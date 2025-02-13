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最受歡迎 最近新增 資料庫安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葛摩

資料庫安全工具對於企業保護資料庫中儲存的資料並確保其正確使用至關重要。其中許多工具還提供資料庫活動監控，追蹤資料庫內的操作，以確保只有授權的個人才能存取敏感資訊。常見功能包括資料庫評估和安全測試，有助於維護安全標準並模擬潛在威脅。加密是另一個關鍵功能，可確保資料在發生洩漏或駭客攻擊時仍然無法存取。這些工具可以保護資料庫，無論它們是在本地、雲端還是混合環境中，但具體功能可能會因解決方案而異。公司實施這些工具是為了為其資料添加額外的保護層。