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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
團隊使用資料虛擬化軟體透過虛擬資料層促進敏捷的資料儲存、檢索和整合過程。 要獲得納入資料虛擬化類別的資格，產品必須： -透過虛擬化層抽象資料。 -整合不同來源的資料。 - 促進資料檢索和操作。
提議新的應用程式
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud是一個數據集成平台，允許用戶即時訪問和整合各種雲數據來源，簡化數據連接與管理。
Denodo
denodo.com
Denodo是一個數據虛擬化平台，提供實時數據整合和治理功能，使用戶無需移動數據即可訪問各種數據源。
Data Virtuality
datavirtuality.com
數據虛擬性應用程式提供數據集成與管理解決方案，通過虛擬化技術實現多數據源的即時訪問與管理，簡化數據流程。
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