約會應用程式 - 最受歡迎的應用程式 - 烏干達

Grindr

grindr.com

Grindr是一個基於位置的社交網絡和在線約會應用程序，用於同性戀，BI，跨性別者和同性戀者。它是同性戀者於2009年3月推出的同性戀者的最早的地年代應用程序之一，此後已成為世界上最大，最受歡迎的同性戀移動應用程序。它在免費版本和高級版本的iOS和Android設備上可用（後者稱為Grindr Xtra和Grindr Unlimited）。 該應用程序允許成員創建個人資料並使用其GPS位置將其放置在級聯體上，在那裡他們可以瀏覽其他距離排序的其他配置文件，並根據一個人的過濾器設置而被附近和遙遠的成員查看。在網格視圖中選擇個人資料照片將顯示該成員的完整個人資料和照片，以及聊天的選項，發送“ TAP”，發送圖片，視頻通話並共享一個人的確切位置。