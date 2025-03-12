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最受歡迎 最近新增 DDoS 防護軟體 - 最受歡迎的應用程式

分散式阻斷服務 (DDoS) 保護工具旨在保護網路基礎架構、網站和應用程式免受 DDoS 攻擊。這些攻擊以過多的流量淹沒網站，這些攻擊通常是由感染惡意軟體的受感染設備形成的殭屍網路產生的。 DDoS 防護解決方案透過監控網路流量並為正常活動建立基準來發揮作用。當流量意外激增時，網路過濾器會偵測到這些異常情況，並將可疑流量重新路由到受控環境，防止其破壞目標網站或服務。