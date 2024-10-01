數據視覺化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料視覺化工具和軟體對於將資料和指標轉換為圖表和圖形等視覺表示至關重要。這些輔助工具使公司能夠即時監控業務指標和關鍵績效指標 (KPI)，有助於更深入地了解績效和目標。這些視覺化可以採用圖表、圖形、報告和儀表板的形式，使數據理解更容易。特別是儀表板，提供各種視覺化選項，例如記分卡和用戶友好的公司數據顯示，使用戶能夠有效追蹤趨勢和 KPI。許多數據視覺化軟體包都具有直覺的拖放介面和其他用戶友好的功能，使非技術用戶能夠輕鬆創建儀表板。然而，一些軟體還提供高級功能，包括透過編碼建立儀表板。這些工具可以從文件上傳、資料庫和業務應用程式等不同來源獲取數據，但整合某些應用程式或資料庫可能需要 IT 協助或編碼專業知識。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款設計工具，它使用深度學習模型來理解用戶的文本，並在幾秒鐘內將其轉換為具有視覺吸引力的圖像或剪貼畫。 該工具非常適合設計創作，無論是引人注目的商品設計還是社交媒體貼文。無論技能水平如何，用戶都可以使用 Kittl AI 的文本到圖像和文本到剪貼畫功能輕鬆學習新的設計技術，只需單擊幾下即可根據文本描述生成令人驚嘆的圖像、插圖或照片。 產生的內容將被儲存並可從「上傳」部分存取。 Kittl AI 只需單擊即可刪除剪貼畫的背景，並且該工具提供圖像和剪貼畫樣式預設，以幫助用戶找到所需的樣式。 Kittl AI 上的人工智慧生成圖像是使用深度學習模型製作的，使用戶能夠更快地創...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一個行動優先的操作平台，為您提供安全工作、滿足更高標準並每天改進所需的知識、工具和流程，從而提供更好的工作方式。最初是一個數位清單應用程序，現已發展成為一個用於進行檢查、提出和解決問題、管理資產以及隨時隨地培訓團隊的平台。安全文化也幫助團隊做的不僅僅是在治理、風險和合規性方面打勾，它還可以幫助制定環境、健康和安全標準，並提高卓越營運的標準。透過觸手可及的即時數據擷取和可操作的見解，您將始終知道什麼有效，什麼無效，這樣您就可以專注於真正重要的事情 - 每天都變得更好。透過安全文化釋放工作團隊的潛力，推動您的業務向前發展。
NVivo
qsrinternational.com
使用質性資料分析軟體釋放洞察力 使用領先的質性資料分析解決方案 NVivo 14 從質性和混合方法資料中發現更多資訊。借助NVivo 14，您可以對資料提出複雜的問題，以識別主題並得出結論，採用先進的資料管理和視覺化工具來發現更豐富的見解，並產生由嚴格證據支持的清晰表達、站得住腳的發現- 所有這些都在一個協作平台上進行。立即購買或申請免費試用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一種研究發現工具，它結合了互動式引文地圖、現代搜尋工具和有針對性的更新，以幫助研究人員和研發團隊理解龐大的科學語料庫。它可以透過學術論文、專利、預印本和電子印刷品等各種內容來視覺化您的研究主題。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款由人工智慧驅動的工具，可簡化資料研究流程，為尋找、清理、視覺化和轉換資料提供高效率的解決方案。 Rose 著重易用性，採用尖端的開源 LLM（語言模型）和自然語言處理技術來解析基於人類語言提示的資訊。 這使得用戶能夠無縫定位相關資料來源，確保與全球頂級資料供應商的順利整合。該平台的優勢在於其有效參與和視覺化數據的能力。 Rose 將 SF（舊金山）技術的創造性與 NY（紐約）金融的可靠性相結合，提供了一個完全可審計的框架，允許用戶將其輸出背後的邏輯追溯到原始數據輸入。 此功能增強了透明度和問責制。 Rose 還可以實現無摩擦的資料共享，使用戶能夠輕鬆地與內部團隊或第三方...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社交媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內...
Venngage
venngage.com
Venngage 是一個資訊設計平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便於在組織內部和外部輕鬆交流複雜訊息，無需設計師。 Venngage 的產品提供了引人入勝的視覺材料，可添加到您的學習和發展課程中，從而幫助您的組織了解重要的決策和流程。 Venngage 的產品有助於轉變資料洞察力，以創建引人入勝且強大的視覺內容/研究文檔，從而在 B2B 領域建立思想領導力。 Venngage 還提供有用的外部溝通模板，協助與潛在客戶和買家分享您公司的故事。如果您提供的解決方案很複雜，並且需要一種更簡單的方式來傳達您的業務價值主張，Venngage 的資訊圖表範本將確保他們了解您的產品。 Venngage...
Grist
getgrist.com
Grist 結合了電子表格、資料庫和應用程式建構器的最佳功能。使用熟悉的電子表格介面，將您的資訊組織為關聯式資料庫，並在幾分鐘內建立拖放儀表板。確保資料結構良好並儲存在一處，充分利用資料。沒有重複，沒有電子表格爭論，沒有合併文件。即時協作，透過控制細至單元的權限的自訂存取規則來保護您的資料。讓每個人都可以使用相同的數據進行工作，而不會影響隱私或穩定性。註冊免費團隊帳戶或親自託管 Grist - 無論哪種方式，您的資料始終是您的。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
DashThis
dashthis.com
如果您正在尋找具有您所需功能的數位行銷報告工具，並且沒有複雜的「額外」內容，那麼 DashThis 非常適合您！我們與 30 多個資料來源集成，對於其他一切，我們有漂亮的 CSV 檔案管理器，可以幫助您添加您可能想要在儀表板中包含的任何其他資料。最重要的是，我們以令人驚嘆的客戶支援而聞名。您不會孤單地擁有一個工具和幾篇幫助中心文章（不過，如果您願意的話，那也沒關係！）。如果您需要的是我們團隊中的專職成員，確保您立即啟動並運行，並且隨時可以在您需要時回答問題，那麼這正是您所得到的！
Aiven
aiven.io
作為滿足所有資料庫需求的中心樞紐，Aiven 提供關係型和非關係型資料庫服務以及視覺化套件和高吞吐量訊息代理程式。我們的服務產品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服務均依實際使用情況按小時計費，無隱藏費用。立即開始 30 天試用！
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew 是一個開源 Web 應用程序，可直接連接到資料庫和 API 並使用資料建立漂亮的圖表。它具有圖表生成器、可編輯儀表板、可嵌入圖表、查詢和請求編輯器以及團隊功能。 Chartbrew 可以免費自架，也可以作為 Chartbrew.com 上的主機服務。 Charbrew 整合（前往網站以取得最新清單）MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Firestore、Firebase 即時資料庫、自訂 REST API、Google Analytics GA4、Customer.io、Strapi、Supabase 等。 Chartbrew 的一些功能- 報告品牌和白標籤-...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可操作的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動發現見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解...
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octob...
Vizzlo
vizzlo.com
時間軸圖表概述和範例。只需點擊幾下即可實現高效的專案規劃和調度以及令人印象深刻的時間表。在幾秒鐘內免費創建高品質的圖表、資訊圖表和業務視覺化。為簡報、文件或網路製作時間表、圖表、地圖。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款簡單但功能強大的報告工具，專為企業設計。 Slemma 使用戶能夠在一個地方查看、分析和共享來自資料倉儲、資料儲存提供者和雲端服務解決方案的所有資料。
Grow
grow.com
Grow 是一個無程式碼全端商業智慧 (BI) 平台，讓組織中的每個人都能做出資料驅動的決策。透過將 ETL、資料倉儲和視覺化結合在一個易於使用的平台中，任何組織都可以連接和探索其資料以獲取見解。我們的無限用戶授權模式讓每個人都能獲得所需的答案，而無需排隊等待分析師。現在，每個人都可以即時做出重大決策，以加速自己的成長。
Whatagraph
whatagraph.com
行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊...
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。 Cyfe 為代理商和行銷人員提供儀表板來證明投資回報率、整合資料來源並視覺化趨勢。 Cyfe 由 Deven Patel 於 2012 年創立，並在熱門節目《矽谷》中亮相，現已擁有超過 30 萬用戶。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商為中心的行銷技術套件——Traject。 Traject 由來自 22 個城市和 11 個國家...
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基於儀表板的白標即時報告工具，適用於數位行銷公司、代理商和自由工作者，可以幫助自動化客戶報告流程。設定正確的 KPI，讓 Reportz 為您完成所有日常工作。吸引您的客戶並為他們提供他們所見過的最透明的客戶報告。無限的整合。無限用戶。免費電子郵件和帳號白標。儀表板內的 KPI 不受限制。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重介紹 JetAdmin：用於建立內部工具和客戶入口網站的無程式碼動力來源！使用 JetAdmin 開啟軟體開發的未來，JetAdmin 是您打造內部工具和吸引客戶入口網站的終極無程式碼建構器。告別傳統編碼的複雜性，採用更快、更有效的方式來創建強大的客製化解決方案，為您的業務提供支援。為什麼選擇 JetAdmin？無程式碼簡單性：使用 JetAdmin，您無需成為編碼精靈即可建立功能強大的應用程式。我們直覺的拖放介面和預先建置的元件使建立內部工具和客戶入口網站變得輕而易舉。通用存取：無縫開發可隨時隨地存取的基於網路的解決方案。無論是簡化內部流程還是增強客戶互動，JetAdmin 都提供無與倫...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
Trevor.io
trevor.io
使您的整個團隊能夠使用簡單、直觀的查詢產生器（或 SQL）建立報表、執行查找並從資料中取得臨時答案。根據您的數據輕鬆創建精美的可視化效果、儀表板和報告： - 導出為您喜歡的格式- 通過電子郵件、Zapier 或Slack 發送警報- 與您的團隊內部共享- 通過嵌入式儀表板與您的客戶分享Trevor 使用安全的唯讀工具交易，只需 20 分鐘即可設定且相容於 dbt。
Easyflow
easyflow.io
你有數據——可能有很多。那不是問題。真正的問題數據基本上毫無價值，除非您將這些數據轉化為見解 - 並將見解轉化為行動，而無需痛苦！ Easyflow 將幫助您實現一切自動化和視覺化，從而幫助您成功完成這趟旅程！這是一個拖放式解決方案，無需任何開發技能。借助 Easyflow，您可以連接應用程式、分析資料並建立自動化和令人難忘的 KPI 儀表板，完全按照您想要的方式運作。
Runway Financial
runway.com
您不討厭的金融平台。 Runway 是一種現代且直觀的方式，可為團隊中的每個人建模、規劃和協調您的業務。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我...
CloudNine
cloudnine.com
資料不再僅僅存在於文件中。它無所不在。 CloudNine Analyst 可以追蹤您的資料所在 — 從電子郵件等傳統來源到 Facebook 和 WhatsApp 等現代來源。我們找到現實世界中存在的數據，然後將其合併，以便您可以看到完整的故事。我們將混亂的數據轉化為有利的資訊。我們可以一次對所有資料類型進行重複資料刪除、搜尋和過濾，幫助您的資料講述更準確的故事。我們的調查平台提供了一個單一平台，支援上下文中的所有資料類型 - 具有時間軸。現在您可以查看按時間順序排列的多個現代資料來源，以獲得寶貴的見解。停止審查混亂的數據並開始尋找完整的故事。
Ardoq
ardoq.com
重新構想企業架構。 Ardoq 的數據驅動平台統一了您的企業觀點，繪製了引導變革、釋放收入成長、推動創新和加速轉型的清晰路徑。我們的軟體可協助組織規劃、執行和預測變革對其人員、專案、策略、流程、應用程式、基礎設施和能力的影響。借助 Ardoq，新資料可以建立動態概覽，為更好的決策提供見解。透過儀表板、互動式視覺化和圖表的幫助，使用者可以專注於理解技術和人員之間的相互依賴關係，並減少記錄時間。 Ardoq 是一家大膽、充滿愛心和積極進取的公司，其使命是幫助我們的客戶透過成功的變革來推動價值。更多資訊：www.ardoq.com。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，專為在 PowerPoint 中處理報告或商業簡報的每個人而設計。 Grunt 可以幫助您在使用PowerPoint 時改進四個重要方面： → 更有效率地工作→ 提高幻燈片的品質→ 增強工作流程並減輕壓力→ 使簡報產生影響只需單擊即可建立自動簡報並產生報告： → 簡單資料視覺化→ 自動對齊、調整大小和格式→ 根據您的需求進行調整的動態範本→ Excel 與PowerPoint 的強大連接它是為顧問、財務分析師、財務總監、專案經理、財務官、業務開發經理、銷售經理、投資銀行開發的分析師、業務分析師、投資經理、董事總經理以及任何處理業務簡報和 ...
Swydo
swydo.com
Swydo 易於使用的報告和監控平台可從多個來源檢索資料並建立專業的、可自訂的行銷報告。這個用戶友好的工具允許行銷人員產生（客戶）報告和儀表板，將外部資料來源合併在一份報告中。數位機構、品牌和特許經營者透過創建具有專業外觀的報告來節省時間，同時在分析數據和獲得可行的見解方面增加更多價值。
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一個資料視覺化平台，可讓您在一個平台上查看所有資料。從 Facebook 廣告、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等資料來源建立精美的儀表板，以便在一處整合和分析您的資料。節省時間、提高文件共享安全性並讓您的整個團隊參與資料工作。 Datadeck 讓每個人都與漂亮的儀表板同步，讓您的公司更快樂、更有效率。使用 Datadeck 允許團隊協作進行資料分析、建立專業報告，並最終透過將所有資料來源集中在一處來節省時間。集中您的數據以建立強大的報告、儀表板並追蹤重要指標。安全性：Datadeck 確保您所有資料和檔案的安全性。您可以選擇誰可以存取什麼內...
MyDash
mydash.ai
DASH 是一種輕量級、全方位服務的儀表板業務，透過讓關鍵數據比以往更容易存取來幫助頂級組織更快地做出決策。免費的儀表板、連接器和視覺化 商業智慧至關重要，而且價格昂貴。但事實並非如此。我們建立了一個工具、主要平台連接器和一流的視覺化庫。我們的服務是我們唯一獲得報酬的事情，就是為我們的合作夥伴進行設定。我們的使命：軟成本和訂閱不應妨礙領導者做出良好的業務決策。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一個強大且有效的報告平台。 Qalyptus 非常靈活，可讓您從 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 建立各種格式的自訂報告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放介面，為無限的收件人建立報告，無需額外費用。報告可以透過電子郵件傳送、儲存在資料夾中、在 Web 上發布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 雲端產品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 用戶端管理的 100% 本地產品。
Datapad
datapad.io
Datapad 是一個無程式碼報告平台。它可以幫助任何企業即時與 15 個以上的來源集成，將資料整合到一個位置，並與團隊和客戶合作。該工具以其易用性、設計和簡單性而聞名。一些突出的功能包括： - 超過 15 個整合 - 指標和儀表板模板 - AI 洞察生成 - Google Sheets 圖表生成器 - 儀表板連結和嵌入 - 每日電子郵件記分卡 - 團隊 KPI 協作
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data 將資料放在您的指尖，讓難題變得簡單。透過視覺移動優先存取數據，組織中的任何人都可以在幾秒鐘內用數據回答問題。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一種簡單且快速的方法來連接資料庫、服務和文件、探索資料、建立指標和 KPI 並與團隊共用。所有這一切都在 SaaS 雲端解決方案中，即使在公司防火牆後面也可以存取資料。它不需要高級技術專業知識或程式語言知識即可連接到資料來源並創建見解。
Waytobi
waytobi.com
基於 SaaS 雲端的解決方案，用於建立、追蹤、報告、分析和視覺化您公司或部門的 KPI。 KPI 管理從未如此簡單。無需額外的程式設計技能、學習課程或網路研討會 - 您可以在幾分鐘內開始工作和分析您的業務指標。我們正在幫助公司實現最佳的業務績效，然後做出有效、及時和有成效的業務決策。透過我們的服務，您可以： - 創建您自己的KPI 或從我們的商店選擇行業最佳實踐KPI 模板- 使用計算的和滾動的KPI - 選擇角色和權限（4 個層次結構） - 管理您的KPI報告和分析- 可視化並共享您的KPI透過儀表板查看性能
Omni Intelligence
omniintelligence.online
雲端 360° 聯絡中心生產力平台：語音分析、語音生物辨識、自動 IVR 映射器/監控、SLA/語音品質監控、IVR/聯絡中心負載/效能測試、語音機器人/對話式 IVR 測試等
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中視覺化資料和分享富有洞察力的故事的最快方式。直覺的無程式碼使用者體驗 (UX) 甚至可以幫助臨時使用者在幾分鐘內建立儀表板和故事板，並將 50 多個圖表、圖表和表格整合到單一視覺效果中。 Analytics+ 旨在協助客戶從 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 遷移舊儀表板，或從 Think-cell 或 Mekko Graphics 遷移靜態 PowerPoint 儀表板，並將其整合到 Microsoft Power BI 中。
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一體化分析和報告軟體，旨在幫助市場研究人員快速找到並分享強大的數據故事。 1. 專案完成速度更快。 2. 處理通常外包的內部任務。 3. 簡化產生引人入勝、自動更新的報告和儀表板。 4.加強品質控制。借助 Displayr，您將擁有一個用於分析、視覺化、報告和儀表板的單一平台。無論是 MaxDiff、Conjoint、市場區隔、客戶回饋、品牌研究，或是自動更新、互動式儀表板以及尖端機器學習和文字編碼等進階功能，Displayr 都具備。
ChartBlocks
chartblocks.io
建立漂亮的自訂圖表。 ChartBlocks 將您的資料從電子表格轉換為可共享的圖形 - 無需編碼。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！