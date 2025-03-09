資料虛擬化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
團隊使用資料虛擬化軟體透過虛擬資料層促進敏捷的資料儲存、檢索和整合過程。 要獲得納入資料虛擬化類別的資格，產品必須： -透過虛擬化層抽象資料。 -整合不同來源的資料。 - 促進資料檢索和操作。
提議新的應用程式
Denodo
denodo.com
Denodo是一個數據虛擬化平台，提供實時數據整合和治理功能，使用戶無需移動數據即可訪問各種數據源。
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud是一個數據集成平台，允許用戶即時訪問和整合各種雲數據來源，簡化數據連接與管理。
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供兩種產品，以最適合快節奏資料世界中的資料團隊的客製化方式靈活解決資料整合和管理問題。資料虛擬化平台 - 靈活資料架構的資料虛擬化 透過將資料虛擬化和資料複製獨特地結合起來，資料虛擬化平台為資料團隊提供了靈活性，使其能夠始終根據特定要求選擇正確的方法。它透過提供這些框架不可或缺的自助服務功能和資料治理功能，成為 Data Fabric 和 Data Mesh 的推動者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企業使用資料虛擬平台來建立現代資料架構，以滿足當今和未來的業務需求。 Pipes - 簡單可靠的資料複製借助 Pipes，任何人只需點擊幾下即可建立從 200 多個可用來源到資料倉儲的資料管道。完全自動化，無需任何編碼。電子商務和市場領域的許多企業以及行銷機構選擇 Pipes 來始終擁有最新數據。借助 Pipes Professional，資料團隊還可以使用 SQL 建立自訂資料管道，並利用作業依賴性以及進階複製類型。版本說明：https://datavirtuality.com/imprint/ 隱私權聲明：https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.