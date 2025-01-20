數據視覺化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料視覺化工具和軟體對於將資料和指標轉換為圖表和圖形等視覺表示至關重要。這些輔助工具使公司能夠即時監控業務指標和關鍵績效指標 (KPI)，有助於更深入地了解績效和目標。這些視覺化可以採用圖表、圖形、報告和儀表板的形式，使數據理解更容易。特別是儀表板，提供各種視覺化選項，例如記分卡和用戶友好的公司數據顯示，使用戶能夠有效追蹤趨勢和 KPI。許多數據視覺化軟體包都具有直覺的拖放介面和其他用戶友好的功能，使非技術用戶能夠輕鬆創建儀表板。然而，一些軟體還提供高級功能，包括透過編碼建立儀表板。這些工具可以從文件上傳、資料庫和業務應用程式等不同來源獲取數據，但整合某些應用程式或資料庫可能需要 IT 協助或編碼專業知識。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款設計工具，它使用深度學習模型來理解用戶的文本，並在幾秒鐘內將其轉換為具有視覺吸引力的圖像或剪貼畫。 該工具非常適合設計創作，無論是引人注目的商品設計還是社交媒體貼文。無論技能水平如何，用戶都可以使用 Kittl AI 的文本到圖像和文本到剪貼畫功能輕鬆學習新的設計技術，只需單擊幾下即可根據文本描述生成令人驚嘆的圖像、插圖或照片。 產生的內容將被儲存並可從「上傳」部分存取。 Kittl AI 只需單擊即可刪除剪貼畫的背景，並且該工具提供圖像和剪貼畫樣式預設，以幫助用戶找到所需的樣式。 Kittl AI 上的人工智慧生成圖像是使用深度學習模型製作的，使用戶能夠更快地創建並節省資金和資源。使用者可以將人工智慧產生的內容用於商業項目，前提是他們遵守 Kittl 的使用和授權條款。 該工具提供了專門的幫助中心，讓使用者可以聯繫 Kittl 支援人員以獲得設計方面的協助。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來等著您。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功能，允許發布商設定自動線上簡報和分析的時間，以追蹤已發佈內容的有效性。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我們完全整合、GPT-3 支援的公式副駕駛一起使用的正確公式。 GRID 是數位的未來。在 www.grid.is 上免費註冊並啟動 GRID。
Highcharts
highcharts.com
Highcharts 是一個多平台圖表庫，讓開發人員可以輕鬆地將互動式圖表新增至任何規模的 Web 和行動專案中。全球 100 家最大的公司中有超過 80% 使用 Highcharts，應用程式開發、出版、數據科學和金融等行業的 50,000 多家公司都在使用 Highcharts。 Highcharts 自 2009 年以來一直在積極開發，由於其強大的功能集、易用性、完整的文件、可訪問性合規性和充滿活力的社區，仍然深受開發人員的喜愛。
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中視覺化資料和分享富有洞察力的故事的最快方式。直覺的無程式碼使用者體驗 (UX) 甚至可以幫助臨時使用者在幾分鐘內建立儀表板和故事板，並將 50 多個圖表、圖表和表格整合到單一視覺效果中。 Analytics+ 旨在協助客戶從 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 遷移舊儀表板，或從 Think-cell 或 Mekko Graphics 遷移靜態 PowerPoint 儀表板，並將其整合到 Microsoft Power BI 中。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款簡單但功能強大的報告工具，專為企業設計。 Slemma 使用戶能夠在一個地方查看、分析和共享來自資料倉儲、資料儲存提供者和雲端服務解決方案的所有資料。
Easyflow
easyflow.io
你有數據——可能有很多。那不是問題。真正的問題數據基本上毫無價值，除非您將這些數據轉化為見解 - 並將見解轉化為行動，而無需痛苦！ Easyflow 將幫助您實現一切自動化和視覺化，從而幫助您成功完成這趟旅程！這是一個拖放式解決方案，無需任何開發技能。借助 Easyflow，您可以連接應用程式、分析資料並建立自動化和令人難忘的 KPI 儀表板，完全按照您想要的方式運作。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一種輕量級、全方位服務的儀表板業務，透過讓關鍵數據比以往更容易存取來幫助頂級組織更快地做出決策。免費的儀表板、連接器和視覺化 商業智慧至關重要，而且價格昂貴。但事實並非如此。我們建立了一個工具、主要平台連接器和一流的視覺化庫。我們的服務是我們唯一獲得報酬的事情，就是為我們的合作夥伴進行設定。我們的使命：軟成本和訂閱不應妨礙領導者做出良好的業務決策。
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一體化分析和報告軟體，旨在幫助市場研究人員快速找到並分享強大的數據故事。 1. 專案完成速度更快。 2. 處理通常外包的內部任務。 3. 簡化產生引人入勝、自動更新的報告和儀表板。 4.加強品質控制。借助 Displayr，您將擁有一個用於分析、視覺化、報告和儀表板的單一平台。無論是 MaxDiff、Conjoint、市場區隔、客戶回饋、品牌研究，或是自動更新、互動式儀表板以及尖端機器學習和文字編碼等進階功能，Displayr 都具備。
ChartBlocks
chartblocks.io
建立漂亮的自訂圖表。 ChartBlocks 將您的資料從電子表格轉換為可共享的圖形 - 無需編碼。
Rollstack
rollstack.com
Rollstack 使用商業智慧 (BI) 工具、CRM 和資料倉儲自動建立和更新投影片和文件。無需工程或手動工作。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一個強大且有效的報告平台。 Qalyptus 非常靈活，可讓您從 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 建立各種格式的自訂報告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放介面，為無限的收件人建立報告，無需額外費用。報告可以透過電子郵件傳送、儲存在資料夾中、在 Web 上發布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 雲端產品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 用戶端管理的 100% 本地產品。
Datapad
datapad.io
Datapad 是一個無程式碼報告平台。它可以幫助任何企業即時與 15 個以上的來源集成，將資料整合到一個位置，並與團隊和客戶合作。該工具以其易用性、設計和簡單性而聞名。一些突出的功能包括： - 超過 15 個整合 - 指標和儀表板模板 - AI 洞察生成 - Google Sheets 圖表生成器 - 儀表板連結和嵌入 - 每日電子郵件記分卡 - 團隊 KPI 協作
Omni Intelligence
omniintelligence.online
雲端 360° 聯絡中心生產力平台：語音分析、語音生物辨識、自動 IVR 映射器/監控、SLA/語音品質監控、IVR/聯絡中心負載/效能測試、語音機器人/對話式 IVR 測試等
Vareto
vareto.com
Vareto 是一款現代化、直覺的 FP&A 平台，可供策略財務和業務團隊在同一個真實來源中進行規劃、預測和報告。 Vareto 專為中端市場、高成長和企業團隊而構建，旨在隨著業務需求的發展而靈活、可自訂和可擴展。 ✅ 在幾週內獲得價值實現時間。 Vareto 提供內部專屬的客戶成長經理（具有 FP&A 經驗），以確保您的實施和入職成功。 ✅ 讓計劃變得輕鬆。使用直覺的工具改變您的規劃流程，使建置模型變得簡單直覺。不再有陳舊、斷開連線且數據不準確的電子表格。透過直接從 ERP、CRM、HRIS 和其他業務系統提取的最新數據，讓您的計劃保持最新狀態並追蹤目標的進展。 ✅ 直接在 Vareto 中與業務合作夥伴輕鬆協作。透過評論和@提及收集利害關係人對計劃的意見，並對圖表、圖表和報告進行註釋以提供背景資訊。 ✅ 騰出時間來從事高價值的工作。自動化所有執行和部門報告，從每月預算與實際差異分析到即時績效監控。 Vareto 自動提取最新資料以保持報告更新。 ✅ 建立信任和協調。讓您的業務合作夥伴自助訪問報告，並能夠立即點擊進入交易級詳細資訊。使用精細的存取權限來控制誰可以看到什麼。 ✅ 依照您想要的方式建立和自訂報告。無需 SQL 或程式碼，即可在 Vareto 中輕鬆建立您想要的任何報表。您只需幾分鐘即可自行配置和更新自訂指標和視覺化，無需外部顧問。
Pigment
pigment.com
什麼是顏料？ Pigment是一個商業規劃平台。透過將人員、數據和流程整合到直覺、適應性強的整合平台中，團隊可以快速制定值得信賴的策略和營運業務計劃，以推動業務成長、應對變化並面向未來。 Klarna、Figma、Airtable、PVH 和 Webhelp 等業界領先公司每天都信任 Pigment，讓他們能夠做出自信且準確的決策。
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics 使您的團隊能夠從最常見和最有價值的客戶通訊工具（您的企業電話系統和聯絡中心應用程式）中獲得重要的見解。 Brightmetrics 將您的電話和其他多通路參與資料從 Mitel MiVoice Connect、Mitel MiVoice Business、Mitel MiContact Center、RingCentral 或 Genesys Cloud 系統擷取並組織到您需要的任何設定中。我們的分析和即時儀表板使您的團隊能夠從顯示高級趨勢的摘要報告或視覺化中深入分析離散的調用或交互，以便您可以了解上下文，並得出更明智的結論，從而幫助您做出明智的業務決策。 Brightmetrics 的差異 價值實現時間 免費試用設定只需幾分鐘而不是幾天，而且無需支付任何啟用費用。易於使用立即使用我們易於使用的範本查看您的資料或快速自訂您自己的資料。民主化見解和存取 我們提供無限的 Brightmetrics 用戶 - 無需 Genesys Cloud 許可。獨特功能 利用依從性資料報告和無縫資料鑽孔。立即開始獲取有價值的見解 Brightmetrics 與您曾經使用過的任何其他客戶參與分析和儀表板工具不同，我們可以證明這一點。立即點擊請求演示！
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可操作的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動發現見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作。 * 與 macOS、Windows 和 Linux 跨平台相容 * 適用於 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Explo
explo.co
Explo 提供了強大的嵌入式儀表板和報表解決方案。與每位客戶安全地共享可自訂的產品分析、專案報告和 KPI，同時無縫搭配您的產品設計。透過編輯儀表板和建立自己的自助數據報告，讓您的用戶能夠探索自己的數據。
Waytobi
waytobi.com
基於 SaaS 雲端的解決方案，用於建立、追蹤、報告、分析和視覺化您公司或部門的 KPI。 KPI 管理從未如此簡單。無需額外的程式設計技能、學習課程或網路研討會 - 您可以在幾分鐘內開始工作和分析您的業務指標。我們正在幫助公司實現最佳的業務績效，然後做出有效、及時和有成效的業務決策。透過我們的服務，您可以： - 創建您自己的KPI 或從我們的商店選擇行業最佳實踐KPI 模板- 使用計算的和滾動的KPI - 選擇角色和權限（4 個層次結構） - 管理您的KPI報告和分析- 可視化並共享您的KPI透過儀表板查看性能
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一種資料分析工具，可與該公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察並提高效率。我們的目標是透過為團隊提供簡單的數據儀表板來輕鬆存取數據。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一個結合了財務和行銷系統的數據分析平台，可幫助雄心勃勃的公司最大限度地發揮數據的力量並更快地發展。我們透過整合領先系統（會計、銷售、行銷）的數據，為 B2B 公司提供單一事實來源，使其更容易充滿信心地成長。透過共享儀表板實現跨團隊協作。使用基於您的業務類型（SaaS、新創公司等）的自動化 B2B KPI 和指標來計算 MRR、ARR、LTC、CAC、同類群組分析等！該平台專為成長型公司，特別是擁有投資者的公司而設計。 ScaleXP 使用戶能夠充滿信心地籌集資金，利用我們的即時數據和創辦人視圖儀表板，讓您隨時掌握業務績效的脈動。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一個針對中小型組織的基於雲端的資料平台和報告解決方案。我們專注於健康、會計和體育組織的數據和報告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一個商業智慧和報告系統，它是分析和視覺化公司進展的靈活且簡單的方法。一種商業智慧工具，有助於將公司的所有數據收集到一個地方，節省手動數據管理時間，更快地做出決策，並激勵您的團隊以更有效的方式實現目標。最適合：任何領域的中小型企業，他們在不同位置（ERP 系統、Excel 或其他文件）擁有數據，並且需要一種工具將所有數據統一到一個位置、可視化並準備分析。 flex.bi 定價概述：flex.bi 定價起價為 35 歐元/月。 flex.bi 提供免費試用。請參閱下面的其他定價詳細資訊 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 透過測量和分析員工手機的通話、應用程式和位置來幫助人們提高工作效率。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一種簡單且快速的方法來連接資料庫、服務和文件、探索資料、建立指標和 KPI 並與團隊共用。所有這一切都在 SaaS 雲端解決方案中，即使在公司防火牆後面也可以存取資料。它不需要高級技術專業知識或程式語言知識即可連接到資料來源並創建見解。
Ottava
ottava.io
Ottava 處於資料管理軟體的前沿，將基於 Excel 的工作流程與複雜的資料分析功能無縫協調。 Ottava 專為非技術用戶量身定制，簡化了資料輸入、圖表創建和分析，確保用戶友好的體驗。與在進行詳細分析之前需要仔細準備資料的傳統工具不同，Ottava 使用戶能夠直接從資料透視或聚合資料中輸入、探索和提取見解。這種獨特的功能加快了分析過程並節省了寶貴的時間，使用戶能夠揭示數據中隱藏的資訊並做出明智的決策。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可建立包含圖表、資料表和篩選器的儀表板，顯示來自各種資料來源的即時資料。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，專為在 PowerPoint 中處理報告或商業簡報的每個人而設計。 Grunt 可以幫助您在使用PowerPoint 時改進四個重要方面： → 更有效率地工作→ 提高幻燈片的品質→ 增強工作流程並減輕壓力→ 使簡報產生影響只需單擊即可建立自動簡報並產生報告： → 簡單資料視覺化→ 自動對齊、調整大小和格式→ 根據您的需求進行調整的動態範本→ Excel 與PowerPoint 的強大連接它是為顧問、財務分析師、財務總監、專案經理、財務官、業務開發經理、銷售經理、投資銀行開發的分析師、業務分析師、投資經理、董事總經理以及任何處理業務簡報和 PowerPoint 的人員。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一個資料視覺化平台，可讓您在一個平台上查看所有資料。從 Facebook 廣告、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等資料來源建立精美的儀表板，以便在一處整合和分析您的資料。節省時間、提高文件共享安全性並讓您的整個團隊參與資料工作。 Datadeck 讓每個人都與漂亮的儀表板同步，讓您的公司更快樂、更有效率。使用 Datadeck 允許團隊協作進行資料分析、建立專業報告，並最終透過將所有資料來源集中在一處來節省時間。集中您的數據以建立強大的報告、儀表板並追蹤重要指標。安全性：Datadeck 確保您所有資料和檔案的安全性。您可以選擇誰可以存取什麼內容，為您的團隊授予不同的存取權限等等。您可以一路向下選擇哪些IP可以存取您的儀表板。協作：允許公司中的任何人接近數據並允許他們使用這些數據為公司帶來利益。讓您的團隊一起工作，避免透過電子郵件或即時訊息發送文件和更多文件。易於使用：Datadeck 不需要任何先前的數據分析知識或任何商業智慧平台的經驗。無需手冊，您可以在幾分鐘內開始使用，並在使用平台時學習其他技巧。只需拖放欄位即可獲得資料的精美視覺表示。快速設定：輕鬆新增資料來源並在不到一分鐘的時間內開始使用它們。專業報告：Datadeck 的儀表板兼作專業報告，無論您可能需要採取行動的時間範圍 - 每小時、每天、每週、每月 - 您都可以建立它並與您想要授予存取權限的任何人共用。節省時間：將您的資料集中到一處，減少登入和登出應用程式、在應用程式之間切換以及向同事和客戶發送文件的時間。使用 Datadeck 等精心設計且符合人體工學的工具，您可以將更多時間花在重要的事情上。
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，為 K12、高等教育、企業和政府機構提供透過點擊輕鬆查看來自不同來源的學習數據的能力。 IntelliBoard 帶來來自學習管理系統、學生資訊系統、協作工具、評估工具、人力資源和人才管理系統的數據。 IntelliBoard 允許使用線上學習輸入和分析每個機構的關鍵參與數據，並提供對學生數據點和平台的訪問，以便為參與學生成功的每個人組織溝通。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易於使用的拖放式建立報表、圖表和儀表板。按任何維度分析導入的資料度量，識別趨勢和表現最好/最差的人，從摘要概述開始並深入了解細節。
Talligence
talligence.in
Talligence 是一款為 Tally 用戶提供的商業智慧報告工具。 Talligence 是一款強大且獨特的 AI 和 ML 支援的 BI 解決方案，可將您的 Tally 資料轉換並視覺化為有意義的業務見解。它使用起來非常簡單且易於實現。
Selfr
selfr.ai
Selfr 是一個即插即用的人工智慧平台，可協助資料分析師和業務人員建立自動化管道，將多個來源的資料轉換為即時 BI 儀表板。它無需聘請昂貴的資料工程師來建置和維護資料堆棧，並自動執行許多繁瑣的手動任務。
DataReportive
datareportive.com
DataReportive 是 SQL 資料庫的報表工具。建立可自訂的數據報告並直接從您的資料庫透過電子郵件發送給您的團隊。
Reach Reporting
reachreporting.com
升級至 Reach 報告。財務和非財務數據的自動化。借助強大的儀表板和增強的視覺效果，使報告、預測和預算變得容易。自動執行重複性任務，以便在幾分鐘內做出更好的數據驅動決策。透過我們的三向預測功能，獲得有關您的業務軌蹟的寶貴見解。透過連接損益表、資產負債表和現金流量表，您可以透過自動現金流量預測建立全面的財務視圖。財務經理、會計師和顧問估計，他們 48% 的時間都花在準備財務報告和儀表板上。報告和儀表板會隨著每月資料的流動而動態更新。只需點擊幾下即可視覺化資料。
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI 是一種先進的解決方案，可快速尋找資料驅動的見解並追蹤業務、商店和產品問題。它是一套現成的人工智慧報告，專門與零售商合作開發，以滿足他們的獨特需求。
Markaaz
markaaz.com
加入和監控您的小型企業客戶從未如此簡單。透過我們易於使用的API、DIY 無程式碼產品以及以小型企業參與選項為特色的自訂組合服務，我們可以快速、輕鬆地幫助您以非常快的速度為更多小型企業提供即時客戶驗證，以進行入職驗證和高效能業務監控。由我們專有的商業資訊資料庫Markaaz Directory 提供支持，該資料庫包含超過3 億筆全球商業記錄（其中98% 是小型企業），我們始終可用的數據結合了企業結構、企業健康狀況和聲譽數據，為您想要的每家公司提供真正的整體視圖24/7/365 進行驗證、監控或登機。加入我們：www.markaaz.com/enterprise/
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 關鍵字分析的整合 - 為行銷代理商和忙碌的行銷人員提供的一個客戶報告平台。
Ardoq
ardoq.com
重新構想企業架構。 Ardoq的數據驅動平台將您的企業視圖統一，繪製了瀏覽變化，解鎖收入增長，燃料創新和加速轉型的清晰途徑。我們的軟件可以幫助組織計劃，執行和預測其人員，項目，策略，流程，應用程序，基礎架構和能力的變化的影響。使用ARDOQ，Fresh Data創建了動態概述，該概述為更好的決策提供了見解。通過儀表板，交互式可視化和圖表的幫助，用戶可以專注於理解技術與人之間的相互依賴性，並且記錄時間更少。 Ardoq是一家大膽，有愛心且受驅動的公司，其使命是使我們的客戶通過成功的變革來推動價值。更多信息：www.ardoq.com。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊直觀地顯示您正在努力實現的目標。無論您的團隊如何運作，Geckoboard 都能讓您的儀表板共享變得簡單。複製並貼上指向可在任何 Web 瀏覽器中查看的即時儀表板的鏈接，或邀請您的團隊成員登入、查看甚至創建自己的儀表板。對於定期更新，您可以安排透過電子郵件發送儀表板的螢幕截圖，或定期發佈到 Slack 頻道。為了獲得最大的可見性，Geckoboard 具有「發送到電視」功能，可讓您將帳戶與大螢幕或電視上的瀏覽器配對，並選擇您想要在其中顯示的儀表板。它甚至可以在一個螢幕上循環瀏覽多個儀表板。我們提供了易於遵循的說明，說明如何使用價格實惠的現成硬體在一個下午實現這一目標。最後，您可以透過在行動裝置的瀏覽器上登入您的帳戶來隨時隨地追蹤關鍵數字，您可以在其中存取儀表板，該儀表板的格式完美適合較小的螢幕。 14 天免費建立您的第一個儀表板 - 無需付款詳細資訊。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一個資訊設計平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便於在組織內部和外部輕鬆交流複雜訊息，無需設計師。 Venngage 的產品提供了引人入勝的視覺材料，可添加到您的學習和發展課程中，從而幫助您的組織了解重要的決策和流程。 Venngage 的產品有助於轉變資料洞察力，以創建引人入勝且強大的視覺內容/研究文檔，從而在 B2B 領域建立思想領導力。 Venngage 還提供有用的外部溝通模板，協助與潛在客戶和買家分享您公司的故事。如果您提供的解決方案很複雜，並且需要一種更簡單的方式來傳達您的業務價值主張，Venngage 的資訊圖表範本將確保他們了解您的產品。 Venngage 是為您的組織創建和組織重要視覺資產的好地方，例如報告、組織結構和資訊、入職指南和材料、研究文件和白皮書等。您可以透過使用數據驅動的故事敘述來激勵您的組織和客戶以視覺形式理解高科技訊息，從而使自己與其他公司區分開來。每天使用 Venngage 加入 500 多個團隊和組織，簡化他們的溝通並吸引他們的團隊和受眾。將您品牌的訊息和內容從技術含量高且令人困惑的術語轉變為具有視覺吸引力和引人注目的資訊圖形。讓分散的團隊保持聯繫並保持一致，以實現更好的企業溝通。了解為什麼沃爾瑪、阿斯特捷利康、Facebook、GoodLife 等企業將 Venngage 視為維持組織高效、協調和參與的重要工具。
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基於儀表板的白標即時報告工具，適用於數位行銷公司、代理商和自由工作者，可以幫助自動化客戶報告流程。設定正確的 KPI，讓 Reportz 為您完成所有日常工作。吸引您的客戶並為他們提供他們所見過的最透明的客戶報告。無限的整合。無限用戶。免費電子郵件和帳號白標。儀表板內的 KPI 不受限制。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一種非侵入性且以員工為中心的資料視覺化和員工生產力監控解決方案，可創建日常數位參與的可見性。透過提供植根於數據且可在幾秒鐘內消化的可行見解，Prodoscore 讓領導者能夠更好地了解情況並做好更好的準備，同時為員工提供靈活性並為雇主提供問責制。可行的見解有助於推動組織和個人的成功。使用機器學習、人工智慧和自然語言處理，我們可以測量您的核心業務應用程式（例如 CRM、辦公室套件和電話系統）中的數千個日常活動點，以提供生產力智慧。我們專有的評分系統可產生可在幾秒鐘內消化的關鍵指標，因此領導者可以根據數據做出明智的決策。我們複雜的機器學習演算法輸出一個分數，讓您輕鬆快速地消化機會。篩選多份報告並進行艱難對話以確定問題領域的日子已經一去不復返了。實施時間不到 15 分鐘，對最終用戶沒有影響。衡量員工生產力的原因有很多，但真正有效且易於實施和使用的工具卻很少。
Preset
preset.io
快速建立和分享美觀、客製化和動態的儀表板，只需點擊幾下即可展示您的資料。使用我們的無程式碼視覺化產生器輕鬆探索，或使用我們最先進的 SQL 編輯器執行更深入的分析。利用您在資料基礎設施中所做的投資，並在頂部提供輕量級且功能強大的視覺化層。 Superset 與您的底層資料架構無關，且不需要額外的攝取層。 Apache Superset 是一款基於 Airbnb 建構的強大開源資料視覺化工具。 Preset 由 Superset 的原始創建者創建，為 Superset 提供了一個完整的、易於使用的企業級平台。
NVivo
qsrinternational.com
使用質性資料分析軟體釋放洞察力 使用領先的質性資料分析解決方案 NVivo 14 從質性和混合方法資料中發現更多資訊。借助NVivo 14，您可以對資料提出複雜的問題，以識別主題並得出結論，採用先進的資料管理和視覺化工具來發現更豐富的見解，並產生由嚴格證據支持的清晰表達、站得住腳的發現- 所有這些都在一個協作平台上進行。立即購買或申請免費試用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS 為行銷團隊提供支援超過 17 年，幫助他們的數據更適合報告和分析。我們的平台榮獲 2019 年 MarTech 突破獎「最佳整體行銷活動管理解決方案」獎
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一種研究發現工具，它結合了互動式引文地圖、現代搜尋工具和有針對性的更新，以幫助研究人員和研發團隊理解龐大的科學語料庫。它可以透過學術論文、專利、預印本和電子印刷品等各種內容來視覺化您的研究主題。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重介紹 JetAdmin：用於建立內部工具和客戶入口網站的無程式碼動力來源！使用 JetAdmin 開啟軟體開發的未來，JetAdmin 是您打造內部工具和吸引客戶入口網站的終極無程式碼建構器。告別傳統編碼的複雜性，採用更快、更有效的方式來創建強大的客製化解決方案，為您的業務提供支援。為什麼選擇 JetAdmin？無程式碼簡單性：使用 JetAdmin，您無需成為編碼精靈即可建立功能強大的應用程式。我們直覺的拖放介面和預先建置的元件使建立內部工具和客戶入口網站變得輕而易舉。通用存取：無縫開發可隨時隨地存取的基於網路的解決方案。無論是簡化內部流程還是增強客戶互動，JetAdmin 都提供無與倫比的可訪問性。完美客製化：JetAdmin 讓您能夠制定完全適合您獨特需求的解決方案。毫不費力地自訂一切，從資料欄位到使用者介面。數據驅動的見解：利用我們強大的數據管理工具輕鬆收集、分析和視覺化資訊。做出明智的決策並以前所未有的方式優化您的營運。安全第一：我們優先考慮您的資料和應用程式的安全。 JetAdmin 擁有一流的安全功能，可保護您的內部工具和客戶入口網站免受威脅，確保您高枕無憂。可擴展性是其核心：JetAdmin 與您一起成長。從小規模開始，隨著業務的擴展而擴展，所有這些都不會影響效能或穩定性。無縫整合：輕鬆將 JetAdmin 與您現有的系統和第三方應用程式集成，最大限度地提高整個生態系統的效率和連接性。釋放您的創造力：有了 JetAdmin，就有無限的可能性。設計令人驚嘆的介面、自動化任務並輕鬆提供卓越的使用者體驗。沒有限制，只有可能性：無論您是經驗豐富的開發人員還是完全的新手，JetAdmin 都可以讓您不受限制地將想法變成現實。體驗軟體開發的革命。加入全球企業的行列，利用 JetAdmin 創建創新的內部工具和客戶門戶，為生產力和使用者滿意度設定新標準。 JetAdmin：無程式碼即可發揮無限潛力。今天就開始，重新定義您的數位之旅的可能性！
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Grist
getgrist.com
Grist 結合了電子表格、資料庫和應用程式建構器的最佳功能。使用熟悉的電子表格介面，將您的資訊組織為關聯式資料庫，並在幾分鐘內建立拖放儀表板。確保資料結構良好並儲存在一處，充分利用資料。沒有重複，沒有電子表格爭論，沒有合併文件。即時協作，透過控制細至單元的權限的自訂存取規則來保護您的資料。讓每個人都可以使用相同的數據進行工作，而不會影響隱私或穩定性。註冊免費團隊帳戶或親自託管 Grist - 無論哪種方式，您的資料始終是您的。