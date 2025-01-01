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資料虛擬化軟體 - 最受歡迎的應用程式

團隊使用資料虛擬化軟體透過虛擬資料層促進敏捷的資料儲存、檢索和整合過程。 要獲得納入資料虛擬化類別的資格，產品必須： -透過虛擬化層抽象資料。 -整合不同來源的資料。 - 促進資料檢索和操作。

提議新的應用程式


Denodo

Denodo

denodo.com

Denodo是一個數據虛擬化平台，提供實時數據整合和治理功能，使用戶無需移動數據即可訪問各種數據源。

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

CData Connect Cloud是一個數據集成平台，允許用戶即時訪問和整合各種雲數據來源，簡化數據連接與管理。

ANDRE

ANDRE

andre.ai

ANDRE是一款數據分析自動化工具，能從原始數據生成完整報告，提供數據故事、視覺化圖表及結論摘要。

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

數據虛擬性應用程式提供數據集成與管理解決方案，通過虛擬化技術實現多數據源的即時訪問與管理，簡化數據流程。

TIBCO

TIBCO

tibco.com

TIBCO 提供基於雲的解決方案，協助組織整合數據、分析和管理，支持雲端、本地及混合部署。

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