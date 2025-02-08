資料庫安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 獅子山

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料庫安全工具對於企業保護資料庫中儲存的資料並確保其正確使用至關重要。其中許多工具還提供資料庫活動監控，追蹤資料庫內的操作，以確保只有授權的個人才能存取敏感資訊。常見功能包括資料庫評估和安全測試，有助於維護安全標準並模擬潛在威脅。加密是另一個關鍵功能，可確保資料在發生洩漏或駭客攻擊時仍然無法存取。這些工具可以保護資料庫，無論它們是在本地、雲端還是混合環境中，但具體功能可能會因解決方案而異。公司實施這些工具是為了為其資料添加額外的保護層。
提議新的應用程式
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一個資料安全平台，可讓資料團隊幫助使用者快速處理數據，同時滿足安全性和合規性要求。這反過來又可以幫助公司透過數據取勝，並更快地為人工智慧做好準備。 Satori 不斷發現資料庫、湖泊和倉庫中的敏感數據，追蹤數據使用情況並動態應用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的資料保護解決方案和產品可以透過受保護的動態資料共享來提高您的業務能力。我們全面的方法使您能夠解鎖您的資料並將其變為現實。無論您的資料存放、移動或使用在何處，包括本地端、雲端以及兩者之間的任何地方，Protegrity 資料保護軟體都能提供最全面的保護。
JackDB
jackdb.com
JackDB 是一個安全的協作環境，適合您的查詢和資料驅動的見解。