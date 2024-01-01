數據視覺化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 哥倫比亞

Hurree

hurree.co

更聰明、更簡單的數據分析方法。 Hurree 是資料生態系統的核心，它透過簡單、強大的儀表板改變了資料集中、視覺化和協作的方式。簡化您的分析、增強協作並推動有意義的結果 - 所有這些都來自一個用戶友好的平台。借助 Hurree，您可以以簡單且引人入勝的方式視覺化複雜的數據。我們強大的儀表板讓您可以輕鬆一目了然地了解性能。而且，Hurree 與數百種工具無縫集成，將數千個數據點匯集到一處。從 Google Analytics 到 Salesforce 再到 QuickBooks，Hurree 整合了您的技術堆疊，以實現高效且有效的決策。在我們的 AI 助理 Riva 的支援下，Hurree 提供...