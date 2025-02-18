DDoS 防護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土克斯及開科斯群島

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
分散式阻斷服務 (DDoS) 保護工具旨在保護網路基礎架構、網站和應用程式免受 DDoS 攻擊。這些攻擊以過多的流量淹沒網站，這些攻擊通常是由感染惡意軟體的受感染設備形成的殭屍網路產生的。 DDoS 防護解決方案透過監控網路流量並為正常活動建立基準來發揮作用。當流量意外激增時，網路過濾器會偵測到這些異常情況，並將可疑流量重新路由到受控環境，防止其破壞目標網站或服務。
提議新的應用程式
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲（Alibaba Cloud）成立於2009年，是雲計算和人工智能的全球領導者，為200多個國家和地區的數千個企業，開發商和政府組織提供服務。致力於客戶的成功，阿里巴巴雲將作為其在線解決方案的一部分提供了可靠，安全的雲計算和數據處理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成為奧運會的官方雲服務合作夥伴。
Fastly
fastly.com
迅速是美國雲計算服務提供商。它將其網絡描述為邊緣雲平台，該平台旨在幫助開發人員將其核心雲基礎架構擴展到網絡邊緣，更接近用戶。快捷的邊緣雲平台包括其內容交付網絡（CDN），圖像優化，視頻和流，雲安全和負載平衡服務。迅速的雲安全服務包括拒絕服務攻擊保護，緩解機器人和Web應用程序防火牆。快速的Web應用程序FireWall使用開放的Web應用程序安全項目ModSecurity Core規則與其自己的規則集一起設置。 快捷的平台建在清漆之上。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Edgio
edg.io
Edgio（納斯達克股票代碼：EGIO）幫助公司更快、更安全、更可控地提供線上體驗和內容。我們的開發人員友善、全球規模的邊緣網路與我們完全整合的應用程式和媒體解決方案相結合，為交付高效能、安全的網路資產和串流內容提供了單一平台。透過這個完全整合的平台和端到端邊緣服務，公司可以更快、更安全地交付內容，從而提高整體收入和業務價值。所有服務都在我們擁有 250 Tbps 頻寬容量的私人全球網路邊緣運行。我們處理所有網路流量的 5%，並且正在快速成長。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、Yahoo、Shoe Carnival、加拿大冰球聯盟、World Champion Fantasy、Mars Wrigley、Coach 和 Kate Spade 的信任和依賴。
StackPath
stackpath.com
StackPath 是一家美國邊緣運算平台供應商，總部位於德州達拉斯。其創始團隊由 Lance Crosby 領導，他也是 SoftLayer Technologies 的聯合創始人，該公司於 2013 年被 IBM 收購。
SiteLock
sitelock.com
SiteLock 是網站安全解決方案的全球領導者，也是唯一提供完整的基於雲端的網站保護的供應商。其 360 度監控可偵測並修復威脅、防止未來攻擊、提高網站效能並滿足各種規模企業的 PCI 合規性標準。該公司成立於 2008 年，為全球超過 1,200 萬個網站提供保護。欲了解更多信息，請訪問 sitelock.com。
Mlytics
mlytics.com
我們設想一個更可靠、更快速、更安全、具有多種選擇和透明度的網路世界。 Mlytics 利用智慧多 CDN 解決方案來幫助提高您的網站在全球範圍內的效能並防止停機。我們開發了一個獨特的體驗交付平台，只需點擊幾下即可提供單一視圖來監控、比較、存取、獲取和管理多個 CDN。使用者可以享受最佳的數位內容體驗，因為我們的全自動、智慧負載平衡解決方案始終將流量引導至效能最佳的 CDN。
DataDome
datadome.co
DataDome 的機器人和線上詐欺防護以無與倫比的準確性和零妥協來阻止攻擊。我們的平台由多層機器學習提供支持，每天分析 5 兆個訊號，並即時適應和掃描每個請求。 2023 年，DataDome 阻止了超過 3,160 億次詐欺攻擊。全球領導者（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 來保護其網站、行動應用程式和 API 免受帳戶詐欺、支付詐欺、撞庫、DDoS、廣告詐欺等侵害。 DataDome 憑藉創紀錄的價值實現時間，提供透明的見解、24/7 SOC 專業知識、輕鬆部署和 50 多個整合。此解決方案不會為受保護的端點增加任何延遲，借助 26 個以上的區域 PoP 和自動擴展技術，可以在 2 毫秒內回應每個請求。 DataDome 對消費者來說是無摩擦的，同時提供最佳保護，並提供唯一安全、用戶友好且符合隱私的驗證碼和設備檢查，這是第一個隱形替代方案。 DataDome 提供額外的解決方案，專門用於打擊帳戶和廣告詐欺。 DataDome Ad Protect 可偵測廣告詐欺，使行銷人員能夠優化其行銷活動。 DataDome 的帳戶保護解決方案透過分析使用者意圖，提供全面的保護，防止人為驅動和機器人驅動的帳戶詐欺。