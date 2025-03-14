資料庫安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料庫安全工具對於企業保護資料庫中儲存的資料並確保其正確使用至關重要。其中許多工具還提供資料庫活動監控，追蹤資料庫內的操作，以確保只有授權的個人才能存取敏感資訊。常見功能包括資料庫評估和安全測試，有助於維護安全標準並模擬潛在威脅。加密是另一個關鍵功能，可確保資料在發生洩漏或駭客攻擊時仍然無法存取。這些工具可以保護資料庫，無論它們是在本地、雲端還是混合環境中，但具體功能可能會因解決方案而異。公司實施這些工具是為了為其資料添加額外的保護層。
提議新的應用程式
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity是一個數據保護平台，幫助組織有效管理與保護敏感數據，確保數據隱私和遵守監管標準。
JackDB
jackdb.com
JackDB是一個安全的Web數據庫客戶端，支持多種數據庫，提供查詢編輯、模式管理和安全功能，適合數據管理和分析。
Satori
satoricyber.com
Satori是一個數據安全平台，可幫助數據團隊管理數據訪問和保護敏感數據，確保符合安全和合規要求。