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資料視覺化工具和軟體對於將資料和指標轉換為圖表和圖形等視覺表示至關重要。這些輔助工具使公司能夠即時監控業務指標和關鍵績效指標 (KPI)，有助於更深入地了解績效和目標。這些視覺化可以採用圖表、圖形、報告和儀表板的形式，使數據理解更容易。特別是儀表板，提供各種視覺化選項，例如記分卡和用戶友好的公司數據顯示，使用戶能夠有效追蹤趨勢和 KPI。許多數據視覺化軟體包都具有直覺的拖放介面和其他用戶友好的功能，使非技術用戶能夠輕鬆創建儀表板。然而，一些軟體還提供高級功能，包括透過編碼建立儀表板。這些工具可以從文件上傳、資料庫和業務應用程式等不同來源獲取數據，但整合某些應用程式或資料庫可能需要 IT 協助或編碼專業知識。
提議新的應用程式
Vareto
vareto.com
Vareto 是一款現代化、直覺的 FP&A 平台，可供策略財務和業務團隊在同一個真實來源中進行規劃、預測和報告。 Vareto 專為中端市場、高成長和企業團隊而構建，旨在隨著業務需求的發展而靈活、可自訂和可擴展。 ✅ 在幾週內獲得價值實現時間。 Vareto 提供內部專屬的客戶成長經理（具有 FP&A 經驗），以確保您的實施和入職成功。 ✅ 讓計劃變得輕鬆。使用直覺的工具改變您的規劃流程，使建置模型變得簡單直覺。不再有陳舊、斷開連線且數據不準確的電子表格。透過直接從 ERP、CRM、HRIS 和其他業務系統提取的最新數據，讓您的計劃保持最新狀態並追蹤目標的進展。 ✅ 直接在 Vareto 中與業務合作夥伴輕鬆協作。透過評論和@提及收集利害關係人對計劃的意見，並對圖表、圖表和報告進行註釋以提供背景資訊。 ✅ 騰出時間來從事高價值的工作。自動化所有執行和部門報告，從每月預算與實際差異分析到即時績效監控。 Vareto 自動提取最新資料以保持報告更新。 ✅ 建立信任和協調。讓您的業務合作夥伴自助訪問報告，並能夠立即點擊進入交易級詳細資訊。使用精細的存取權限來控制誰可以看到什麼。 ✅ 依照您想要的方式建立和自訂報告。無需 SQL 或程式碼，即可在 Vareto 中輕鬆建立您想要的任何報表。您只需幾分鐘即可自行配置和更新自訂指標和視覺化，無需外部顧問。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck是一個數據可視化平台，允許用戶整合來自不同數據來源的數據，創建儀表板，進行分析，增強數據共享與安全。
Inforiver
inforiver.com
Inforiver是一個數據可視化工具，幫助用戶在Microsoft Power BI中快速創建儀表板和報告，支持多種圖表和過濾功能。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款簡單但功能強大的報告工具，專為企業設計。 Slemma 使用戶能夠在一個地方查看、分析和共享來自資料倉儲、資料儲存提供者和雲端服務解決方案的所有資料。
Easyflow
easyflow.io
EasyFlow是一款用於自動化和簡化工作流程的工具，無需開發技能，支援連接應用程序與數據分析，提升效率。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一種輕量級、全方位服務的儀表板業務，透過讓關鍵數據比以往更容易存取來幫助頂級組織更快地做出決策。免費的儀表板、連接器和視覺化 商業智慧至關重要，而且價格昂貴。但事實並非如此。我們建立了一個工具、主要平台連接器和一流的視覺化庫。我們的服務是我們唯一獲得報酬的事情，就是為我們的合作夥伴進行設定。我們的使命：軟成本和訂閱不應妨礙領導者做出良好的業務決策。
Displayr
displayr.com
Displayr是一個多功能數據分析和報告軟體，幫助用戶快速生成和分享數據故事，支持各種數據來源和高級可視化工具。
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks是一個在線圖表建構工具，允許用戶從各種數據來源創建和共享自定義圖表，無需編碼。
Rollstack
rollstack.com
Rollstack 使用商業智慧 (BI) 工具、CRM 和資料倉儲自動建立和更新投影片和文件。無需工程或手動工作。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一個強大且有效的報告平台。 Qalyptus 非常靈活，可讓您從 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 建立各種格式的自訂報告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放介面，為無限的收件人建立報告，無需額外費用。報告可以透過電子郵件傳送、儲存在資料夾中、在 Web 上發布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 雲端產品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 用戶端管理的 100% 本地產品。
Datapad
datapad.io
Datapad是一個無需編碼的報告平台，幫助企業即時整合多個數據源，並與團隊和客戶協作。
Highcharts
highcharts.com
Highcharts 是一個多平台圖表庫，讓開發人員可以輕鬆地將互動式圖表新增至任何規模的 Web 和行動專案中。全球 100 家最大的公司中有超過 80% 使用 Highcharts，應用程式開發、出版、數據科學和金融等行業的 50,000 多家公司都在使用 Highcharts。 Highcharts 自 2009 年以來一直在積極開發，由於其強大的功能集、易用性、完整的文件、可訪問性合規性和充滿活力的社區，仍然深受開發人員的喜愛。
Ardoq
ardoq.com
Ardoq是一個數據驅動的企業架構工具，幫助組織管理業務流程、技術整合和策略規劃，支持變革和決策。
Pigment
pigment.com
什麼是顏料？ Pigment是一個商業規劃平台。透過將人員、數據和流程整合到直覺、適應性強的整合平台中，團隊可以快速制定值得信賴的策略和營運業務計劃，以推動業務成長、應對變化並面向未來。 Klarna、Figma、Airtable、PVH 和 Webhelp 等業界領先公司每天都信任 Pigment，讓他們能夠做出自信且準確的決策。
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics 使您的團隊能夠從最常見和最有價值的客戶通訊工具（您的企業電話系統和聯絡中心應用程式）中獲得重要的見解。 Brightmetrics 將您的電話和其他多通路參與資料從 Mitel MiVoice Connect、Mitel MiVoice Business、Mitel MiContact Center、RingCentral 或 Genesys Cloud 系統擷取並組織到您需要的任何設定中。我們的分析和即時儀表板使您的團隊能夠從顯示高級趨勢的摘要報告或視覺化中深入分析離散的調用或交互，以便您可以了解上下文，並得出更明智的結論，從而幫助您做出明智的業務決策。 Brightmetrics 的差異 價值實現時間 免費試用設定只需幾分鐘而不是幾天，而且無需支付任何啟用費用。易於使用立即使用我們易於使用的範本查看您的資料或快速自訂您自己的資料。民主化見解和存取 我們提供無限的 Brightmetrics 用戶 - 無需 Genesys Cloud 許可。獨特功能 利用依從性資料報告和無縫資料鑽孔。立即開始獲取有價值的見解 Brightmetrics 與您曾經使用過的任何其他客戶參與分析和儀表板工具不同，我們可以證明這一點。立即點擊請求演示！
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti是一款定性數據分析軟件，幫助用戶組織、編碼和解釋非結構化數據，支持多種數據格式和平台。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。
Explo
explo.co
Explo 提供了強大的嵌入式儀表板和報表解決方案。與每位客戶安全地共享可自訂的產品分析、專案報告和 KPI，同時無縫搭配您的產品設計。透過編輯儀表板和建立自己的自助數據報告，讓您的用戶能夠探索自己的數據。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Octoboard for Business
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 關鍵字分析的整合 - 為行銷代理商和忙碌的行銷人員提供的一個客戶報告平台。
Waytobi
waytobi.com
基於 SaaS 雲端的解決方案，用於建立、追蹤、報告、分析和視覺化您公司或部門的 KPI。 KPI 管理從未如此簡單。無需額外的程式設計技能、學習課程或網路研討會 - 您可以在幾分鐘內開始工作和分析您的業務指標。我們正在幫助公司實現最佳的業務績效，然後做出有效、及時和有成效的業務決策。透過我們的服務，您可以： - 創建您自己的KPI 或從我們的商店選擇行業最佳實踐KPI 模板- 使用計算的和滾動的KPI - 選擇角色和權限（4 個層次結構） - 管理您的KPI報告和分析- 可視化並共享您的KPI透過儀表板查看性能
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一種資料分析工具，可與該公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察並提高效率。我們的目標是透過為團隊提供簡單的數據儀表板來輕鬆存取數據。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一個結合了財務和行銷系統的數據分析平台，可幫助雄心勃勃的公司最大限度地發揮數據的力量並更快地發展。我們透過整合領先系統（會計、銷售、行銷）的數據，為 B2B 公司提供單一事實來源，使其更容易充滿信心地成長。透過共享儀表板實現跨團隊協作。使用基於您的業務類型（SaaS、新創公司等）的自動化 B2B KPI 和指標來計算 MRR、ARR、LTC、CAC、同類群組分析等！該平台專為成長型公司，特別是擁有投資者的公司而設計。 ScaleXP 使用戶能夠充滿信心地籌集資金，利用我們的即時數據和創辦人視圖儀表板，讓您隨時掌握業務績效的脈動。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一個針對中小型組織的基於雲端的資料平台和報告解決方案。我們專注於健康、會計和體育組織的數據和報告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一個商業智慧和報告系統，它是分析和視覺化公司進展的靈活且簡單的方法。一種商業智慧工具，有助於將公司的所有數據收集到一個地方，節省手動數據管理時間，更快地做出決策，並激勵您的團隊以更有效的方式實現目標。最適合：任何領域的中小型企業，他們在不同位置（ERP 系統、Excel 或其他文件）擁有數據，並且需要一種工具將所有數據統一到一個位置、可視化並準備分析。 flex.bi 定價概述：flex.bi 定價起價為 35 歐元/月。 flex.bi 提供免費試用。請參閱下面的其他定價詳細資訊 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 透過測量和分析員工手機的通話、應用程式和位置來幫助人們提高工作效率。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一種簡單且快速的方法來連接資料庫、服務和文件、探索資料、建立指標和 KPI 並與團隊共用。所有這一切都在 SaaS 雲端解決方案中，即使在公司防火牆後面也可以存取資料。它不需要高級技術專業知識或程式語言知識即可連接到資料來源並創建見解。
Ottava
ottava.io
Ottava 處於資料管理軟體的前沿，將基於 Excel 的工作流程與複雜的資料分析功能無縫協調。 Ottava 專為非技術用戶量身定制，簡化了資料輸入、圖表創建和分析，確保用戶友好的體驗。與在進行詳細分析之前需要仔細準備資料的傳統工具不同，Ottava 使用戶能夠直接從資料透視或聚合資料中輸入、探索和提取見解。這種獨特的功能加快了分析過程並節省了寶貴的時間，使用戶能夠揭示數據中隱藏的資訊並做出明智的決策。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可建立包含圖表、資料表和篩選器的儀表板，顯示來自各種資料來源的即時資料。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，專為在 PowerPoint 中處理報告或商業簡報的每個人而設計。 Grunt 可以幫助您在使用PowerPoint 時改進四個重要方面： → 更有效率地工作→ 提高幻燈片的品質→ 增強工作流程並減輕壓力→ 使簡報產生影響只需單擊即可建立自動簡報並產生報告： → 簡單資料視覺化→ 自動對齊、調整大小和格式→ 根據您的需求進行調整的動態範本→ Excel 與PowerPoint 的強大連接它是為顧問、財務分析師、財務總監、專案經理、財務官、業務開發經理、銷售經理、投資銀行開發的分析師、業務分析師、投資經理、董事總經理以及任何處理業務簡報和 PowerPoint 的人員。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard是一個營銷機構應用，提供自動報告和客戶門戶，整合50多個營銷平台，幫助企業跟踪和分析數據。
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，為 K12、高等教育、企業和政府機構提供透過點擊輕鬆查看來自不同來源的學習數據的能力。 IntelliBoard 帶來來自學習管理系統、學生資訊系統、協作工具、評估工具、人力資源和人才管理系統的數據。 IntelliBoard 允許使用線上學習輸入和分析每個機構的關鍵參與數據，並提供對學生數據點和平台的訪問，以便為參與學生成功的每個人組織溝通。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易於使用的拖放式建立報表、圖表和儀表板。按任何維度分析導入的資料度量，識別趨勢和表現最好/最差的人，從摘要概述開始並深入了解細節。
Talligence
talligence.in
Talligence是針對Tally用戶的商業智能報告工具。 Talligence是一種強大而獨特的AI和ML動力BI解決方案，可將您的TALLY數據轉換為有意義的業務見解。它非常簡單，易於實現。
Selfr
selfr.ai
Selfr 是一個即插即用的人工智慧平台，可協助資料分析師和業務人員建立自動化管道，將多個來源的資料轉換為即時 BI 儀表板。它無需聘請昂貴的資料工程師來建置和維護資料堆棧，並自動執行許多繁瑣的手動任務。
DataReportive
datareportive.com
DataReportive 是 SQL 資料庫的報表工具。建立可自訂的數據報告並直接從您的資料庫透過電子郵件發送給您的團隊。
Reach Reporting
reachreporting.com
Reach Reporting 是一款自動化報告應用，簡化財務及非財務數據分析，提供可視化工具和報告生成，幫助用戶做出數據驅動的決策。
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI 是一種先進的解決方案，可快速尋找資料驅動的見解並追蹤業務、商店和產品問題。它是一套現成的人工智慧報告，專門與零售商合作開發，以滿足他們的獨特需求。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我們完全整合、GPT-3 支援的公式副駕駛一起使用的正確公式。 GRID 是數位的未來。在 www.grid.is 上免費註冊並啟動 GRID。
Markaaz
markaaz.com
加入和監控您的小型企業客戶從未如此簡單。透過我們易於使用的API、DIY 無程式碼產品以及以小型企業參與選項為特色的自訂組合服務，我們可以快速、輕鬆地幫助您以非常快的速度為更多小型企業提供即時客戶驗證，以進行入職驗證和高效能業務監控。我們的專有商業資訊資料庫Markaaz Directory 包含超過3 億筆全球商業記錄（其中98% 是小型企業），由Markaaz Directory 提供支持，我們始終可用的數據結合了企業結構、企業健康狀況和聲譽數據，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 進行驗證、監控或登機。加入我們：www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
雲端 360° 聯絡中心生產力平台：語音分析、語音生物辨識、自動 IVR 映射器/監控、SLA/語音品質監控、IVR/聯絡中心負載/效能測試、語音機器人/對話式 IVR 測試等
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Venngage
venngage.com
Venngage是一個用於創建視覺內容的工具，提供多種模板，幫助用戶輕鬆設計信息圖表和報告，適合商業溝通和數據可視化。
Reportz
reportz.io
Reportz是一款報告工具，幫助數位行銷公司、自僱者自動化客戶報告流程，提供實時數據分析和自訂關鍵績效指標。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一種非侵入性且以員工為中心的資料視覺化和員工生產力監控解決方案，可創建日常數位參與的可見性。透過提供植根於數據且可在幾秒鐘內消化的可行見解，Prodoscore 讓領導者能夠更好地了解情況並做好更好的準備，同時為員工提供靈活性並為雇主提供問責制。可行的見解有助於推動組織和個人的成功。使用機器學習、人工智慧和自然語言處理，我們可以測量您的核心業務應用程式（例如 CRM、辦公室套件和電話系統）中的數千個日常活動點，以提供生產力智慧。我們專有的評分系統可產生可在幾秒鐘內消化的關鍵指標，因此領導者可以根據數據做出明智的決策。我們複雜的機器學習演算法輸出一個分數，讓您輕鬆快速地消化機會。篩選多份報告並進行艱難對話以確定問題領域的日子已經一去不復返了。實施時間不到 15 分鐘，對最終用戶沒有影響。衡量員工生產力的原因有很多，但真正有效且易於實施和使用的工具卻很少。
Preset
preset.io
快速建立和分享美觀、客製化和動態的儀表板，只需點擊幾下即可展示您的資料。使用我們的無程式碼視覺化產生器輕鬆探索，或使用我們最先進的 SQL 編輯器執行更深入的分析。利用您在資料基礎設施中所做的投資，並在頂部提供輕量級且功能強大的視覺化層。 Superset 與您的底層資料架構無關，且不需要額外的攝取層。 Apache Superset 是一款基於 Airbnb 建構的強大開源資料視覺化工具。 Preset 由 Superset 的原始創建者創建，為 Superset 提供了一個完整的、易於使用的企業級平台。
NVivo
qsrinternational.com
NVivo是一款定性數據分析軟件，旨在幫助研究人員組織、分析非結構化數據並獲取見解，支持多種數據格式。
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS 為行銷團隊提供支援超過 17 年，幫助他們的數據更適合報告和分析。我們的平台榮獲 2019 年 MarTech 突破獎「最佳整體行銷活動管理解決方案」獎
Litmaps
litmaps.com
Litmaps是一個研究發現工具，通過互動引文地圖及搜索工具，幫助研究人員理解學術文獻的關聯與趨勢。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin是一個無代碼平台，幫助用戶創建內部工具和客戶門戶，支持數據管理和自定義應用。
Infogram
infogram.com
Infogram是一個簡易的資訊圖表製作工具，讓用戶創建和分享美麗的資訊圖、在線報告和互動地圖。
Grist
getgrist.com
Grist是一款將電子表格、數據庫和應用程式構建工具合併的應用，允許用戶以關聯數據庫組織信息並創建儀表板。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio是一個數據可視化工具，幫助用戶創建自定義報告和儀表板，支持多種數據來源並可共享和自動更新報告。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一個簡單的工具，用於創建和共享實時商業儀表板，幫助團隊追蹤和可視化關鍵數據。
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