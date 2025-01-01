數據視覺化工具 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料視覺化工具和軟體對於將資料和指標轉換為圖表和圖形等視覺表示至關重要。這些輔助工具使公司能夠即時監控業務指標和關鍵績效指標 (KPI)，有助於更深入地了解績效和目標。這些視覺化可以採用圖表、圖形、報告和儀表板的形式，使數據理解更容易。特別是儀表板，提供各種視覺化選項，例如記分卡和用戶友好的公司數據顯示，使用戶能夠有效追蹤趨勢和 KPI。許多數據視覺化軟體包都具有直覺的拖放介面和其他用戶友好的功能，使非技術用戶能夠輕鬆創建儀表板。然而，一些軟體還提供高級功能，包括透過編碼建立儀表板。這些工具可以從文件上傳、資料庫和業務應用程式等不同來源獲取數據，但整合某些應用程式或資料庫可能需要 IT 協助或編碼專業知識。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。
Kittl
kittl.com
Kittl 是一款使用 AI 技術的設計工具，能根據用戶文本快速生成圖像和插圖，適合各種創意項目。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio是一個數據可視化工具，幫助用戶創建自定義報告和儀表板，支持多種數據來源並可共享和自動更新報告。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Litmaps
litmaps.com
Litmaps是一個研究發現工具，通過互動引文地圖及搜索工具，幫助研究人員理解學術文獻的關聯與趨勢。
Rose AI
rose.ai
Rose是一款AI驅動的工具，用於簡化數據研究過程，包括查找、清理、可視化和轉換數據。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。
Grow
grow.com
Grow是一個無需編碼的商業智慧平台，幫助組織透過數據驅動決策，整合ETL、資料倉儲及視覺化，讓每個人都能即時獲取洞察。
Flourish
flourish.studio
Flourish是一個數據可視化平台，提供交互式和可訪問的圖表功能，支持屏幕閱讀器和鍵盤導航，便於不同用戶使用。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics是一個專為行銷代理商設計的報告平台，整合多個行銷渠道，提供自訂儀表板和報告，自動化數據管理。
Infogram
infogram.com
Infogram是一個簡易的資訊圖表製作工具，讓用戶創建和分享美麗的資訊圖、在線報告和互動地圖。
Venngage
venngage.com
Venngage是一個用於創建視覺內容的工具，提供多種模板，幫助用戶輕鬆設計信息圖表和報告，適合商業溝通和數據可視化。
Grist
getgrist.com
Grist是一款將電子表格、數據庫和應用程式構建工具合併的應用，允許用戶以關聯數據庫組織信息並創建儀表板。
NVivo
qsrinternational.com
NVivo是一款定性數據分析軟件，旨在幫助研究人員組織、分析非結構化數據並獲取見解，支持多種數據格式。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一個簡單的工具，用於創建和共享實時商業儀表板，幫助團隊追蹤和可視化關鍵數據。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph是一個整合營銷數據的平台，簡化數據管理、可視化和報告，讓行銷團隊輕鬆監控和分享績效。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Cluvio
cluvio.com
Cluvio是一個雲端商業智能平台，允許用戶透過SQL查詢數據庫並視覺化結果，創建共享的互動式儀表板。
Reportei
reportei.com
Reportei是一款報告與儀表板應用，能快速整合多個數位行銷平台的主要指標，簡化報告流程，提高工作效率。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew是一個開源網絡應用程序，可連接數據庫和API，製作圖表及實時報告儀表板。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe是一款雲端商業儀表板應用，能整合多種數據源，實時顯示和分析業務關鍵指標，簡化團隊協作。
DashThis
dashthis.com
DashThis是一個無需代碼的數據集成和報告工具，能從30多個數據來源創建儀表板，專為營銷專業人員設計。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle是一個營銷分析平台，幫助營銷經理和代理商可視化數據，提供社交媒體和廣告分析，從而支持數據驅動的決策。
Databox
databox.com
Databox是一個商業分析平台，幫助企業整合數據、建立自定義儀表板、追踪績效及生成報告，以支持明智的決策。
Aiven
aiven.io
Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。
Reportz
reportz.io
Reportz是一款報告工具，幫助數位行銷公司、自僱者自動化客戶報告流程，提供實時數據分析和自訂關鍵績效指標。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti是一款定性數據分析軟件，幫助用戶組織、編碼和解釋非結構化數據，支持多種數據格式和平台。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin是一個無代碼平台，幫助用戶創建內部工具和客戶門戶，支持數據管理和自定義應用。
GRID
grid.is
GRID 是一款新一代電子表格工具，結合數據可視化、敘述及演示功能，支持匯入多種數據來源，簡化數據分析與共享。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io是一款商業智能平台，幫助團隊輕鬆建立報告、數據查詢和視覺化，並具備嵌入式分析功能。）
Screenful
screenful.com
Screenful是一款項目管理工具，提供視覺化儀表板和自動化報告，幫助團隊追踪項目進展和關鍵指標，提升效率和可見性。
Inforiver
inforiver.com
Inforiver是一個數據可視化工具，幫助用戶在Microsoft Power BI中快速創建儀表板和報告，支持多種圖表和過濾功能。
Easyflow
easyflow.io
EasyFlow是一款用於自動化和簡化工作流程的工具，無需開發技能，支援連接應用程序與數據分析，提升效率。
Vizzlo
vizzlo.com
Vizzlo是一款多功能可視化工具，允許用戶輕鬆創建圖表、信息圖表和時間線，用於報告和演示。
Runway Financial
runway.com
Runway Financial是一款用於財務管理的應用，提供財務追蹤、預算工具和安全數據管理功能，適合個人和企業使用。
Datapad
datapad.io
Datapad是一個無需編碼的報告平台，幫助企業即時整合多個數據源，並與團隊和客戶協作。
Reach Reporting
reachreporting.com
Reach Reporting 是一款自動化報告應用，簡化財務及非財務數據分析，提供可視化工具和報告生成，幫助用戶做出數據驅動的決策。
Displayr
displayr.com
Displayr是一個多功能數據分析和報告軟體，幫助用戶快速生成和分享數據故事，支持各種數據來源和高級可視化工具。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard是一個營銷機構應用，提供自動報告和客戶門戶，整合50多個營銷平台，幫助企業跟踪和分析數據。
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks是一個在線圖表建構工具，允許用戶從各種數據來源創建和共享自定義圖表，無需編碼。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 附加組件，幫助用戶提高報告和商業簡報的效率、質量和工作流程，自動生成簡報與報告。
Ardoq
ardoq.com
Ardoq是一個數據驅動的企業架構工具，幫助組織管理業務流程、技術整合和策略規劃，支持變革和決策。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck是一個數據可視化平台，允許用戶整合來自不同數據來源的數據，創建儀表板，進行分析，增強數據共享與安全。
Pigment
pigment.com
Pigment是一個商業規劃平台，結合人員、數據與流程，幫助團隊快速建立可靠的戰略和運營計劃，以促進成長和應對變化。
Altair One
altairone.com
Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。
MyDash
mydash.ai
MyDash 是一個輕便的全方位儀表板工具，幫助組織更容易訪問關鍵數據，以便快速做出商業決策。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus是一個強大的報告平台，允許用戶從Qlik Sense和QlikView創建自定義報告，支持多種格式並可通過電子郵件或網絡分發。
Swydo
swydo.com
Swydo是一個易用的報告和監測平台，能從多個數據來源生成專業的行銷報告，幫助數字營銷人員簡化報告管理。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
Highcharts
highcharts.com
Highcharts是一個多平台的圖表庫，幫助開發者為網頁和行動應用添加互動式圖表，支持多種圖表類型和數據格式。
Yaware
yaware.com
Yaware是一款生產力工具，通過測量和分析通話、應用程式及位置，幫助用戶監控和優化工作流程。
Waytobi
waytobi.com
Waytobi是一款雲端SaaS解決方案，幫助用戶創建、追蹤和分析公司或部門的KPI，簡化報告和可視化過程。
Markaaz
markaaz.com
Markaaz應用程式提供簡便的API和無需編碼的選項，幫助企業對小型客戶進行實時驗證與監控，資料來自於全球超過3億商業紀錄。
Slemma
slemma.com
Slemma是一款商業智能和數據分析工具，幫助用戶集中分析多種數據源，並生成可視化報告和儀表板。