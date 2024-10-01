資料虛擬化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英屬印度洋領地

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
團隊使用資料虛擬化軟體透過虛擬資料層促進敏捷的資料儲存、檢索和整合過程。 要獲得納入資料虛擬化類別的資格，產品必須： -透過虛擬化層抽象資料。 -整合不同來源的資料。 - 促進資料檢索和操作。
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Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解...
CData Connect Cloud
cdata.com
您的組織依靠即時業務和營運數據來提供可行的見解並推動成長。 CData Connect 是您資料價值鏈中缺少的一環。 CData Connect 允許使用者透過標準資料庫存取連接到任何雲端應用程式或資料庫中的資料。借助 CData Connect，支援的資料來源的外觀和行為類似於標準 MySQL 資料庫。 CData Connect 支援從任何支援標準資料庫連接的應用程式直接連接，包括流行的雲端BI 和ETL 應用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Fl...
Denodo
denodo.com
我們使組織能夠即時連接到所有數據。 Denodo 是由資料虛擬化支援的邏輯資料結構領域的領導者，提供跨最廣泛的企業、雲端、大數據和非結構化資料來源的資料存取、資料治理和資料交付功能，而無需將資料從原始儲存庫中移出。 Denodo 各主要產業的客戶都獲得了顯著的業務敏捷性和投資報酬率。 Denodo 平台提供用於語義搜尋和企業範圍資料治理的主動資料目錄、由AI 提供支援的業界領先的智慧查詢加速、用於多雲和混合部署的自動化雲端基礎設施管理，以及用於自助服務的嵌入式資料準備功能。 Denodo 提供了任何其他技術所沒有的獨特的資料整合和管理方法。 Denodo 客戶報告指出：與ETL 相比，業務用戶...
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供兩種產品，以最適合快節奏資料世界中的資料團隊的客製化方式靈活解決資料整合和管理問題。資料虛擬化平台 - 靈活資料架構的資料虛擬化 透過將資料虛擬化和資料複製獨特地結合起來，資料虛擬化平台為資料團隊提供了靈活性，使其能夠始終根據特定要求選擇正確的方法。它透過提供這些框架不可或缺的自助服務功能和資料治理功能，成為 Data Fabric 和 Data Mesh 的推動者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企業使用資料虛擬平台來建立現代資料架構，以滿足當今和未來的業務需求。 Pipes - 簡單可靠的資料複製借...