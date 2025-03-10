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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
分散式阻斷服務 (DDoS) 保護工具旨在保護網路基礎架構、網站和應用程式免受 DDoS 攻擊。這些攻擊以過多的流量淹沒網站，這些攻擊通常是由感染惡意軟體的受感染設備形成的殭屍網路產生的。 DDoS 防護解決方案透過監控網路流量並為正常活動建立基準來發揮作用。當流量意外激增時，網路過濾器會偵測到這些異常情況，並將可疑流量重新路由到受控環境，防止其破壞目標網站或服務。
提議新的應用程式
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Mlytics
mlytics.com
Mlytics是一款智能多CDN解決方案的應用，能提升網站性能，監控和管理多個CDN，並自動將流量導向最佳CDN。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Edgio
edg.io
Edgio是一個整合平台，幫助企業更快、安全地傳遞網頁和流媒體內容，提供高性能的Web應用程序和安全性功能。
DataDome
datadome.co
DataDome是一個網絡安全應用，專門保護網站及應用程序免受機器人和欺詐攻擊，並提供實時威脅檢測和緩解措施。
SiteLock
sitelock.com
SiteLock 是一款網站安全工具，提供連續掃描、監視及自動刪除惡意軟件，增強網站性能和保護安全。
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