
厭倦了無限的電子郵件鍊和冗長的會議，這些會議似乎永遠無法達成集體決策或結果？您需要 Loomio：一個協作平台，可以改變團隊決策、討論想法和線上協作的方式。 Loomio 是人們共同討論和做出決策的安全場所，它將討論論壇與決策支援和促進工具相結合，幫助您的團隊取得明確的成果。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款 AI 驅動的報告工具，可協助您建立自訂報告和儀表板、視覺化見解，並將數據分析嵌入到您喜愛的應用程式中，利用人工智慧的力量自動產生報告。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Nasdaq
nasdaq.com
在納斯達克，我們的目標是促進所有人的經濟進步。我們為更強大的經濟提供動力，創造更公平的機會，並為更永續的世界做出貢獻，幫助我們的社區、客戶、員工和各種背景的人們充分發揮潛力。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套線上工具和流程，可協助個人和團體進行決策、確定優先順序、物有所值分析以及了解利害關係人的偏好。 1000minds 基於 PAPRIKA 演算法，用於多標準決策 (MCDM) 和聯合分析（或選擇建模）。我們的聯合調查使您能夠與任意數量的參與者（可能是 1000 個）一起運行聯合分析（選擇建模或離散選擇實驗）！發現人們在做出涉及權衡的選擇時最重要的事情。 * 利害關係人遵循哪些標準，例如公民在做決定時會考慮什麼？ * 新產品設計的哪些屬性對消費者來說最重要？ * 它們的權重（部分效用）是多少，代表它們的相對重要性？ 1000minds 因...
Runway Financial
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您不討厭的金融平台。 Runway 是一種現代且直觀的方式，可為團隊中的每個人建模、規劃和協調您的業務。
Visyond
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將您的 Excel 變成任何人都可以駕駛的洞察機器。將電子表格視覺化為預測儀表板，自動化財務報表，並協作進行假設分析和風險分析，同時保護模型、敏感資料並準確控制每個人可以與之互動的程度。保持電子表格的靈活性 - 使用熟悉的 Excel 語法 - 包括動態數組和 XLOOKUP - 快速分析模型及其場景，並為您的團隊建立互動式視覺化。盡在掌控 - 提高團隊的能力，以您控制的安全且有組織的方式從中央電子表格中獲取見解並向其提供資訊。在幾分鐘內獲得答案 - 為您的團隊建立一個視覺化層，以向中心模型提出「假設」問題，分析場景和風險，並在幾分鐘內分享互動式見解。錯誤更少，安全性更高 - 提高數據準確性，...
Cloverpop
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Cloverpop 是首選的企業決策智慧平台，可推動整個商業組織更好、更快地做出決策。決策是公司最有價值的資產。我們的系統透過灌輸有效的決策流程、改善協作和記錄決策以從結果中學習並推動卓越績效，幫助團隊做出最佳決策。
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Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！
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